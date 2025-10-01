Cum explică Mihai Popovici Tatăl lui David răspunde acuzațiilor care i-au fost aduse de mai multe persoane din CS Dinamo

Mihai Popovici e supărat că imaginea sa „a fost afectată” în urma dezvăluirilor făcute în presă de angajați ai clubului Dinamo și de părinții ai căror copii se pregătesc la CS Dinamo. El respinge toate acuzațiile.

Mihai Popovici a vorbit și despre salariul său, despre care surse din club spun că ar fi de 7.000 € pe lună. Popovici spune că e egal sau mai mic cu cele ale angajaților, pe posturi similare, din „Europa de Est civilizată a înotului”. Toate declarațiile, mai jos în articol.

Mihai Popovici conduce din 2023 Academia de înot a Clubului Sportiv Dinamo, post în care a fost numit fără concurs.

„Mihai Popovici se comportă ca un dictator”, „S-a cocoțat pe notorietatea lui David și acum taie și spânzură în club”, „Obligă copiii să-și cumpere echipament de la firma cu care are David contract”, „Ignoră condițiile mizere în care se pregătesc micii înotători din club”.

Iată câteva dintre acuzațiile recente făcute, sub protecția anonimatului, de mai multe persoane de la CS Dinamo, la adresa lui Mihai Popovici.

Tatăl lui David Popovici, Mihai, răspunde acuzațiilor care i-au fost aduse de mai multe persoane din CS Dinamo

Mihai Popovici a refuzat să dea o replică punctuală când a fost abordat de GOLAZO.ro, înainte de publicarea unuia dintre articole.

Marți, Popovici senior a oferit mai multe explicații, într-o întâlnire cu jurnaliștii, la care au participat și fostele canotoare Georgeta Andrunache și Viorica Susanu, acum în conducerea CS Dinamo.

Mai jos, GOLAZO.ro pune față în față acuzații ale surselor din club cu explicațiile lui Mihai Popovici, extrase din dialogul întins pe parcursul a aproape două ore cu jurnaliști de la GOLAZO.ro, GSP și Adevărul.

Mihai Popovici: „Antrenorii au încălcat codul de conduită”

Nemulțumiții din club: „Mai mulți antrenori și sportivi au trebuit să plece de la Dinamo. Din cauza mai multor lucruri, dar, în primul rând, a banilor. Domnul Popovici le-a promis prime la concursuri, dar nu le-a dat. Oamenii nu și-au luat salariile pe nu știu câte luni... 3, 4. A fost scandal și cu italianul Walter Bolognani, adus pe «cai mari» la club”.

Mihai Popovici: „Eu l-am propus pe Walter, i-am făcut legătura cu clubul, clubul a discutat cu Walter, au convenit asupra termenilor. Dacă mai există restanțe salariale, toți își vor primi banii. Dacă nu cumva deja s-a întâmplat asta.



Legat de ceilalți antrenori. Cei doi din București (n.r. Andrei Ene și Oussama Rebai) erau într-o stare conflictuală atât de puternică cu cei doi antrenori de la Fălticeni (n.r. Andrei Pinticanu și Luis Lăcătuș), încât am avut senzația că unii dintre ei vor muri. Și am avut de ales. Cei din București au plecat.



Ulterior, și ultimii doi au încălcat codul de conduită morală, anumite clauze din contract, și am încheiat contractele la termen. Dar nu-mi reproșez alegerea din punct de vedere tehnic”.

Întrebarea legată de ce criterii am îndeplinit (n.r. pentru a deveni șeful Academiei de înot a CS Dinamo) cred că trebuie adresată clubului. Nu am dat concurs. Dar vă pot spune că, probabil, acestea sunt legate de faptul că am făcut parte din echipa lui David. Sigur, eu nu am fost acolo factorul principal, are și a avut experți în echipă. Apoi am o experiență de management mai mult decât consistentă. Și calitățile umane pe care le-au văzut la mine. Iar managementul este același. Că lucrezi în farmacie, lucrezi în sport sau lucrezi în agricultură, principiile sunt absolut identice. Am gestionat bugete mult mai mari decât la Dinamo. Mihai Popovici

Surse din club: „Domnul Popovici, din câte știu, are un salariu lunar de 35.000 lei (n.r. 7.000 euro). David câștigă din salariu 75.000 lei (15.000 euro), iar antrenorul lui, Adrian Rădulescu, are tot în jur de 70.000 lei. Plus restul staff-ului”.

