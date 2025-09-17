„Femeile trag la fotbaliști”  Marian Aliuță, despre singurul viciu cu care s-a confruntat în cariera sa: „Toți bărbații fac asta”

Marian Aliuță (47 de ani) a vorbit, în episodul 10 al seriei „Lumini și Umbre”, proiect GOLAZO.ro, despre singurul „viciu” pe care l-a avut: femeile

Fostul jucător de la Steaua și Rapid consideră că femeile sunt atrase mai mult de fotbaliști pentru că au o situație financiară mai bună.

Marian Aliuță: „Eu o luam ca pe o glumă”

Marian Aliuță a povestit experiențele din viața sa și ce a învățat din ele.

„N-am făcut eu rele, dar pe partea asta de curvii, să vorbim așa… Eu ziceam că nu omor pe nimeni, mai și ajut oamenii când pot, dar mai merg cu câte o femeie…

Dumnezeu spune să nu preacurvești și eu o luam ca pe o glumă. Preacurvia este în afara căsătoriei. Asta înseamnă, oamenii nu știu.

Când se spune a preacurvi, lumea înțelege să nu te duci des, dar preacurvia înseamnă să faci în afara căsătoriei. Asta făceam. (…)”, a declarat fostul fotbalist la „Lumini și Umbre”.

Marian Aliuță: „Asta e boala fotbalistului”

Întrebat ce vicii a avut, fostul fotbalist a declarat că nu s-a mai confruntat cu alte dependențe.

„ Atât, doar femeile! Nu beau, nu pierd nopțile, altceva n-am avut… Nici cu jocuri, cu cazinouri, nopțile pierdute, cluburi, nu! Știi cum e? Asta e boala fotbalistului.

Bine, dacă ne gândim, toți bărbații fac lucrul ăsta, dar pe fotbaliști faptul că sunt cunoscuți, că au o situație financiară bună, o mașină bună, ești slim, arăți foarte bine, ai impresia că ți se cuvine și că poți să faci orice.

Și femeile vin aproape de fotbaliști pentru că aici sunt cei mai mulți bani. Văd o scăpare prin a lua un fotbalist”, a mai spus Aliuță la „Lumini și Umbre”.

