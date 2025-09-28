Prima țintă a iernii Rapid transferă de la o rivală! Anunțul lui Victor Angelescu: „Îl aducem”

Victor Angelescu, președintele de la Rapid, a anunțat că giuleștenii vor forța din nou, în iarnă, transferul lui Alin Fică (24 de ani), mijlocașul celor de la CFR Cluj.

Fică ar fi trebuit să ajungă la Rapid încă din această vară, la pachet cu fundașul brazilian Leo Bolgado (27 de ani).

Cu toate acestea, mutarea a picat pe ultima sută de metri, după ce Lucian Marinescu, impresarul jucătorului și fost fotbalist la Rapid, ar fi solicitat mai multe clauze și bonusuri de performanță pe care conducerea giuleștenilor le-a respins.

Rapid nu renunță la Alin Fică: „Îl aducem”

Acum, Victor Angelescu a anunțat că gruparea din Giulești își va mai încerca încă odată norocul în perioada de mercato din iarnă.

„Până în iarnă nu vor mai fi transferuri. Am adus cam tot ce trebuia şi ce discutasem.

Mai doream un mijlocaş, din păcate a picat transferul pe ultima sută de metri. Am mai avut şi alţi mijlocaşi în afara lui Alin Fică, dar din păcate nu ne-am înţeles.

Îl aducem în iarnă. Avem un lot numeric şi valoric bun şi sigur mai facem transferuri în iarnă. ”, a declarat președintele de la Rapid, conform primasport.ro

Alin Fică/ Foto: sportpictures.eu

Alin Fică a mai evoluat pentru Rapid în perioada 21 august -31 decembrie 2020, sub formă de împrumut de la CFR Cluj. A strâns 8 partide, dar fără vreo contribuție notabilă.

1.400.000 de euro este cota lui Alin Fică, potrivit transfermarkt.ro

VIDEO. Golul marcat de Pașcanu în Petrolul - Rapid 0-1