Mihai Popovici: „Și eu, și ceilalți din club suntem plătiți pe contract de activități sportive. Am niște obiective pe termen lung în acest contract. Unul e de a avea un sportiv calificat la JO Los Angeles 2028 și un sportiv calificat într-o finală olimpică la JO din 2032. După părerea mea, vom reuși să avem doi sportivi calificați la Jocurile Olimpice din 2028, în afară de David. Spun asta în premieră mondială”.

Nu, Mihai, nu ai acea clauză în contract. Deci nu există în contractul tău clauza conform căreia se reziliază contractul dacă nu se va califica un sportiv de-al nostru la Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028. Georgeta Andrunache, vicepreședintele CS Dinamo.

Mihai Popovici: „Da, fratele meu e angajat la bazin”

Surse GOLAZO.ro: „Fratele lui Mihai Popovici e angajat la recepția bazinului. Or fi calificați pentru aceste posturi? Pentru că noi, ceilalți, trecem prin mai multe etape până să fim angajați”.

Mihai Popovici: „Este unul dintre angajații de la recepție. Este cel mai puțin important post din recepție, din proiect și probabil că din club, din punct de vedere salarial. Sau între cele mai jos. Dar este un punct foarte important din punct de vedere ale relaționării noastre cu clienții.



Am trecut prin niște momente groaznice la recepție. Am încercat să angajăm tineri absolvenți. Au venit, au plecat. Într-un final mă bucur foarte tare că el a fost de acord să vină aici.



Câteva luni a lucrat pe gratis. Acum are și el un contract de activitate sportivă. Deci nu este un angajat al clubului Dinamo. Vorbim despre un post incredibil de simplu. Ai un computer în față, o imprimantă în stânga și un client în față. Aproximativ oricine poate să o facă. Cam ce calități vreți să aibă?”

În Europa de Est sunt salarii ca al meu sau mai mari. În Europa de Est civilizată a înotului. Asta înseamnă Ungaria, Cehia, Polonia. Și în sportul românesc sunt foarte mulți care câștigă mult peste ce câștig eu, inclusiv în înot. Mihai Popovici

Nemulțumiții din club: „Li s-a spus părinților că vor trebui să cumpere echipament Arena pentru cei mici. Celor care nu aveau bani să plătească echipamentul, Mihai Popovici le-a zis: «OK, nu-i nicio problemă, dar copiii nu or să poată participa la concurs decât în momentul în care or să fie îmbrăcați în Arena». Sunt mulți părinți care pot confirma asta”.

Mihai Popovici: „În 2023, în ianuarie, am venit aici și erau 13 copii, aproximativ. Unii dintre acești copii aveau câteva piese de antrenament, dar nu exista o «unitate stilistică». Așa că am considerat prioritar asta și am început să mă gândesc la soluții.



David era imaginea Arena, cum este și acum. A fost absolut firesc să mă gândesc la ei ca prima opțiune. I-am întrebat dacă n-ar vrea să facă un parteneriat cu noi. În sensul de sponsorizare. Adică asta însemna că pentru cei mai buni dintre sportivi și pentru staff ar fi dat niște echipamente. Pentru ceilalți sportivi am agreat cu Arena alte prețuri decât cele oficiale și am demarat acțiunea de strângere de bani.



Și atunci am dat un mesaj pe WhatsApp către părinți, în care-i informam câteva lucruri. Totul transparent de la bun început. Le-am spus că achiziția nu este obligatorie. Asta era prima frază. Exact ca la fondul clasei. «Cine strânge bani de cretă?»



Suma a fost transferată către o fundație în baza unui contract de sponsorizare. Doamna Aricescu (n.r. părintele unui înotător și cea care a strâns banii de la ceilalți părinți) a devenit astfel sponsorul fundației. Asta a fost modalitatea legală pe care noi am găsit-o și care se suprapunea, care se mula perfect pe situație”.

Mihai Popovici: „Nu sunt obligat să ofer factură. Ce lege am încălcat?”

„Ne puteți arăta mesajul?”, a întrebat jurnalistul GOLAZO.ro. „Da”, a răspuns. Apoi nu a mai găsit grupul de WhatsApp pe care-l făcuse cu părinții. Adică acolo unde se afla și mesajul pe care-l menționase.

Surse: „Banii de pe echipament au fost strânși în contul unui părinte, pentru că Mihai Popovici nu a vrut să se implice direct. Apoi suma a fost virată în alt cont. Unde, nu știm. A, și bineînțeles că nu se dă niciun bon, nimic, atunci când părinții cumpără echipamentul impus de domnul Popovici”.

Mihai Popovici: „Părinții au primit echipamentul. Echipamentul e dovada că au plătit. Trebuiau să-și exprime această dorință încă de atunci. Factura nu e obligatoriu de emis. Vă rog să-mi spuneți ce lege am încălcat. Banii nu au ajuns la mine.



Eu sunt acuzat că am furat niște bani. Nu e fundația mea (n.r. cea care a primit banii de la părinți și i-a virat către firma Arena). Părinții au dat banii doamnei Aricescu, doamna a dat toți banii fundației, fundația a plătit către Arena, ei au livrat echipamentele către fundație, fundația ne-a dat produsele, le-am dus la personalizat și într-un final au ajuns la părinți cu brandul pe ele.



Bineînțeles că avem chitanțe și facturi pe absolut tot, dar nu are, într-adevăr, fiecare persoană. Era un coșmar logistic să fi făcut asta. Pentru 70 de oameni sau câți au fost”.

Surse din club: „În iulie, când Daria Silișteanu s-a întors de la Campionatele Europene de juniori (n.r. unde obținuse aurul în proba de 100m spate), fata nu mai avea mâncare în cămin”.

Viorica Susanu: „Daria Silişteanu este sportiv de lot național. În mod normal, sportivi aceștia sunt susținuți de federații sau de Comitetul Olimpic în cazul în care sunt într-un lot olimpic de junior sau de tineret. Conform rapoartelor pe care noi le avem în club, Daria nu mai figurează la masă din aprilie pe rapoartele date și semnate de Luis Lăcătuș (n.r. antrenorul ei). Pentru că a fost preluată partea de masă de către federație.



În perioada de care spuneți dumneavoastră, acele trei săptămâni, niciun sportiv al lui Dinamo n-a mâncat la club, pentru că popota a fost închisă pentru mentenanță, curățenie, igienizare, reparații. Deci a fost închis pentru toată lumea”.

Mihai Popovici: „Aici aș vrea să fac o precizare care poate că e utilă în context. Daria este una dintre cele două sportive care a avut un salariu considerabil la Dinamo. Scopul acestui salariu este să asigure și alimentație, nutriție sportivă și refacere”.

Daria Silișteanu e un copil minunat. Dacă aș putea să o aduc acum la Dinamo, din nou, aș face-o fără nicio ezitare Mihai Popovici

Georgeta Andrunache: „Nu doar în România se practică asta”

Surse: „Părinții au venit cu plase de tânțari, dezinfectante, frigidere, cuptoare cu microunde, mașină de spălat. Cei de la club nu voiau să-i lase cu ele în camere, iar ulterior au spus că tot ce intră în cămin se consideră o «donație» de către părinți. Vă dați seama?! Iar Mihai Popovici știa toate acestea, dar nu l-a interesat niciodată”.

Viorica Susanu: „Știu eu mai multe. Li s-a aruncat părinților chestia asta că ar fi zis Mihai așa ceva. Normal, în cămin nu ar trebui să intre alte electrocasnice decât cele existente. Părinții au venit și și-au luat tot ce aduseseră ei. Celelalte obiecte, care vin din sponsorizări, nu pot fi însușite și luate acasă”.

Georgeta Andrunache: „Aici este cămin, nu este hotel. Au paturi, au noptiere, au baie în cameră. Deci condițiile sunt foarte bune. Au mașina de spălat profesională la subsol. Cantina la parter. Camerele sunt de două persoane. Unele camere au avut frigidere, unele nu”

17 milioane de euro e media subvenției primită de la stat de CS Dinamo în ultimii 5 ani

Unde se duc banii de taxe plătiți de părinți?

Surse din club: „Puștii și puștoaicele de la «performanță», de la Academia de înot, plăteau o taxă de 600 de lei. Dar banii nu se duc către CS Dinamo, ci către Academia condusă de domnul Popovici. Păi, Dinamo e club de stat, iar Academia e privată?”.

Mihai Popovici: „Academia nu e privată. Clubul ăsta are printre sarcini să și producă venituri. Și opțiunile, variantele pe care le știu eu, dar să mă corecteze doamnele dacă există și altele, sunt următoarele: sponsori, antrenamente, parcare”.

Georgeta Andrunache: „Pe site-ul clubului csdinamo.eu sunt toate tarifele. Aceste tarife pentru inițiere sportivă și agrement sportiv sunt publice. Nu se percep de un an, doi, trei, cinci. Eu am venit în 2012 și erau tarife la toate sporturile. Nu doar la înot. Și nu doar în România se practică asta”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport