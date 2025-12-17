S-a retras la 28 de ani  Decizie drastică după 14 înfrângeri consecutive: „Nu mai sunt dispus să fac sacrificiile necesare”

Bernabe Zapata Miralles, fost număr 37 în clasamentul ATP, a decis să se retragă din tenis la doar 28 de ani.

Ultimii doi ani nu au fost cei mai buni pentru sportivul din Valencia. Zapata Miralles a ajuns pe locul 451 ATP, după ce a suferit 14 înfrângeri consecutive.

Ultimul eșec al spaniolului a fost la turneul Challenger de la Atena, atunci când a fost învins de Oleg Prihodko (#443 ATP) în runda inaugurală a turneului, scor 6-2, 2-6, 0-6.

Bernabe Zapata Miralles a anunțat că se retrage din tenis

Tenismenul spaniol a anunțat pe rețelele de socializare că a decis să se retragă din activitate și și-a cerut scuze față de toți cei pe care i-a jignit de-a lungul carierei.

„Dragi prieteni, după o perioadă de reflecție, vreau să vă anunț că am decis să mă retrag oficial din cariera de jucător profesionist.

Vreau să încep prin a cere iertare persoanelor pe care le-am jignit în acești ani. Tenisul este un sport foarte exigent și de multe ori te duce la limită, iar eu cred că de multe ori nu m-am comportat corect cu cei din jurul meu.

Îmi pare rău și știu că sunt încă tânăr, dar după o viață întreagă dedicată tenisului, nu mai sunt dispus să fac sacrificiile necesare pentru a fi un jucător de elită.

Nu mai am aceeași dorință și nici motivația de care are nevoie un jucător pentru a se autodepăși zi de zi”, a scris Bernabe Zapata Miralles pe rețelele de socializare.

Sursă: captură Instagram @beranbezapata1

Cea mai bună perioadă din cariera lui Bernabe Zapata Miralles a fost în 2023, atunci când a ajuns pe locul 37 ATP.

Spaniolul a înregistrat cea mai bună performanță a carierei la Roland Garros, în 2022, când a ajuns până în optimi, unde a fost învins de Alexander Zverev cu scorul de 6-7, 5-7, 3-6.

În cadrul acelui turneu de Grand Slam, Bernabe Zapata Miralles a reușit victorii impresionate în fața lui Taylor Fritz (3-6, 6-2, 6-2, 6-3) și John Isner (6-4, 3-6, 6-4, 6-7, 6-3), ambii adversari fiind capi de serie.

Miralles va mai juca în 2026 la Copa Faulcombridge, turneu care va avea loc în Valencia, orașul său natal. Va fi pentru ultima oară când tenismenul va evolua într-un meci oficial.

1 titlu ITF a cucerit Bernabe Zapata Miralles în acest an

