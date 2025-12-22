Angelescu îl susține pe Gâlcă  Front comun la Rapid: „Sunt de acord cu el, avem nevoie!” +  Cei doi jucători care pleacă în iarnă +106 foto
Angelescu îl susține pe Gâlcă Front comun la Rapid: „Sunt de acord cu el, avem nevoie!" + Cei doi jucători care pleacă în iarnă

22.12.2025, ora 11:44
22.12.2025, ora 11:45
  • Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a vorbit despre problemele de lot ale formației giuleștene, după derby-ul pierdut cu FCSB.

După meciul cu FCSB, Constantin Gâlcă a declarat că Rapidul are nevoie de întăriri la nivelul lotului pentru a se bate cu șanse reale la titlu în Liga 1.

Victor Angelescu, despre declarația lui Gâlcă: „Sunt de acord cu el”

Angelescu este de părere că Rapidul mai are nevoie de întăriri în această iarnă, pentru a spera la titlu.

„Știm că ne trebuie minim doi jucători. Ceea ce am putut să observ eu și poate să observe toată lumea este că în momentul în care 2-3 jucători care fac diferența la noi nu merg, nu avem alții care să vină și să facă un pas în față. Să câștigi titlul este un maraton.

Dacă ți se mai și accidentează un jucător, cum la noi a fost Borza, care era extrem de important, nu ai soluții. Noi nu am reușit să găsim pe nimeni care să joace cel puțin la nivelul lui.

În această perioadă e clar că avem nevoie de întăriri pentru că avem un lot bun, dar dacă stăm doar în anumiți jucători nu avem cum să câștigăm titlul. Sunt de acord cu ce a spus antrenorul”, a declarat Victor Angelescu, pentru Fanatik.

De asemenea, Angelescu a vorbit și despre jucătorii care vor pleca de la Rapid în această iarnă.

Este o discuție ca Stolz să revină la Genoa, da. Vom avea o discuție finală cu el. Normal, din ce știm, își dorește să apere și să fie, poate, împrumutat altundeva. Dacă își dorește să se ducă altundeva, vom vorbi. Bănuiesc că asta vrea, să fie împrumutat la altă echipă. Nu ne vom opune.

Nu ține doar de mine. Mai important este ce cred antrenorul și directorul sportiv. Ei trebuie să decidă cine rămâne. Ei își asumă. Nu știu cine va veni. Vom avea o discuție și vom vedea cine sunt jucătorii de care nu am fost mulțumiți.

Nu cred că se pune problema în acest moment să plece Jambor. Avem doi atacanți mari și lați. Îi avem doar pe Koljic și Jambor. Dacă îl dăm și pe Jambor, rămânem descoperiți. Nu cred că se pune problema în acest moment. Ai nevoie de trei atacanți în lot. El are o atitudine foarte bună la antrenamente.

Și în cazul lui Baroan se va lua o decizie. Repet, așa cum am zis, noi nu acceptăm anumite lucruri și mi-e greu să cred că vom ajunge la un consens cu el. Sunt șanse mari să plece. Este sub contract cu noi, dar nu cred că Costel se va mai baza pe el. Avem ținte de transferuri. Sunt și jucători din Superliga, și din străinătate”, a continuat Angelescu.

FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1
FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1

FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1
Constantin Gâlcă, la finalul meciului cu FCSB: „Ne trebuie jucători”

Tehnicianul Rapidului a declarat la flash-interviul de după meci că echipa sa are nevoie de întăriri pentru a se putea lupta la titlu.

Am spus și până acum că am făcut 39 de puncte, mă așteptam să facem mult mai multe. Dar eu cred că ne mai trebuie jucători, la mijloc, în atac. Ne trebuie jucători cu personalitate.

Cantitate avem, dar ne trebuie jucători de calitate. Eu așa cred. Dacă vrem să ne batem la obiectivele pe care le avem, ne trebuie jucători”, a declarat Constantin Gâlcă, la finalul meciului.

VIDEO. Golul decisiv marcat de Tănase în FCSB - Rapid 2-1

rapid bucuresti liga 1 constantin galca victor angelescu
