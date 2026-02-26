„A fost decizia lui”  Victor Angelescu a confirmat o plecare de la Rapid: Am acceptat. Avem variante de înlocuitor”
Victor Angelescu
„A fost decizia lui” Victor Angelescu a confirmat o plecare de la Rapid: Am acceptat. Avem variante de înlocuitor”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 26.02.2026, ora 23:38
alt-text Actualizat: 27.02.2026, ora 09:08

La gruparea din Franța, Daniel Sandu va ocupa funcția de Head of Recruitment, având responsabilități pe Europa Centrală, de Est și de Sud-Est.

Numirea sa vine în urma unui proces de selecție riguros, acesta trecând cu succes interviul organizat de conducerea clubului francez.

Cu tricoul la gură  FOTO. Imagini puternice în Brazilia: gestul făcut de Corinthians împotriva abuzurilor rasiste la adresa lui Vinicius
Cu tricoul la gură FOTO. Imagini puternice în Brazilia: gestul făcut de Corinthians împotriva abuzurilor rasiste la adresa lui Vinicius
Cu tricoul la gură  FOTO. Imagini puternice în Brazilia: gestul făcut de Corinthians împotriva abuzurilor rasiste la adresa lui Vinicius

Victor Angelescu: „A fost o decizie a lui”

Victor Angelescu, președintele clubului Rapid, a confirmat plecarea lui Daniel Sandu de la gruparea giuleșteană.

„Da, din ce am înțeles, pleacă de la noi. Adică am vorbit și a înaintat demisia, am acceptat-o și pleacă.

A fost o decizie a lui. Am înțeles că a primit o ofertă și a decis să se ducă la un club în afara țării”, a spus Victor Angelescu, conform gsp.ro.

Întrebat dacă a găsit un înlocuitor pentru Daniel Sandu, Angelescu a precizat:

„Avem, da, normal. Tot timpul avem variante de înlocuitor. Avem variante, suntem în anumite discuții, dar vă dați seama că nu pot să vă spun cu cine.

Nu contează neapărat să fie român sau străin. De obicei e mai simplu să aduci un român, pentru că știe ce înseamnă campionatul, știe ce înseamnă țara, ce înseamnă Rapidul, dar, așa cum ați văzut, putem să aducem și oameni din afară.

În momentul de față avem discuții și cu români, și cu străini. Vom vedea, dar avem soluții să-l înlocuim”.

Am spus-o de mai multe ori, Daniel Sandu, ca scouting, a făcut o treabă foarte bună Victor Angelescu

Victor Angelescu: „Probabil că și noi, clubul, am greșit, pentru că nu avea experiența necesară”

În noiembrie 2021, Daniel Sandu a fost angajat de Rapid ca scouter. În vara anului 2024, acesta a fost promovat în funcția de director sportiv.

Victor Angelescu a vorbit despre decizia de atunci a clubului de a-l promova pe Sandu.

„Cred că în momentul în care a preluat o funcție mai importantă a fost un pic prea devreme și aici probabil că și noi, clubul, am greșit, pentru că nu avea experiența necesară să preia poziția de director sportiv.

Până la urmă nici măcar nu trebuie să fie neapărat vina lui, pentru că clubul a luat această decizie.

Așa că, ce pot să spun? Pe partea de scouting eu nu am ce să-i reproșez lui Daniel Sandu, pentru că a adus jucători foarte buni. Au fost jucători poate care nu au confirmat, dar până la urmă asta se întâmplă peste tot și per total cred că și-a făcut treaba.

Repet, în momentul în care a trebuit să preia anumite lucruri, cred că acest lucru îl știe și el, au fost lucruri pe care nu a putut să le gestioneze din cauza lipsei de experiență, poate a vârstei, pentru că este foarte tânăr, câteodată enervant de tânăr”, a concluzionat Victor Angelescu.

Daniel Sandu/ Foto: Facebook @Rapid Daniel Sandu/ Foto: Facebook @Rapid
Daniel Sandu/ Foto: Facebook @Rapid

„A fost o pedeapsă triplă" Starul care a lipsit de la Cupa Africii, atac la adresa Federației: „Eu sunt  victima și tot eu trebuie să mă scuz?"
Campionate
22:37
„A fost o pedeapsă triplă" Starul care a lipsit de la Cupa Africii, atac la adresa Federației: „Eu sunt victima și tot eu trebuie să mă scuz?"
„A fost o pedeapsă triplă" Starul care a lipsit de la Cupa Africii, atac la adresa Federației: „Eu sunt  victima și tot eu trebuie să mă scuz?"
„A fost mai mult o sperietură" Veste importantă pentru FCSB, înaintea meciului capital cu UTA Arad 
Superliga
22:16
„A fost mai mult o sperietură" Veste importantă pentru FCSB, înaintea meciului capital cu UTA Arad
„A fost mai mult o sperietură" Veste importantă pentru FCSB, înaintea meciului capital cu UTA Arad 

