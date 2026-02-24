„Scenariul nu poate să fie altul” Varianta lui Pițurcă, dacă Lucescu nu poate continua la națională + Despre o revenire a sa: „Nu știi ce-ți rezervă viitorul” +36 foto
Victor Pițurcă foto: GOLAZO.ro
„Scenariul nu poate să fie altul” Varianta lui Pițurcă, dacă Lucescu nu poate continua la națională + Despre o revenire a sa: „Nu știi ce-ți rezervă viitorul”

alt-text Ștefan Neda
Publicat: 24.02.2026, ora 20:32
alt-text Actualizat: 24.02.2026, ora 20:32
  • Victor Pițurcă (69 de ani) a vorbit despre situația echipei naționale și despre posibilele variante de selecționer, după plecarea lui Mircea Lucescu.
  • Barajul Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Fostul selecționer crede că Gică Hagi ar putea fi potrivit pentru un nou mandat pe banca naționalei și că FRF ar trebui să opteze pentru o colaborare pe termen mult mai lung cu viitorul antrenor.

Victor Pițurcă: „Cred că Hagi e variantă bună”

„Cred că e o variantă bună, datorită faptului că mulți dintre jucători au fost pe la el la academie. Acum eu nu mă iau după ce scrie presa. Nu știu ce gândește Gică Hagi. El știe mai bine ce face”, a spus Pițurcă, potrivit iamsport.ro.

Întrebat despre varianta Ionel Gane pentru postul de selecționer, dacă Lucescu nu va putea continua totuși, Pițurcă a transmis:

„Scenariul nu poate să fie altul: dacă Mircea Lucescu nu mai poate antrena, trebuie angajat un selecționer! Nu cum am citit prin presă, că să fie nu știu cine, nu. E vorba de echipa națională, ori există seriozitate, ori nu, așa putem să chemăm pe oricine.

De la meciul ăsta să fie angajat, să se facă contract, și pentru meciurile astea, și pentru campania viitoare.

Sigur că pentru oricine vine acum, la ora asta, la echipa națională, e o situație grea, e o situație dificilă, noi jucăm două jocuri, iar cu turcii suntem outsideri, clar. Turcii au prima șansă”.

În continuare, Pițurcă a vorbit și despre șansele ca el să revină pe banca primei reprezentative:

„Ce să mai fac eu la echipa națională? Nici nu mi s-a propus. Nu mi s-a mai propus de mult. Nici eu nu am mai antrenat. Sigur că meseria nu se uită.

Eu cred că echipa națională trebuie antrenată de alți antrenori români și cred că federația trebuie să găsească selecționer cu care să lucreze mai mult, nu doar doi ani, trei ani.

Acum nu știi ce-ți rezervă viitorul. Din punctul meu de vedere, sunt șanse foarte mici ca eu să revin la națională”, a mai spus Pițurcă.

Victor Pițurcă: „E inadmisibil ca o lege să nu-i dea voie Stelei să promoveze”

După ce l-a contestat recent pe șeful MApN pentru declarațiile făcute legat de bugetul CSA Steaua, Pițurcă a abordat din nou situația echipei de fotbal, care nu are drept de promovare în Liga 1.

„Nu mi-a plăcut prima dată ce a spus ministrul și chiar n-am vorbit în termeni buni de el, dar acum m-am bucurat foarte mult.

Pentru că, dacă el își propune ceea ce a spus, ar fi formidabil pentru acest brand numit Steaua, mă refer și la club, și la echipa de fotbal. Este păcat ca un asemenea club să dispară din țară.

Îmi pare rău pentru suporterii care au mers către FCSB, poate au și ei dreptatea lor, dar adevărata Steaua este Steaua Ministerului Apărării Naționale, Steaua care joacă în Ghencea, iar acest brand nu trebuie să dispară. M-aș bucura foarte mult ca ceea ce a spus ministrul să se adeverească, să se discute la cel mai înalt nivel și Steaua să poată să promoveze.

E inadmisibil ca o lege, care nu e corectă, să nu dea voie, vezi Doamne că e club departamental, și care e problema? Sunt mai multe cluburi în lumea asta cunoscute, care sunt departamentale, care primesc bani și care e problema? Aud că din banii noștri, pe cuvânt, din banii voștri, care e problema? E vorba de Steaua, e vorba de sport, de sănătate”.

Cât despre o posibilă revenire în cadrului clubului Steaua, fostul tehnician a transmis:

„De antrenat ar fi mai greu. Sunt cei tineri, dar m-aș înhăma la o treabă de conducere, de club, pentru că sunt foarte multe lucruri de pus la punct.

Steaua, chiar dacă va promova, tot trebuie să vină niște oameni, niște privați în spatele echipei, să o aducă acolo unde a fost. Firme serioase, oameni serioși și, dacă investițiile sunt corecte și se muncește bine, se investește bine, se vor scoate aceste investiții.

E vorba de Steaua București, care are tot ce-i trebuie să devină ceea ce a fost”, a mai completat Pițurcă.

