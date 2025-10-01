Angelescu își face mea culpa Președintele de la Rapid a lămurit afirmațiile făcute în urmă cu câteva zile : „S-a înțeles greșit”

Victor Angelescu, președintele de la Rapid, a revenit asupra discuților privind un posibil transfer al lui Alin Fică (24 de ani), mijlocașul celor de la CFR Cluj.

În urmă cu câteva zile, Angelescu a dat de înțeles că Rapid va forța din nou, în iarnă, să-l transfere pe Alin Fică, a cărui mutare în Giulești a picat pe ultima sută de metri, în perioada de mercato din vară.

Totul s-ar fi întâmplat după ce Lucian Marinescu, impresarul jucătorului și fost fotbalist la Rapid, ar fi solicitat mai multe clauze și bonusuri de performanță pe care conducerea giuleștenilor le-a respins.

Victor Angelescu: „ S-a înțeles greșit”

Președintele Rapidului și-a făcut mea culpa pentru informațiile din urmă cu câteva zile și a anunțat că gruparea din Giulești își dorește neapărat un mijlocaș, în perioada de mercato din iarnă.

„Aș vrea să clarific. Eu am zis că am negociat cu Fică și cu alți mijlocași. Voiam să spun că pe mijlocaș îl vom aduce în iarnă, nu pe Fică.

E clar că nu putem să spunem că ne-a plăcut acum o lună și nu ne mai place, dar nu m-am referit la el.

Adică nu avem un agreement (n.r. înțelegere) cu el sau cu CFR Cluj și urmează să semnăm în iarnă. S-a înțeles greșit.

Poate eu m-am exprimat rapid. Mă refeream că vrem să aducem mijlocașul pe care n-am reușit să-l aducem în perioada de vară”, a declarat Victor Angelescu la Prima Sport.

Alin Fică/ Foto:sportpictures.eu

Alin Fică a evoluat pentru Rapid în perioada 21 august -31 decembrie 2020, sub formă de împrumut de la CFR Cluj. A strâns 8 partide, dar fără vreo contribuție notabilă.

1.400.000 de euro este cota lui Alin Fică, potrivit transfermarkt.ro

