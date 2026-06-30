Cîrstea, victorie importantă Sorana s-a calificat în turul 2 la Wimbledon. E aproape să-și egaleze recordul! Pe cine va întâlni
Sorana Cîrstea
Tenis

Cîrstea, victorie importantă Sorana s-a calificat în turul 2 la Wimbledon. E aproape să-și egaleze recordul! Pe cine va întâlni

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 30.06.2026, ora 21:02
alt-text Actualizat: 30.06.2026, ora 21:26
  • Sorana Cîrstea (36 de ani, #18 WTA) s-a calificat în turul al doilea de la Wimbledon, după ce a învins-o pe Sara Bejlek (20 de ani, #45 WTA).
  • Peste cine va da românca în următorul tur, mai jos în articol.
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Jucătoarea din România s-a impus în două seturi, scor 6-1, 7-6, după o partidă care a durat o oră și 32 de minute.

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Sorana Cîrstea, în turul 2 la Wimbledon

Sorana Cîrstea continuă parcursul foarte bun din acest an, în special după ce a ajuns până în sferturile Roland Garros.

În meciul cu Sara Bejlek, Sorana a început cum nu se putea mai bine, reușind să câștige primul game. Cehoaica a egalat rapid, dar sportiva română a salvat două mingi de break și a dus scorul la 2-1.

De atunci, Cîrstea și-a impus jocul și a câștigat patru game-uri consecutive, câștigând primul set cu 6-1, după doar 28 de minute.

Setul secund a fost foarte echilibrat. Sara Bejlek a vrut să întoarcă scorul și să câștige al doilea set, dar Sorana a făcut față presiunii.

Cu toate acestea, românca a reușit să se impună și în setul secund cu scorul de 7-6 și s-a calificat în turul al doilea de la Wimbledon.

Recordul Soranei Cîrstea la All England Club este atingerea turului trei, acolo unde a ajuns de 5 ori: 2009, 2012, 2017, 2021 și 2023.

În turul următor, aceasta va da peste australianca Kimberly Birrell (28 de ani, #72 WTA), care a trecut în primul tur de Alina Korneeva, scor 6-3, 0-6, 6-2.

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