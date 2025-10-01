Mbappe, de neoprit! Startul lui Real Madrid a reușit un hat-trick în ultimul meci din Liga Campionilor. La ce capitol l-a egalat pe Cristiano Ronaldo

Kairat Almaty - Real Madrid 0-5. Kylian Mbappe (26 de ani) a reușit un hat-trick în deplasarea „galacticilor” din Kazakhstan.

Atacantul francez a ajuns astfel la 13 reușite în acest sezon, în toate competițiile.

După ce a cucerit Gheata de Aur în primul sezon la Real Madrid, Mbappe are parte de un start incredibil și în actuala stagiune.

Kairat Almaty - Real Madrid 0-5 . Kylian Mbappe, de neoprit în acest sezon

Mbappe a reușit să marcheze primele trei goluri ale partidei de la Almaty, ajungând la 5 reușite în acest sezon de Liga Campionilor, la care se adaugă alte 8 goluri din La Liga, pentru o medie de 1.44 goluri pe meci.

Starul lui Real Madrid l-a egalat astfel pe Cristiano Ronaldo, acesta fiind singurul jucător din ultimii peste 80 de ani care a avut un astfel de start de sezon, cu 13 reușite, în sezonul 2014-15, cel mai bun de cariera sa ca număr de goluri, potrivit as.com.

Am marcat trei goluri, e foarte bine, dar cred că aș putea marca mai multe. Kylian Mbappe, la finalul partidei de la Almaty

În acel sezon, când Ronaldo a reușit un total de 61 de goluri, portughezul a avut o medie de 1.13 goluri pe meci. Dacă Mbappe ar păstra același ritm, ratând maximum 5 meciuri la fel ca Ronaldo, ar termina cu un total de 63-66 de goluri.

Real Madrid a jucat atunci 59 de meciuri, iar acum va putea juca maximum 61-63.

Singurul meci în care Mbappe nu a marcat în această stagiune este cel Mallorca, scor 2-1.

În întreaga istorie, doar Alday și Pruden au reușit să marcheze mai mult, 15, respectiv 14 goluri după primele 9 partide, însă asta se întâmpla în sezoanele 1941-1942 și 1946-1947.

