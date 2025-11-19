„Ce explicație să dau acum?” Cosmin Olăroiu, contre cu un jurnalist după ce a ratat calificarea la CM 2026: „Țara merită o explicație!” +12 foto
Cosmin Olăroiu FOTO: IMAGO
„Ce explicație să dau acum?” Cosmin Olăroiu, contre cu un jurnalist după ce a ratat calificarea la CM 2026: „Țara merită o explicație!”

Gabriel Neagu
Publicat: 19.11.2025, ora 09:15
alt-text Actualizat: 19.11.2025, ora 09:15

După eliminarea dramatică suferită de Emiratele Arabe Unite, Cosmin Olăroiu a fost presat de un jurnalist arab să ofere explicații pentru eșec.

Irak - EAU 2-1. Cosmin Olăroiu, contre cu un jurnalist după ce a ratat calificarea la CM 2026: „Țara merită o explicație!”

„Este pentru prima dată în viața mea când mi se întâmplă să antrenez o echipă și să am atâta sprijin din partea Federației, din partea suporterilor, a jurnaliștilor. Am venit cu inima deschisă la echipa națională pentru că iubesc această țară și am vrut să ajut cu experiența mea să ne calificăm la Campionatul Mondial. Din păcate, n-a fost de ajuns.

Puteam să procedăm mai bine în anumite faze, dar sunt lucruri pe care nu le putem controla, cum ar fi golul primit în prelungiri. Muncim în fiecare zi, dar când începem meciul ne purtăm diferit.

Sunt dezamăgit pentru că simt că puteam face mai bine, dar pentru asta e necesar să-ți dai viața pe teren. Cred că echipa asta, cu mine sau fără mine, cu acești jucători sau cu alți jucători, va ajunge la un Campionat Mondial. Această țară merită. În acest moment e foarte dificil să analizezi”, a spus Cosmin Olăroiu, conform gsp.ro.

Irak - Emiratele Arabe Unite 2-1. Penalty-ul transformat în 90+17
Irak - Emiratele Arabe Unite 2-1. Penalty-ul transformat în 90+17

Irak - Emiratele Arabe Unite 2-1. Penalty-ul transformat în 90+17 Irak - Emiratele Arabe Unite 2-1. Penalty-ul transformat în 90+17 Irak - Emiratele Arabe Unite 2-1. Penalty-ul transformat în 90+17 Irak - Emiratele Arabe Unite 2-1. Penalty-ul transformat în 90+17 Irak - Emiratele Arabe Unite 2-1. Penalty-ul transformat în 90+17
Jurnalistul arab l-a presat să explice de ce EAU, care a avut 3 șanse de a obține calificarea în scurtul mandat al lui Olăroiu, n-a putut profita de niciuna: „Încă din momentul în care ați fost numit selecționer, suporterii au sperat că ne putem califica la Campionatul Mondial. De fiecare dată aceleași scuze, acum țara și suporterii merită o explicație”.

Olăroiu a replicat cu o întrebare: „Ce explicație să dau acum? Explică-mi tu!”.

1 victorie
a obținut Olăroiu în 6 meciuri oficiale pe bancă Emiratelor, 2-1 cu Oman. A mai înregistrat 3 remize și a pierdut două meciuri decisive, 1-2 cu Qatar și 1-2 cu Irak

Presat de reporter, care i-a reproșat că a schimbat mereu echipa de start, strategie care n-a funcționat, Oli a explicat:

„Da, trebuie să schimbăm lotul dacă vrem să jucăm într-un anumit mod. Sunt jucători care nu pot juca două meciuri la rând, nu pot ajunge la acest nivel. Astăzi până în minutul 70, când am fost forțați să facem schimbări, ne-am descurcat bine. După aceea, am scăzut nivelul. Este responsabilitatea mea, încerc să fac tot ce e mai bine cu toată inima”, a replicat antrenorul român.

Am multe regrete. Nu am vrut să dezamăgesc pe nimeni. Am avut multă presiune și foarte mult stres pentru că nu am vrut să dezamăgesc pe nimeni, dar, din păcate, asta s-a întâmplat Cosmin Olăroiu

Olăroiu a avut 3 ocazii în care putea să se califice la CM 2026

Datorită formatului radical diferit față de cel european, Olăroiu a avut 3 șanse mari să ducă Emiratele Arabe Unite la Mondial.

  • Prima a fost chiar la debut, în turul III al preliminariilor asiatice. Aici existau 3 grupe cu câte 6 formații care se înfruntau tur retur. Primele două clasate din fiecare se calificau la turneul final, locurile 3-4 avansau în turul IV. Olăroiu a sosit însă când mai erau doar două meciuri de jucat, iar echipa sa era la 4 puncte de locul 2, Uzbekistan. A obținut două remize, 0-0 cu Uzbekistan și 1-1 cu Kârgâzstan, însă n-ar fi obținut calificarea nici cu două victorii. Uzbecii ar fi trebuit să se încurce în ultima rundă, dar n-au făcut-o.
  • A doua șansă a fost în turul IV. Alte două grupe cu câte 3 echipe. Câștigătoarele se calificau la Mondial, locurile 2 se înfruntau într-un play-off pentru barajul intercontinental. Deși inițial gazdele ar fi trebuit să fie formațiile cu cele mai multe puncte, EAU și Irak, forul asiatic a trimis mini-turneele către Qatar și Arabia Saudită. Oli a nimerit în grupa Qatarului, alături de Oman. A început cu o victorie, 2-1 cu Oman, și avea nevoie doar de o remiză în fața gazdelor. EAU a clacat, 1-2, și a avansat la play-off.
  • Barajul intercontinental ar fi fost ultima șansă. Pentru a se califica în lupta pentru ultimele două bilete la turneul final, Oli ar fi trebuit să câștige play-off-ul din Asia, unde a înfruntat celălalt loc doi din turul IV, Irak. După 1-1 acasă, EAU a pierdut dramatic în retur, 1-2, după un penalty transformat în minutul 90+17! Visul Mondialului s-a încheiat.

O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
