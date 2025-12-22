Nu e FCSB! Fratele lui Tavi Popescu a dat un răspuns neașteptat  când a fost întrebat la ce echipă vrea să joace
Daniel Popescu/ Foto: Facebook @Urban Titu
Nu e FCSB! Fratele lui Tavi Popescu a dat un răspuns neașteptat când a fost întrebat la ce echipă vrea să joace

Alexandru Smeu
Publicat: 22.12.2025, ora 10:56
Actualizat: 22.12.2025, ora 10:56
  • Daniel, fratele jucătorului FCSB Octavian Popescu (22 de ani), a oferit un răspuns neașteptat când a fost întrebat la ce echipă își dorește să joace.

Crescut la academia celor de la FCSB, la fel ca fratele său, Daniel Popescu (18 ani) a fost supus recent unei provocări pe rețelele de socializare.

Daniel Popescu, fratele lui Tavi Popescu, vrea la Dinamo

Legitimat în prezent la Urban Titu (Liga 3), după ce a petrecut o perioadă scurtă și la Muscelul Câmpulung (Liga 2), fotbalistul a fost întrebat pentru ce echipă își dorește să evolueze.

Surprinzător, acesta a afirmat că vrea să ajungă la Dinamo, marea rivală a celor de la FCSB.

@razvanvisann Dani Popescu a știut multe capitale? #fyyyyyyyyyyyyyyyy #professor #fyp #teacherlife @Dani ♬ Epic Inspiration - Kidmada

Tavi Popescu, în cădere liberă la FCSB

Tavi Popescu, fratele lui Daniel, nu trece printr-o perioadă bună la FCSB. Jucător al roș-albaștrilor din anul 2020, fotbalistul a intrat în dizgrațiile patronului.

Gigi Becali e convins ca Tavi poate ajunge în continuare un fotbalist important dacă va urma 3 reguli pe care vrea să i le impună.

„El are 23 de ani. Îi scriu pe hârtie niște reguli. Dacă le respectă poate să ajungă fotbalist. Talentul nu i l-a luat nimeni. Am vorbit și cu Tănase, și cu antrenorii, toți spun că e cel mai talentat jucător pe care l-au văzut, pe care l-am avut vreodată la FCSB, chiar și la Steaua.

Prima regulă: să nu aibă TikTok, Facebook și Instagram. Să nu aibă rețeli de socializare.

A doua: la ora 11 seara să fie în pat dormind. Dacă îl scoală iubita, să-i spună că trebuie să se odihnească: «Sunt fotbalist, n-am timp de tine după ora 11 seara».

A treia e legată de anturaj. Prietenii să fie numai colegii lui, să nu aibă alți prieteni. Și să nu aibă legătură cu prietenii sau prietenele iubitei. Anturajul lui să fie din fotbal”, declara Gigi Becali la Digi Sport pe 15 decembrie.

Întrebat dacă atacantul este implicat într-un anturaj periculos, Becali a respins ideea: „Nu, nu e periculos, dar îl încurcă atunci când vine vorba de fotbal”

2 pase decisive
a reușit Tavi în acest sezon în 22 de meciuri oficiale

