„O legendă a sportului maghiar” Viktor Orban, mesaj la superlativ pentru Laszlo Boloni, în ziua lansării în Ungaria a documentarului său

Viktor Orban (62 de ani), premierul Ungariei, a lansat un mesaj prin care îl laudă pe Laszlo Boloni (72 de ani).

Mai multe vedete din fotbalul internațional apar în filmul documentar despre viața antrenorului român de etnie maghiară.

Filmul documentar despre viața lui Laszlo Boloni este difuzat în cinematografele din România și din Ungaria.

Viktor Orban, mesaj la superlativ pentru Laszlo Boloni: „Cea mai mare figură a fotbalului transilvănean”

Cu ocazia lansării filmului „Boloni - Legenda fotbalului transilvănean” în cinematografele din Ungaria, premierul de la Budapesta a avut un mesaj pe rețelele de socializare.

Viktor Orban l-a descris la superlativ pe fostul câștigător al Cupei Campionilor Europeni.

„Este legendar și pe marele ecran! László Bölöni este pe bună dreptate cea mai mare figură a fotbalului transilvănean, o legendă a istoriei sportului maghiar .

După Puskás, este singurul fotbalist maghiar care a ridicat trofeul Cupei Campionilor Europeni.

Filmul este nostalgie, un suvenir pentru noi și o privire asupra epocii eroice, pentru posteritate.

Astăzi este marea premieră, iar din 6 noiembrie putem face cu toții parte din viața legendei”, a scris Viktor Orban, pe pagina oficială de Facebook.

Născut și crescut în România, la Târgu Mureș, Boloni nu a jucat niciodată la vreo echipă maghiară și nu a antrenat niciodată vreo echipă din Ungaria.

“Mă întrebaţi de ce eu prefer să se spună că sunt mai degrabă maghiar decît român. Nu e o chestie de preferinţă. Eu sunt ungur, punct”, a spus Boloni într-un interviu acordat în Belgia, în 2008.

„Bölöni - legenda care ne leagă”este o radiografie complexă a vieții antrenorului

Filmul dorește să depășească limitele unui film clasic despre sport și vrea să fie o radiografie a vieții antrenorului, cu imagini de arhivă, interviuri și secvențe din cariera de jucător și antrenor.

Co-regizorul Attila Szabo a explicat că procesul de selecție a materialelor a fost dificil și costisitor, implicând vizionarea a numeroase arhive din mai multe țări.

Unii experți români și maghiari în fotbal au vizionat deja filmul, i-au făcut comentarii foarte frumoase, sunt entuziasmați, dar și optimiști în legătură cu modul în care va fi primit de publicul din România și Ungaria Attila Szabo, co-regizor

Documentarul include interviuri cu mari personalități ale fotbalului mondial și românesc, printre care: Gheorghe Hagi, Mircea Lucescu, Emeric Ienei, Victor Pițurcă, Axel Witsel, Raphael Varane, Petr Cech, Tibor Nyilasi și regretatul Helmut Duckadam.

FOTO Imagini de arhivă cu Boloni și familia sa

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport