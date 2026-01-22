„Am clacat emoțional” Moment sensibil, rememorat de un personaj important din fotbal: „Am început să plâng în hohote”

Fostul arbitru FIFA Marius Avram (46 de ani) a vorbit la „Lumini și Umbre” despre un moment delicat din viața personală.

Marius Avram s-a retras din arbitraj în 2020. Ultimul meci condus de el la centru a fost Dinamo - CFR Cluj 0-2. Timp de 10 ani, a fost arbitru FIFA și a arbitrat 160 de meciuri internaționale.

Moment sensibil, rememorat de un personaj important din fotbal: „Am început să plâng în hohote

În episodul 13 al seriei Lumini și Umbre, proiect GOLAZO.ro, Marius Avram a vorbit despre cariera în arbitraj, dar și despre un moment din viața personală în care s-a simțit copleșit.

Ați avut vreodată un moment mai dificil?

„Da, dar nu legat de arbitraj. Am clacat emoțional, da. Am avut o problemă de sănătate cu fiica mea pe care am depășit-o foarte bine până la urmă. Au fost câteva zile în care nu știam sigur dacă o să mai trăiască sau nu și nici medicii nu ne puteau spune … Era foarte mică.



Dar după ce s-a terminat totul, după luni și luni de zile, am avut un moment de cădere emoțională în care m-am trezit la un moment dat plângând în hohote fără să-mi dau seama de ce. Singur, evident că singur…



După care mi-am făcut așa, o analiză, și mi-am dat seama că până atunci nu descărcasem problema personală pe care am avut-o cu fiica mea”.

