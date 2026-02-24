Pleacă de la Rapid după 4 ani Dan Șucu rămâne fără unul dintre cei mai importanți oameni din structura clubului » A semnat cu o echipă din Ligue 1!

Începând cu 1 martie, Daniel Sandu (33 de ani) nu va mai face parte din structura clubului Rapid.

Directorul departamentului de scouting rapidist părăsește echipa din Giulești pentru a face pasul spre fotbalul din Franța, urmând să semneze cu Toulouse (Locul 10 în Ligue 1).

La gruparea din Franța, Daniel Sandu va ocupa funcția de Head of Recruitment, având responsabilități pe Europa Centrală și de Est, precum și pe Europa de Sud-Est.

Numirea sa vine în urma unui proces de selecție riguros, acesta trecând cu succes interviul organizat de conducerea clubului francez

Daniel Sandu pleacă de la Rapid după 4 ani

În noiembrie 2021, Daniel Sandu a fost angajat de Rapid ca scouter.

În vara anului 2024, acesta a fost promovat în funcția de director sportiv, apoi a trecut la funcția de director al departamentului de scouting. El este cel care a avut cel mai mare aport în aducerea lui Albion Rrahmani, dar și la transferurile efectuate de giuleșteni în sezonul actual.

În această iarnă, Rapid i-a transferat pe:

Daniel Paraschiv (26 de ani), atacant - împrumutat de la Real Oviedo

(26 de ani), atacant - împrumutat de la Real Oviedo Robert Sălceanu (22 de ani), fundaș stânga - transferat de la Petrolul pentru 400.000 de euro

(22 de ani), fundaș stânga - transferat de la Petrolul pentru 400.000 de euro Dejan Iliev (30 de ani), portar - transferat de la UTA pentru 60.000 de euro

(30 de ani), portar - transferat de la UTA pentru 60.000 de euro Olimpiu Moruțan (26 de ani), mijlocaș - transferat gratis de la Aris

(26 de ani), mijlocaș - transferat gratis de la Aris Talisson (23 de ani), atacant - transfer de la Red Bull Bragantino

