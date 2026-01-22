„Mi-au zis că nu voi mai juca fotbal” Fundașul Universității Craiova, dezvăluiri despre cel mai greu moment al carierei: „Am plâns în spital”
Vasile Mogoș FOTO: Sport Pictures
Superliga

„Mi-au zis că nu voi mai juca fotbal” Fundașul Universității Craiova, dezvăluiri despre cel mai greu moment al carierei: „Am plâns în spital”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
22.01.2026, ora 11:09
alt-text Actualizat: 22.01.2026, ora 11:09
  • Vasile Mogoș (33 de ani), fundașul Universității Craiova, a povestit un moment de cumpănă prin care a trecut pe când avea doar 20 de ani.

Fotbalistul care a fost prezent cu naționala României la Campionatul European din 2024 a fost nevoit să ia o pauză de peste 4 luni de la fotbal, după ce a fost diagnosticat cu probleme la inimă.

Vasile Mogoș: „Doctorul mi-a spus că nu mai pot să joc fotbal tot restul vieții”

Pe când avea doar 20 de ani și încerca să se afirme în ligile inferioare din Italia, Vasile Mogoș a primit o veste cumplită. I s-a spus că este posibil să nu mai poată juca fotbal din cauza unor probleme cu inima.

„Tot ce am ajuns e pentru că am muncit. La 20 de ani m-am oprit patru luni jumate din cauza unor probleme la inimă. Doctorul mi-a spus că nu mai puteam să joc fotbal tot restul vieții mele.

Am plâns în spital, au fost clipe grele, dar am avut norocul că am avut familia aproape”, a declarat Vasile Mogoș, conform superliga.ro.

600.000 de euro
este cota lui Vasile Mogoș, conform Transfermarkt

Vasile Mogoș: „Atunci a început o nouă viață fotbalistică”

În aceste momente grele, Vasile Mogoș a avut familia aproape, în special pe sora sa, cea care a vorbit personal cu doctorul care îi spusese lui Mogoș că nu va mai putea juca fotbal.

„Sora mea cea mai mare s-a dus în birou la doctor și a spus: «Te rog frumos, trebuie să pui copilul ăsta în picioare pentru că asta e viața lui». Și așa a făcut.

M-a luat sub aripa lui și după patru luni jumate am reușit să scăpăm de coșmarul ăsta. Din acel moment a început o a doua viață fotbalistică”, a mai spus Vasile Mogoș.

8 meciuri
a jucat Vasile Mogoș pentru echipa națională
19 meciuri
a disputat Mogoș pentru Universitatea Craiova în acest sezon

Universitatea Craiova liga 1 vasile mogos probleme medicale
