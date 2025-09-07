Momente emoționante VIDEO Dinamo l-a invitat la Săftica pe suporterul care urca scările cu cadrul, ca să asiste la meciul cu Hermannstadt +36 foto
Publicat: 07.09.2025, ora 18:56
  • La victoria lui Dinamo cu Hermannstadt, 2-0, înainte de pauza pentru meciurile naționalei, un suporter al „câinilor” a atras atenția

Acesta a urcat cu greu scările Arenei Naționale, ajutat de un cadru, pentru a putea asista la partidă.

Imaginile au fost publicate de Prosport pe TikTok, iar clubul Dinamo a făcut tot posibilul să-l găsească pe respectivul suporter:

„Cu toții am fost impresionați de imaginea acelui suporter de vârsta a treia, urcând treaptă cu treaptă spre stadion, doar pentru a fi alături de Dinamo.

După zile de căutări și sute de persoane întrebate, l-am găsit pe domnul Safta, dinamovist de-o viață, și l-am invitat la Săftica pentru a-l cunoaște, dar mai ales, pentru a-i mulțumi”.

VIDEO Dinamo l-a invitat la Săftica pe fanul care urca scările cu cadrul, la meciul cu Hermannstadt

Fanul în vârstă de 68 de ani din Videle, care face eforturi considerabile să asiste la meciurile formației favorite, a fost invitat de „câini” la baza de la Săftica, sâmbătă, la amicalul cu CS Dinamo.

„Sunt dinamovist de 64 de ani, de la 4 ani. Tata a lucrat în Ministerul de Interne și mi-a călăuzit primii pași spre Dinamo, m-a adus la meciuri.

Am jucat o perioadă volei la clubul Dinamo, cu domnul profesor Tătaru antrenor. Pot să spun că a fost polisportiv, am jucat și tenis de câmp, și tenis de masă.

Știți, era o zicală Dinamo după Părcălab, după Piți Varga, «Cine intră în Groapă fără cinci nu scapă!». I-am văzut jucând pe Orac, Sandu Gabriel, Dudu Georgescu, ce să mai, mulți, mulți dinamoviști.

Dinamo este un club foarte serios pentru mine, a fost și va rămâne. A crescut multe talente, nu numai la fotbal, în toate sporturile. Eu când aud Dinamo, indiferent că e handbal, polo, baschet, volei și așa mai departe, rămâne Dinamo. E poate cel mai mare club din România, părerea mea.

Mulțumesc pentru invitație, doresc clubului Dinamo mult, mult succes și să ne bucurăm împreună de câte ori avem posibilitatea”, a spus suporterul.

Dinamo - Hermannstadt, meci (18).jpeg
Dinamo - Hermannstadt, meci (18).jpeg

Galerie foto (36 imagini)

Dinamo - Hermannstadt, meci Dinamo - Hermannstadt, meci Dinamo - Hermannstadt, meci Dinamo - Hermannstadt, meci Dinamo - Hermannstadt, meci
+36 Foto
