A pierdut 25 milioane de euro! Gaură imensă pentru un patron din Liga 1: „Îmi era rușine de oameni, eram îngrozit"
Valeriu Iftime. Foto: GOLAZO.ro
Superliga

A pierdut 25 milioane de euro! Gaură imensă pentru un patron din Liga 1: „Îmi era rușine de oameni, eram îngrozit"

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 28.11.2025, ora 23:27
alt-text Actualizat: 28.11.2025, ora 23:27
  • Invitat la podcastul TOP LEVEL, Valeriu Iftime (65 de ani), patronul celor de la FC Botoșani, a vorbit despre câți bani a cheltuit de când activează în fotbal.
  • Într-o perioadă foarte scurtă, oficialul clubului din Liga 1 a trecut de la agonie la extaz.

Într-un dialog cu jurnaliștii GOLAZO.ro, Cătălin Țepelin și Dan Udrea, Valeriu Iftime a afirmat că a vrut să renunțe la fotbal din cauză că pierdea foarte mulți bani, însă s-a răzgândit „din rușine față de oamenii din Botoșani”.

Valeriu Iftime, despre sumele cheltuite în fotbal: „Sunt vreo 24-25 milioane de euro în total”

Câți bani ați cheltuit în fotbal și câți bani ați cheltuit în politică?

Eu în fotbal am cheltuit enorm. Cred că anul ăsta 4 milioane, deci sunt vreo 24-25 milioane de euro în total. Atât am pierdut din 2004 până acum. (…) Dar am câștigat foarte mult notorietate. Fotbalul m-a făcut și cunoscut, dar mi-a dat și un alt tip de responsabilitate față de oameni. (…)

Nu pot contura exact ce mă ține în fotbal. În fotbal, e o bucurie prea mare când câștigi, victoriile din fotbal sunt ceva care nu poate fi descris. Am vrut să mă las, eram hotărât să mă las, că pierdeam foarte mulți bani. (…) Dar bucuria de a fi pe locul 1-2 acolo e foarte, foarte angajantă. Cumva, încep să visez: „bă, pot să fac un rezultat bun anul ăsta, să fiu sus”.

Când n-am lăsat fotbalul, nu o să mă credeți, dar nu l-am lăsat din respect, din rușine față de oamenii din Botoșani. Pentru că eram la retrogradare, înțelegeți? Eu n-aveam nicio treabă. Puteam să-i las și să plec în lumea mea, ca domnul Porumboiu. Dar n-am vrut să fac treaba asta pentru că eu credeam, nu știu, că toate vin de la Dumnezeu. Eu m-am salvat cu minuni, înțelegeți?

Cu Bogdan Andone.

Cu Bogdan Andone, da (n.r. - în primăvara lui 2024). De nicăieri, de nicăieri. Și anul trecut, cu Leo Grozavu, la fel. N-a fost niciodată simplu. Am zis că vând clubul. Cu bani, fără bani… La un moment dat am zis că dau și bani numai să scap de el, dar numai să nu-l închid astăzi, pe loc.

Pentru că aveam așa o groază să văd stadionul părăsit, oamenii triști… Păi ce bucurie a fost acum când am bătut-o pe UTA, pe Hermannstadt! Era un oraș fericit, un oraș bucuros.

Valeriu Iftime este patronul clubul FC Botoșani din anul 2005 și, din iunie 2024, a devenit președintele Consiliului Județean Botoșani.

FC Botoșani, clubul patronat de Valeriu Iftime, este revelația acestui sezon din Liga 1. Clubul moldovean se află pe locul 2 în clasament, cu 33 de puncte obținute după 17 etape.

Echipa antrenată de Leo Grozavu se află la doar 2 puncte în spatele liderului Rapid.

VIDEO Valeriu Iftime la TOP LEVEL, ep. 4 | Podcast GOLAZO.ro

