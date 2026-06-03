Farul a început curățenia După ce s-au salvat de la retrogradare, constănțenii au anunțat plecarea a doi atacanți

Farul Constanța a început restructurarea lotului după un sezon dificil, în care a evitat retrogradarea în Liga 2 la baraj.

Clubul de la malul mării s-a despărțit de doi atacanți, Gabriel Iancu (32 de ani) și Jovan Markovic (25 de ani).

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După salvarea de la retrogradare, clubul s-a despărțit de tehnicianul Flavius Stoican. Conform informațiilor GOLAZO.ro, Ioan Ovidiu Sabău va fi noul antrenor al celor de la Farul Constanța.

Două plecări importante de la Farul: Gabriel Iancu și Jovan Markovic au părăsit clubul

Crescut la Academia Hagi, Gabriel Iancu a fost unul dintre jucătorii importanți ai proiectului de la Constanța în anii trecuți, însă s-a despărțit de Farul după ce contractul său a ajuns la final.

Atacantul revenise la formația constănțeană în vara lui 2024, iar în această ultimă perioadă a strâns 35 de meciuri în toate competițiile, în care a reușit două goluri și o pasă decisivă.

Totuși, în sezonul recent încheiat și-a pierdut locul în primul „11” și a adunat doar 12 apariții în Superliga, în care nu a reușit să fie decisiv.

Și Jovan Markovic pleacă de la Farul la mai puțin de un an de la transferul de la Universitatea Craiova, club pentru care adunase 149 de apariții, 28 de goluri și 14 pase decisive.

Atacantul în vârstă de 25 de ani ajunsese la Constanța în august 2025, când a semnat un contract valabil pe trei sezoane.

Mutarea nu a avut însă efectul așteptat la Farul: Markovic a bifat 21 de apariții, a marcat 6 goluri și a oferit o pasă decisivă.

Schimbările vin după un final tensionat de sezon pentru Farul, care a rămas în Superliga după barajul cu Chindia Târgoviște. Constănțenii au remizat 3-3 în tur și 1-1 în retur, apoi s-au impus la loviturile de departajare.

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