A murit Nicola Pietrangeli Legenda tenisului italian avea 92 de ani » A câștigat de două ori Roland Garros și a scris istorie în Cupa Davis

Nicola Pietrangeli, legendă a tenisului italian, a decedat luni la vârsta de 92 de ani.

Fostul sportiv a fost de două ori campion la Roland Garros, în 1959 și 1960.

Cauza decesului lui Nicola Pietrangeli nu este cunoscută, dar starea sa de sănătate se agravase în 2024, atunci când a suferit o fractură la șold.

Anunțul tragic despre Nicola Pietrangeli a fost confirmat și de ATP Roma. Terenul central al complexului Foro Italico, care găzduiește competiția pe zgură, poartă numele celui care a obținut cele mai multe victorii în Cupa Davis (120).

„Moștenirea sa va dăinui pentru totdeauna în istoria sportului nostru, în memoria turneului nostru și în stadionul care poartă cu mândrie numele său”, a transmis ATP Roma, citat de puntodebreak.com.

Nicola Pietrangeli a câștigat Roland Garros în anii 1959 și 1960 și a mai fost finalist la turneul de Grand Slam în 1961 și 1964.

A fost personajul principal al echipelor italiene care au ajuns în finala Cupei Davis în 1960 și 1961. Pietrangeli a fost și căpitanul echipei Italiei la Cupa Davis în 1976, potrivit ansa.it.

1986 este anul în care Nicola Pietrangeli a fost întrodus în International Tennis Hall of Fame (ITHF)

„Maestrul italian al tenisului care dansa pe zgură”

În 1960, în timpul unei pauze din finala Roland Garros, Pietrangeli și-a dat jos încălțările în vestiar, picioarele sale fiind pline de sânge.

În primele trei seturi, Pietrangeli fusese chinuit de chilianul Luis Ayala cu lovituri scurte și multe loburi, care l-au forțat pe italian să alerge înainte și înapoi, până când acesta a suferit răni serioase la picioare.

În ciuda dificultăților, Nicola Pietrangeli a câștigat finala. Italianul „a dansat pe teren cu eleganța unui matador și a câștigat a doua sa coroană Roland Garros”, notează straitstimes.com.

În urma victoriei sale din 1960, Pietrangeli a câștigat doar 150 de dolari.

Rafael Nadal, celebrul tenismen spaniol, a vorbit în 2024 despre perioada în care activa Nicola Pietrangeli:

„Era cu adevărat o lume complet diferită, mult mai puțin profesionistă. Cu toate acestea, a produs mari campioni precum Pietrangeli, care au contribuit la dezvoltarea și îmbunătățirea sportului nostru în toate aspectele, atât pe teren, cât și în afara lui”, spunea ibericul, conform sursei citate.

Nicola Pietrangeli: „ M-aș fi distrat mai puțin”

Într-un interviu din 2024 pentru Corriere della Sera, Nicola Pietrangeli a recunoscut că nu a fost niciodată adeptul antrenamentelor riguroase.

„Aud adesea oamenii spunând: «Dacă te-ai fi antrenat mai mult, ai fi câștigat mai mult». Este adevărat, dar m-aș fi distrat mult mai puțin”, a spus fostul sportiv în timpul prezentării documentarului „Nicola vs Pietrangeli” din 2024.

Nicola Pietrangeli a mai cucerit un titlu la dublu la Roland Garros, în 1959, și un titlu la dublu mixt, în 1958.

A ajuns în patru finale la Roland Garros, precum și în semifinala de la Wimbledon în 1960.

De-a lungul carierei sale, a acumulat un total de 48 de titluri, potrivit Federației Italiene de Tenis.

La Cupa Davis, Nicola Pietrangeli a jucat 164 de meciuri pentru Italia și a câștigat 120 dintre ele.

