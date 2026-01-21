Există un Dinamo care o supune pe FCSB În ultimul deceniu, croații sunt net superiori: transferuri, performanțe interne, rezultate în Europa + Vestea bună pentru FCSB
Există un Dinamo care o supune pe FCSB În ultimul deceniu, croații sunt net superiori: transferuri, performanțe interne, rezultate în Europa + Vestea bună pentru FCSB

alt-text Publicat: 21.01.2026, ora 15:31
  • Dinamo Zagreb - FCSB se va disputa joi seară, în penultima etapă de Europa League, de la ora 22:00.
  • Un raport între cele două cluburi are ca rezultat o disproporție imensă în privința sumelor încasate pe jucătorii vânduți, dar și în privința dominației în propriul campionat.

FCSB a reușit să o subordoneze total pe Dinamo București în ultimele mai bine de două decenii. Titluri de campioană, participări europene, calificări în primăvară, vânzări de jucători, stabilitate financiară.

Există un Dinamo care o supune pe FCSB

Există însă o Dinamo care are un cu totul alt raport în privința disputei cu FCSB, la aceste capitole. E adversara pe care clubul lui Becali o va avea în următorul meci din Europa League.

Joi seară se va juca Dinamo Zagreb - FCSB, în penultima etapă a tabloului principal din UEL.

O comparație pe ultimul deceniu între aceste formații are un câștigător pentru fiecare domeniu în parte: Dinamo a Croației.

Cea mai mare diferență e dată de modul în care cele două echipe au reușit să vândă fotbaliști, ca sume, dar și ca anvergură a cluburilor către care au trimis jucători.

În plus, palmaresul titlurilor câștigate conține o disproporție majoră: Dinamo Zagreb și-a trecut în palmares de 4 ori mai multe trofee interne decât FCSB, în perioada 2016-2025.

  1. VÂNZĂRI DE FOTBALIȘTI

Dinamo Zagreb efectiv e un monstru, comparativ cu FCSB, la acest capitol. Media pe sezon în ultimii 10 ani trece de 30 de milioane de euro!

FCSB nu ajunge nici măcar la o medie de 6 milioane de euro. Într-un singur an, 2021-2022, Dinamo Zagreb a bifat încasări cât a realizat FCSB în aproape toți cei 10 ani!

  • Dinamo Zagreb, vânzări de jucători în ultimii 10 ani: 320 milioane euro
  • FCSB, vânzări de fotbaliști în ultimul deceniu: 59,6 milioane euro
  1. ACHIZIȚIE DE JUCĂTORI

Și aici, clubul croat stă mai bine, însă diferența nu e nici pe departe ca în cazul vânzărilor. În același interval analizat, Dinamo Zagreb a cumpărat fotbaliști pe care a plătit doar de două ori mai mult decât FCSB.

  • Dinamo Zagreb, achiziție de jucători în ultimii 10 ani: 84,7 milioane euro
  • FCSB, vânzări de fotbaliști în ultimul deceniu: 40,2 milioane euro

CONCLUZIA: Croații au reușit un profit net uluitor de mare: care trece de 235 de milioane de euro.

În schimb, FCSB, doar raportat la diferența dintre ce a încasat pe jucători și ce a plătit pe achiziții, a bifat sub 20 de milioane profit.

  1. TITLURI DE CAMPIOANĂ

E un alt capitol la care Dinamo Zagreb o surclasează pe FCSB. În ultimii 10 ani, gruparea din capitala Croației a pierdut doar de două ori campionatul.

FCSB a câștigat numai în două rânduri (2024 și 2025) titlul în Liga 1.

  1. PARTICIPĂRI ÎN CHAMPIONS LEAGUE

Dinamo Zagreb a fost de nu mai puțin de 4 ori la masa bogaților, începând din 2016-2017. În același interval, FCSB nu s-a întâlnit deloc cu această postură.

Dinamo Zagreb a reușit de fiecare dată să acceseze grupele sau tabloul principal al Ligii Campionilor din preliminarii.

Mai mult, în cele 4 participările, Dinamo Zagreb nu doar că a fost în UCL, dar a și reușit 5 victorii, măcar 3 dintre ele fiind împotriva unor nume mari: Chelsea, AC Milan, Atalanta.

  1. COEFICIENTUL EUROPEAN

Dinamo Zagreb are un punctaj în acest moment, calculat pe ultimii 5 ani, aproape dublu decât al FCSB-ului.

Dinamo e pe locul 52 european, cu un coeficient de 44,000, în vreme ce trupa antrenată de Charalambous și Pintilii e 25 de locuri mai jos, cu doar 24,500 puncte.

Vestea bună pentru FCSB: ultimii 2 ani

Măcar în privința rezultatelor sportive, între Dinamo Zagreb și FCSB nu e vreo diferență pe ultimele două sezoane și jumătate. Interval în care FCSB a luat două titluri, iar Dinamo Zagreb unul singur.

În Europa, FCSB a fost de două ori în Europa League, o dată ajungând până în optimi, sezonul trecut, iar Dinamo Zagreb a jucat grupe de UCL anul trecut și acum e în Europa League.

Chiar și cumulul coeficientului e european, pe sezonul trecut și cel actual, demonstrează echilibrul acestei perioade: Dinamo Zagreb are un punctaj de 19,000, în vreme ce FCSB atinge 18,500.

Înaintea meciului de joi, Dinamo Zagreb e pe locul 25, primul sub linia calificării în primăvară și are 7 puncte, doar unul peste FCSB, care ocupă poziția a 27-a.

În ultima rundă, pe 29 ianuarie, se vor juca meciurile:

  • FCSB - Fenerbahce
  • Midtjylland - Dinamo Zagreb

