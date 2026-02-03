Transferul lui Dennis Politic (25 de ani), jucătorul sosit la FCSB în vara anului 2025, la formația greacă Panetolikos nu se va mai realiza.

Deși a fost urmărit de Panetolikos, iar grecii ar fi vrut să-l împrumute pe Dennis Politic până la vară, negocierile au eșuat.

Dennis Politic nu mai merge în Grecia

După ce împrumutul lui Dennis Politic de la FCSB nu s-a materializat, grecii de la Panetolikos s-au reorientat rapid și au transferat alt jucător.

Este vorba de Isaac Mbenza, aripă dreapta care a evoluat ultima dată la Charleroi (114 meciuri, 8 goluri, 12 assisturi).

„Se pare că jucătorul belgian în vârstă de 29 de ani, originar din Congo, care a jucat la Charleroi, va semna un contract până în vara anului 2027 și va fi ultimul transfer al Panetolikos pentru perioada de iarnă, întrucât ultimele informații indică faptul că împrumutul lui Politic de la Steaua București (n.r. - FSCB) nu se va finaliza”, a scris presa din Grecia.

Panetolikos ocupă locul 12 în campionatul elen, cu 15 puncte acumulate după 19 etape disputate.

1,2 milioane de euro este cota de piață a lui Dennis Politic, conform Transfermarkt

Mihai Stoica: „Vedem dacă mai există interes”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a declarat în urmă cu câteva zile că Dennis Politic este dorit și de alte formații.

„O să discutăm zilele acestea. Deocamdată, în momentul când s-a discutat atunci, pe cei care vorbeau în numele lui Panetolikos, i-am refuzat. Nu s-a pus problema”.

Conducerea campioanei României ar fi deschisă la o nouă rundă de negocieri în vederea unui împrumut al jucătorului.

„Vedem dacă mai există interes. Dacă mai există interes și din alte părți. Pentru că ni s-au propus și alte destinații pentru Dennis Politic”.

Întrebat dacă suma cerută de FCSB este de 100.000 de euro, Mihai Stoica a confirmat informația.

Dauna ar fi imensă pentru campioană, care a plătit 1 milion de euro și l-a cedat și pe Musi pentru a-l aduce de la Dinamo!

FCSB ar recupera astfel doar 10% din investiție, adică o pierdere de 900.000 de euro! Asta fără a lua în calcul suma pe care ar fi putut s-o obțină pe Musi.

Politic a fost criticat de Gigi Becali, patronul echipei, după ce a fost titularizat în duelul celor de la FCSB contra lui Fenerbahce, din etapa #8 a fazei principale din Europa League, 1-1.

Jucătorul a avut o prestație modestă în prima parte a partidei și a fost modificat la pauză cu Octavian Popescu.

La capătul duelului, Gigi Becali a anunțat că nu va mai miza pe serviciile lui Dennis Politic: „M-am convins de Politic”.

În acest sezon, Dennis Politic a jucat 24 de meciuri în tricoul roș-albaștrilor, adică un total de 687 de minute, reușind să înscrie trei goluri.

VIDEO. Golul înscris de Dennis Politic în Hermannstadt - FCSB 3-3

