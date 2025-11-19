Se teme de România Fostul mare fotbalist nu vrea ca țara sa să dea peste „tricolori” la baraj: „Ar fi greu, mai ales că...”

Viktor Leonenko (56 de ani), fost atacant al naționalei Ucrainei, a explicat că nu-și dorește un duel cu România în barajul pentru Campionatul Mondial din 2026.

România și Ucraina s-ar putea întâlni în semifinalele barajului din luna martie. „Tricolorii” vor fi în urna 4 la tragerea la sorți, în timp ce vecinii de la nord se vor afla în prima urnă.

În cazul în care sorții vor decide ca cele două echipe să se dueleze, meciul considerat pe terenul Ucrainei se va disputa într-o locație neutră, probabil Polonia, ținând cont de războiul din țara vecină.

Ucrainienii se tem de România: „Ar fi greu, mai ales că e Lucescu acolo”

Într-o scurtă analiză a posibililor adversari din baraj, Viktor Leonenko a vorbit și despre selecționata României, echipă de care se teme.

Acesta a vorbit despre Mircea Lucescu, antrenor care a făcut istorie la Shakhtar Donetsk, și a amintit meciul dintre România și Ucraina de la Campionatul European din 2024, atunci când „tricolorii” s-au impus cu 3-0.

„Cel mai slab adversar este Irlanda de Nord, cu siguranță vom trece de ei, dar tot va fi o luptă. Macedonenii au fost adversarii noștri în preliminariile Euro 2016, iar noi am jucat bine doar o repriză atunci (victorii cu 1-0 și 2-0). Împotriva lor, Ucraina va fi favorită.

Ni-i amintim bine pe români de la Euro 2024, când am pierdut cu 0-3, mai ales că acum e Lucescu acolo, care cunoaște bine fotbalul ucrainean. Ar fi greu și împotriva Suediei. Deși, într-un meci, orice se poate întâmpla”, a spus Leonenko, conform dynamo.kiev.ua.

15 ani a antrenat Mircea Lucescu în Ucraina, la Shakhtar Donetsk (2004-2016) și Dinamo Kiev (2020-2023)

România își află joi adversara din baraj

Tragerea la sorți a barajelor pentru Mondial va avea loc joi, de la ora 14:00 și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro.

România se află în urna a doua valorică, după ce a încheiat pe locul al treilea în preliminarii, după Austria și Bosnia. „Tricolorii” au șansa de a juca la baraj după ce au câștigat grupa din Nations League.

Cum arată urnele de la baraj

Urna 1: ITALIA, DANEMARCA, TURCIA, UCRAINA;

ITALIA, DANEMARCA, TURCIA, UCRAINA; Urna 2: POLONIA, ȚARA GALILOR, CEHIA, SLOVACIA;

POLONIA, ȚARA GALILOR, CEHIA, SLOVACIA; Urna 3: IRLANDA, ALBANIA, BOSNIA, KOSOVO;

IRLANDA, ALBANIA, BOSNIA, KOSOVO; Urna 4: ROMÂNIA, SUEDIA, MACEDONIA DE NORD, IRLANDA DE NORD.

Cum poate arăta traseul spre CM 2026:

Ruta infernală: Italia (semifinale), Polonia (finală);

Italia (semifinale), Polonia (finală); Ruta mai accesibilă: Ucraina (semifinale), Kosovo (finală).

Cum se desfășoară barajul

În play-off merg 16 echipe, cele 12 echipe de pe locul 2 din preliminarii, plus cele mai bune 4 câștigătoare de grupă din Nations League, care au ratat primele două locuri în calificări.

Vor împărțite în 4 urne valorice, primele 3 după clasamentul FIFA, ultima cu echipele din Liga Națiunilor și se vor forma 4 mini-turnee cu semifinale și o finală. Toate meciurile vor fi într-o singură manșă.

Semifinalele vor fi găzduite de echipele din urnele 1 și 2, care se vor încrucișa cu cele din 4, respectiv 3. Gazdele finalelor vor fi alese prin tragere la sorți. Cele 4 câștigătoare ale mini-turneelor merg la Mondial.

Semifinalele vor avea loc pe 26 martie, în timp ce finalele se vor disputa pe 31 martie.

