Invitat la podcastul TOP LEVEL, Valeriu Iftime (65 de ani), afacerist român și patron al celor de la FC Botoșani, a vorbit despre influența uriașă pe care o avea Sebastian Ghiță (47 de ani) în licitațiile din domeniul IT.

Într-un dialog cu jurnaliștii GOLAZO.ro, Cătălin Țepelin și Dan Udrea, Iftime a vorbit despre anii în care Sebastian Ghiță era unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din România.

Sebastian Ghiță a fondat Asesoft în 1997 și l-a transformat într-unul dintre cele mai mari grupuri IT din România în perioada 2000 - 2015. A deținut postul RTV (devenit ulterior România TV) și echipa de baschet Asesoft Ploiești.

De-a lungul anilor, a fost implicat în mai multe dosare privind contracte publice, fiind acuzat de corupție, trafic de influență, spălare de bani și alte infracțiuni grave.

În același timp, Valeriu Iftime este acum unul dintre cei mai bogați români, cu afaceri în energie, automatizări, infrastructură, IT și software.

Valeriu Iftime, dezvăluiri despre Sebastian Ghiță și licitații trucate de zeci de milioane de euro

Cineva v-a numit „Regele contractelor cu statul”.

Cineva, cine? Ăsta, domnul de la Buzău, fostul prim-ministru (n.r. - Marcel Ciolacu). Hai să vă spun ceva. Eu știu că afirmația e falsă. Nu falsă, foarte falsă! (...) Și tot mai apare câte-o chestie: că-s mufat cu Bolojan, că-s mufat la banii statului. Și o tot țin așa, langa, cu regele contractelor cu statul . Pe de altă parte, contractele cu statul nu se iau că ești abonat acolo și vii de la Botoșani … Eu m-am luptat cu Ghiță. Nu vă povestesc cine era Ghiță în acele vremuri.

Povestiți-ne!

Nu vă povestesc că se oprește emisiunea.

Nu se oprește. Stăm aici până terminați toată povestea.

N-aveai cum să intri la o licitație mare niciodată, domnule! Niciodată! Eu luam fripturici d-astea de 7.000, 10.000, 20.000 de euro. Astea sunt multe. Dar în niciun caz nu-s mii de contracte.

Dar cum se întâmpla când ajungeați la o licitație din asta despre care spuneți că era cu dedicație?

Aveau niște condiții … El fiind o firmă foarte mare, că intra peste tot, dar erau condiții foarte complicate ca să intri și tu acolo. Foarte complicate!

Practic, era un caiet de sarcini scris cu dedicație, care nu se potrivea decât unei singure companii.

Și mai ales la calculatoare, unde erau echipamente … Venea cu o placă de bază care avea nu știu ce. Tu nu o aveai și la revedere. Sau trebuia să ai o licență de soft de undeva și o avea doar el. Și dacă era unic pe România, n-aveai ce să faci. Nu mai știu exact, dar au fost nu că multe, ci zeci de licitații care erau trântite! Păi noi putem să jucăm așa? (...) Am trăit vremurile alea! Adică în zona asta a informaticii - tot ce înseamnă sisteme (...), softuri de gestiune economică, tot felul de lucrări în domeniul IT - erau peste tot la el.

Deci era monopol.

Eu zic că era monopol. Așa era atunci, da. În ministere, peste tot. Nu era pe la școala din satul meu, deși și pe acolo mai găseai din când în când, dar în zonele astea mari, cu licitații mari, n-aveai nicio șansă. Și erau tot felul de lucrări mari. Erau niște lucrări de monitorizare a barajelor, care costau, nu știu, sute de milioane de euro… și n-aveai nicio șansă! (...)

Și credeți că le câștiga pentru că aveau valoare firmele lui sau credeți că avea o influență foarte mare și avea clasa politică la mână?

Cred că erau amândouă. Pentru că erau și buni la un moment-dat. Adică nu erau niște … Erau o firmă bună, bună, bună. Dar a crescut foarte bine pe o stabilitate din asta, cumva, venită pe o relație politică. Dar la un moment erau buni, nu puteai să te mai … Erai mic și trebuia să te obișnuiești cu bătaia. Știai că dacă a apărut (n.r. Sebastian Ghiță) … du-te acasă, că te mai faci și de râs.

Cine este Sebastian Ghiță

Dincolo de afaceri, Sebastian Ghiță (47 de ani) a fost și deputat PSD (2012-2016) și unul dintre cei mai influenți oameni din zona de business. Anchetat în mai multe dosare de corupție, el a fugit în Serbia, fiind dat în urmărire internațională.

Majoritatea dosarelor sale s-au încheiat cu achitări. Recent, Curtea de Apel Ploiești a decis definitiv ca ultimul dosar de corupție în care este inculpat Sebastian Ghiță să fie trimis înapoi la DNA pentru refacerea rechizitoriului, conform libertatea.ro.

Dosarul riscă să se închidă prin prescripție, ceea ce ar însemna că faptele nu vor mai putea fi judecate pentru că au trecut prea mulți ani. Ancheta a început în 2016, însă abia în 2022 dosarul a fost trimis în judecată.

30 de milioane de lei este suma pe care, potrivit procurorilor din acest ultimul dosar, firmele din IT ar fi plătit-o către companiile controlate de Sebastian Ghiță, prin facturi false și servicii inventate, în schimbul sprijinului afaceristului pentru a câștiga contracte cu statul

