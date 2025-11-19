Răzvan Marin, din nou căpitan Contestat de Mircea Lucescu, susținut de vestiar. Hagi a refuzat banderola în favoarea veteranului „tricolorilor”

Meciul România - San Marino 7-1, disputat marți seară la Ploiești, în ultima rundă din preliminariile CM 2026, a oferit nu doar o victorie previzibilă, ci și un nou episod din povestea complicată a banderolei de căpitan.

În absența obișnuitului căpitan Nicolae Stanciu, selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) l-a desemnat pe Denis Man să poarte banderola.

Dennis Man a fost căpitan cu San Marino

Extrema lui PSV Eindhoven a devenit astfel al patrulea tricolor care a preluat responsabilitatea în aceste preliminarii, după Stanciu, Andrei Rațiu și Ianis Hagi.

Lucescu a luat această decizie și pentru că Ianis Hagi, căpitan în ultimele trei partide, cu Republica Moldova (2-1), Austria (1-0) și Bosnia (1-3), a fost rezervă.

Hagi a refuzat banderola în favoarea lui Răzvan Marin

În momentul schimbării lui Dennis Man s-a produs un moment care a arătat influența pe care încă o are în vestiar Răzvan Marin, veteranul scos din echipă de Mircea Lucescu după tensiunile iscate de egalul din Cipru, scor 2-2.

După ce a fost înlocuit, Man a încercat să-i predea banderola lui Ianis Hagi, intrat de câteva minute. Ianis a refuzat, indicându-l pe Răzvan Marin drept cel mai potrivit să preia rolul de căpitan.

Mijlocașul de la AEK Atena fusese introdus la pauză și, conform ierarhiei din cadrul lotului, se numără printre primii trei căpitani ai echipei, alături de Stanciu și Burcă. Stoperul a fost suspendat cu Bosnia și nu a fost chemat din China doar pentru partida cu San Marino.

Vestiarul îl susține pe Răzvan Marin

Între Mircea Lucescu și liderii naționalei Nicolae Stanciu și Răzvan Marin au apărut tensiuni după egalul din Cipru, 2–2, meci în care România a condus cu 2–0, iar responsabilitatea pentru căderea echipei a fost pusă, în parte, pe umerii celor doi mijlocași experimentați.

Scos din echipa de start după acel episod, Răzvan Marin a transmis public un mesaj cu personalitate selecționerului: „Nu mai sunt copil. Prefer să-mi zică direct că nu e nevoie de mine”.

Declarația fotbalistului indică nemulțumirea față de comunicarea internă și față de modul în care a fost gestionată situația după meciul din Cipru.

Precedentul Rațiu. Stanciu, către Lucescu: „Mister, dar de ce ăsta?”

Nu este prima dată când ierarhia stabilită în vestiar este ignorată de selecționer. La meciul cu Cipru de la București, câștigat cu 2–0, în absența lui Stanciu și cu Marin rezervă, Mircea Lucescu l-a desemnat căpitan pe Andrei Rațiu, un jucător cu doar câțiva ani în echipa națională.

Decizia l-a surprins pe Stanciu, care ar fi vrut ca Andrei Burcă să fie căpitan la acel meci. Mircea Lucescu a povestit:

„Stanciu nu juca. A venit el: «Mister, dar de ce ăsta?». Pentru că așa am decis eu! Consider că e cel mai reprezentativ jucător al acestei echipe.

Eu am nevoie de o figură internațională, care atrage atenția și care să fie un exemplu pentru ceilalți.

Momentan, el este Rațiu. Pe urmă, văd eu ce se va întâmpla, nu e bătut nimic în cuie”, a declarat Lucescu. După acel episod, Rațiu nu a mai fost căpitan.

Stanciu, căpitan din 2021

Mai mult, selecționerul a lăsat să planeze îndoiala asupra statutului lui Stanciu, fotbalist de 32 de ani și cu 84 de selecții.

„Nu e sigur că Stanciu va fi căpitanul echipei în continuare. Momentan e căpitan, e sufletul unei echipe crescute pe entuziasm, dar pentru mine nu e de ajuns”.

Un vestiar în căutarea stabilității

În timp ce România încearcă să își croiască un drum spre Cupa Mondială, dinamica internă rămâne tensionată. Ierarhiile sunt contestate, deciziile sunt schimbătoare, iar comunicarea pare, uneori, un punct nevralgic.

E clar că Mircea Lucescu dorește să-și impună autoritatea și propria viziune, chiar dacă asta înseamnă să zdruncine confortul unor jucători cu greutate în echipă.

Cam asta este atmosfera de la națională după ratarea calificării directe la CM 2026 și înaintea unui baraj mai mult decât complicat în martie.

