„Va fi un succes pentru noi” Valeriu Iftime a confirmat transferul unui atacant venit de la o rivală din Liga 1

Valeriu Iftime (66 de ani), finanțatorul de la FC Botoșani, a confirmat transferul unui jucător care a evoluat în Liga 1 în sezonul recent încheiat.

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FC Botoșani a reușit să se mențină în Liga 1 și în acest sezon, după ce a încheiat pe poziția a cincea în play-out, cu 33 de puncte.

Acum, echipa antrenată de Marius Croitoru caută întăriri pentru stagiunea viitoare, iar soluția a venit chiar de la o rivală din play-out.

Valeriu Iftime: „ Ne-am înțeles cu Jovan Markovic”

Valeriu Iftime a anunțat transferul lui Jovan Markovic (25 de ani), atacant care s-a despărțit recent de Farul Constanța.

„ Da, este adevărat că ne-am înțeles cu Jovan Markovic. Este un fotbalist bun, mi-a spus Marius Croitoru de el. Imediat l-am vrut, chiar dacă mulți oameni mi-au spus că sunt probleme cu el, cu greutatea și așa mai departe. Eu cred foarte mult în copilul acesta.

O să vedeți ce fotbalist facem la Botoșani din el. Să vedem la vizita medicală dacă este OK, cum este cu greutatea și apoi îi dăm drumul la treabă. Este fotbalist de fotbalist. Un fel de Ongenda. Sunt convins că va fi un succes pentru Botoșani.

Îl asemăm cu Ongenda din punct de vedere al talentului, dar și al capriciilor. Așa sunt ei. Dar dacă se găsește un antrenor să-i înțeleagă, atunci toată lumea are de câștigat”, a declarat Valeriu Iftime, conform digisport.ro.

400.000 de euro este cota de piață a lui Jovan Markovic, conform Transfermarkt

Markovic a plecat de la Farul la mai puțin de un an de la transferul de la Universitatea Craiova, club pentru care adunase 149 de apariții, 28 de goluri și 14 pase decisive.

Atacantul în vârstă de 25 de ani ajunsese la Constanța în august 2025, când a semnat un contract valabil pe trei sezoane.

Mutarea nu a avut însă efectul așteptat la Farul: Markovic a bifat 21 de apariții, a marcat 6 goluri și a oferit o pasă decisivă.

De-a lungul carierei sale, Jovan Markovic a mai jucat pentru Academica Clinceni, Hermannstadt și Oțelul.

3 selecții a bifat Jovan Markovic pentru naționala României. Atacantul este născut la Belgrad, capitala Serbiei, dar are cetățenie română

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