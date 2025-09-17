Trent Alexander-Arnold (26 de ani) s-a accidentat în startul partidei din Liga Campionilor cu Olympique Marseille, scor 2-1.

Acum, Real Madrid a publicat rezultatul investigațiilor: leziune musculară.

„Galacticii” au debutat marți în noul sezon al Ligii Campionilor, pe teren propriu, unde au avut parte de un meci destul de dificil în compania celor de la Marseille, iar la final s-au ales și cu o eliminare, dar și cu accidentarea lui Arnold.

Real Madrid a publicat diagnosticul lui Alexander-Arnold

Fundașul lateral al formației „blanco” a rezistat doar 5 minute în primul meci din faza principală a Ligii Campionilor.

Acesta nu a mai putut continua jocul după accidentare, fiind înlocuit de Dani Carvajal, cel care avea să fie eliminat în minutul 72.

„În urma testelor efectuate astăzi pentru jucătorul nostru Trent Alexander-Arnold de către medicii clubului, acesta a fost diagnosticat cu o leziune musculară la bicepsul femural al piciorului stâng.

Rămâne de văzut cum va evolua situația”, a transmis Real Madrid printr-un comunicat.

Clubul madrilen nu a oferit informații despre cât de mult ar dura recuperarea fotbalistului, însă o astfel de accidentare l-ar putea ține în afara terenului aproximativ 6 săptămâni, potrivit bbc.com.

„Voi reveni cât de curând posibil. Mai puternic ca înainte. Ne vedem curând, madridistas”, a scris Trent pe InstaStory.

Arnold s-a alăturat formației pregătite de Xabi Alonso în această vară, după ce întreaga carieră de până atunci o petrecuse doar la Liverpool.

VIDEO. Marius Avram, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”, despre cea mai mare gafă din carieră: „ Ce-o fi fost în capul meu?!”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport