Loți, în lacrimi Bölöni a trăit emoții puternice la  premiera filmului său, acasă, la Târgu Mureș: „Nu știu dacă merit atâta căldură” +13 foto
Bölöni a trăit emoții puternice la  premiera filmului său, acasă, la Târgu Mureș. FOTO: Facebook Msnews Hirek
Loți, în lacrimi Bölöni a trăit emoții puternice la premiera filmului său, acasă, la Târgu Mureș: „Nu știu dacă merit atâta căldură”

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 21.10.2025, ora 00:05
alt-text Actualizat: 21.10.2025, ora 00:52
  • Luni, 20 octombrie, la Palatul Culturii din Târgu Mureș, a avut loc premiera în România a documentarului „Bölöni - Legenda care ne leagă”, care prezintă cariera și viața fostului internațional și antrenor László Bölöni (73 de ani).
Ce a spus László Bölöni după premiera filmului său la Târgu Mureș

Evenimentul a avut loc la Sala de Concerte în fața unui public călduros, care l-a emoționat până la lacrimi pe Bölöni. Loți s-a lansat la Chimica Târnăveni și a plecat în fotbalul mare de la ASA Târgu Mureș.

Însoțit de soția Klara, Loți Bölöni a fost întâmpinat ca un adevărat erou local.

La conferința de presă susținută după lansarea în premieră în România a filmului, Bölöni a mărturisit că s-a simțit copleșit de emoții și de cuvintele frumoase adresate de public, dar a spus cu modestie că „sunt puțin exagerate”.

„Bölöni - legenda care ne leagă”, lansarea filmului documentar la Tg. Mureș FOTO Facebook Csibi Attila Zoltán (1).jpg „Bölöni - legenda care ne leagă”, lansarea filmului documentar la Tg. Mureș FOTO Facebook Csibi Attila Zoltán (2).jpg „Bölöni - legenda care ne leagă”, lansarea filmului documentar la Tg. Mureș FOTO Facebook Csibi Attila Zoltán (3).jpg „Bölöni - legenda care ne leagă”, lansarea filmului documentar la Tg. Mureș FOTO Facebook Csibi Attila Zoltán (4).jpg „Bölöni - legenda care ne leagă”, lansarea filmului documentar la Tg. Mureș FOTO Facebook Csibi Attila Zoltán (5).jpg
M-am simțit iubit, dar nu știu dacă merit atâta căldură”

„În acest moment mă simt flatat și de prezența dumneavoastră, dar mai ales așa cum am fost primit, chiar dacă nu cred că e o surpriză, dar totuși respectul și grija față de mine a târgumureșenilor au fost deosebit de călduroase.

M-am simțit iubit și am fost în mare dificultate pentru că am făcut anumite lucruri, dar nu știu dacă merit atâta căldură. Sunt atâția oameni mari care ar merita la fel sau poate mai și mai mult. Mă simt emoționat”, a declarat Bölöni, citat de Agerpres.

Bölöni, copleșit de emoții: aplauzele și iubirea mamei

Fostul câștigător al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua în 1986 a dezvăluit ce anume l-a impresionat cel mai mult în film.

„Cel mai mult mi-a plăcut de maică-mea, care acum are 101 ani și tot cu aceeași ardoare îi iubește și-i ocrotește pe cei doi copii ai săi, ca și cum am avea 6 și 10 ani.

Mi-aș dori să stau în fața dumneavoastră și a publicului ca un om puternic, care rezistă și nu are momente dificile, eu nu sunt ăsta. Chiar dacă așa cred că îmi ascund foarte bine sentimentele.

În schimb sunt două teme care, indiferent ce fac, mă pun în dificultate. Una când este vorba despre părinți. Acolo am dificultăți, iar pe urmă când sunt adresate aplauze apropiaților mei și mie”.

FOTO Imagini de arhivă cu Bölöni și familia sa

Laszlo Boloni si familia. FOTO Arhiva personala publicata pe Nemzeti Sport (1).jpg Laszlo Boloni si familia. FOTO Arhiva personala publicata pe Nemzeti Sport (2).jpg Laszlo Boloni si familia. FOTO Arhiva personala publicata pe Nemzeti Sport (3).jpg Laszlo Boloni si familia. FOTO Arhiva personala publicata pe Nemzeti Sport (4).jpg Laszlo Boloni si familia. FOTO Arhiva personala publicata pe Nemzeti Sport (5).jpg
Bölöni și amintirile cu soția actriță

Fostul selecționer al României și-a amintit și momentele emoționante din viața personală legate de aplauzele pentru soția sa, fostă actriță.

„Ca o paranteză, soția mea a fost actriță la Târgu Mureș, iar eu am fost la o premieră la Teatrul Național, la mijlocul rândului - șase, șapte, nu are nicio importanță.

Soția mea a jucat rolul principal și a primit aplauze foarte insistente și eu nu am putut să rezist lacrimilor. Și de atunci, tot timpul când mergeam la teatru eram pe primul scaun, ca să pot să o ușchesc dacă simt că am probleme”, a spus László Bölöni.

500.000
de euro a costat realizarea filmului documentar „Bölöni - Legenda care ne leagă”. Acesta a fost finanțat în majoritate de Institutul de Film Maghiar, însă a beneficiat de finanțări substanțiale și din partea Consiliului Județean Mureș și Consiliul Local Târgu Mureș

Încă două premieri: Budapesta și București

Documentarul, regizat de Tamás Kollarik (Ungaria) și Attila Szabó (România), reunește mărturii ale unor personalități marcante din lumea sportului și din spațiul public românesc.

Printre acestea se numără mari vedete ale fotbalului internațional, precum Peter Cech, Axel Witsel, Raphael Varane, Ricardo Quaresma, Kim Källström, Gheorghe Hagi, Marius Lăcătuș, Helmuth Duckadam și mai multe legende ale Barcelonei.

De asemenea, apar și fotbaliști de renume din Ungaria, precum Tibor Nyilasi și Kálmán Kovács, alături de Valentin Ceaușescu și Mircea Dinescu.

După premiera de la Târgu Mureș, filmul va avea două noi proiecții speciale:

  • Budapesta - 6 noiembrie 2025
  • București - 21 noiembrie 2025
200
de ore de filmări au fost vizionate de realizatorii filmului „Bölöni - Legenda care ne leagă”. Documentarul are o durată de 120 de minute.

