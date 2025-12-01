Lyuboslav Penev, în stare gravă Bulgarul care i-a antrenat pe Daniel Pancu și Florentin Petre se luptă din nou cu o boală gravă » Mesajul lui Georgi Milanov

Lyuboslav Penev (59 de ani), fostul atacant de la CSKA Sofia și Valencia, se confruntă cu o boală care îi pune viața în pericol.

Penev este cel care i-a antrenat pe Daniel Pancu și Florentin Petre în perioda petrecută de aceștia la CSKA Sofia.

Penev are din nou probleme serioase de sănătate, iar în prezent se află internat în Germania.

Lyuboslav Penev se luptă din nou cu o boală periculoasă

Fostul mare atacant bulgar s-a mai confruntat cu probleme grave de sănătate în 1994, când a fost diagnosticat cu cancer testicular, motiv pentru care a ratat Mondialul din SUA. Atunci, a învins boala și s-a recuperat rapid.

Este un mare luptător. Un om slab renunţa, dar Lubo a strâns din dinţi şi a învins boala. Hristo Stoichkov, despre Lyuboslav Penev

Acum, Penev se confruntă din nou cu o boală care i-ar putea pune viața în pericol, scrie sportal.bg, care nu menționează despre ce afecțiune este vorba. În prezent, acesta se află în Germania, în stare gravă.

Campion de două cu ori cu CSKA Sofia în 1987 și 1989 și jucător care a făcut event-ul cu Atletico Madrid, în 1996, Penev este una dintre cele mai importante figuri ale fotbalului bulgar.

Ca antrenor, Lyubo i-a pregătit pe Daniel Pancu și Florentin Petre la CSKA Sofia, iar în 2011 a cucerit titlul în Bulgaria cu Litex Lovech.

La echipa națională a Bulgariei, Penev a bifat 62 de selecții, în care a marcat 14 goluri.

Georgi Milanov, mesaj de susținere pentru Lyuboslav Penev

Veteranul bulgar al lui Dinamo a postat și el un mesaj de susținere pentru fostul său antrenor, din perioada Litex.

„Domnule antrenor, întrucât ați fost întotdeauna un exemplu de spirit de luptă și m-ați învățat să nu renunț niciodată, știu că veți reuși din nou și veți câștiga și această bătălie!

Vă sunt alături, la fel ca toți oamenii pe care i-ați încântat și motivat cu succesele avut, în Bulgaria și nu numai!”, a scris Milanov pe Instagram.

