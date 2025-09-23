Parteneriat cu Villarreal O echipă din Superliga va colabora cu formația care i-a crescut pe Rațiu, Rodri, Nicolas Jackson sau Pau Torres

UTA Arad a anunțat că va începe o colaborare cu Villarreal, clubul din Spania care a câștigat Europa League in sezonul 2020-2021.

Formația spaniolă a ajutat la formarea unor jucători precum Rodri, Alex Baena, Nicolas Jackson, Pau Torres, Yeremy Pino, dar și a fundașului naționalei României, Andrei Rațiu.

Potrivit anunțului făcut de UTA, colaborarea cu Villarreal include un schimb de experiență între antrenori, cursuri și vizite de specializare pentru staff sau tabere comune pentru copii.

UTA Arad, parteneriat cu Villarreal

Villarreal va pune la dispoziția academiei din Arad metodologia de pregătire și va organiza cursuri pentru antrenori.

„Suntem foarte mândri să putem colabora cu Villarreal, un club recunoscut pentru activitatea sa remarcabilă în dezvoltarea tinerelor talente.

Pentru noi, ca una dintre cele mai respectate academii de fotbal din România, acest parteneriat reprezintă un reper important, oferind mari oportunități pentru jucătorii noștri și formare pentru antrenorii noștri.

Învățând de la una dintre cele mai bune academii din fotbalul european, personalul nostru va putea să crească și să se perfecționeze zi de zi. Aceasta va ridica chiar și nivelul de dezvoltare al tinerelor noastre talente.

Privim această colaborare ca pe o investiție în viitorul academiei noastre și al fotbalului românesc”, a spus Ovidiu Cristian Pinta, managerul academiei celor de la UTA, conform villarrealcf.es.

David Navarro, Football Business Manager la Villarreal, a spus:

„Suntem foarte încântați să începem această cooperare, care va oferi mari oportunități pentru ambele cluburi.

Știm că drumul către fotbalul profesionist reprezintă o provocare uriașă, iar acest parteneriat va oferi jucătorilor noștri mai multe șanse de a-și îndeplini visul de a deveni fotbaliști profesioniști”.

Villarreal a contribuit la formarea lui Andrei Rațiu

Prin academia celor de la Villarreal au trecut jucători precum:

Rodri (29 de ani) - Jucătorul celor de la Manchester City, cotat la 110 milioane de euro, conform transfermarkt.com. Rodri este câștigătorul Balonului de Aur din 2024.

(29 de ani) - Jucătorul celor de la Manchester City, cotat la 110 milioane de euro, conform transfermarkt.com. Rodri este câștigătorul Balonului de Aur din 2024. Alex Baena (24 de ani) - Jucătorul celor de la Atletico Madrid, cotat la 55 de milioane

(24 de ani) - Jucătorul celor de la Atletico Madrid, cotat la 55 de milioane Nicolas Jackson (24 de ani) - Jucătorul celor de la Bayern Munchen, cotat la 50 de milioane de euro

(24 de ani) - Jucătorul celor de la Bayern Munchen, cotat la 50 de milioane de euro Pau Torres (28 de ani) - Jucătorul celor de la Aston Villa, cotat la 32 de milioane de euro

(28 de ani) - Jucătorul celor de la Aston Villa, cotat la 32 de milioane de euro Yeremy Pino (22 de ani) - Jucătorul celor de la Crystal Palace, cotat la 30 de milioane de euro

Pentru România, cel mai de impact jucător format de Villarreal este Andrei Rațiu, fundașul celor de la Rayo Vallecano, care joacă constant titular atât în campionatul Spaniei, cât și la echipa națională.

6 români au jucat la Villarreal: Rațiu, Constantin Gâlcă, Dennis Șerban, Gică Craioveanu, Marius Iordache și Miodrag Belodedici

„Suntem mândri să anunțăm încheierea unui parteneriat cu Villarreal CF, unul dintre cele mai respectate cluburi din Europa! Această colaborare aduce în prim-plan:

Schimb de experiență și idei între antrenorii noștri și cei de la Villarreal CF, cu accent pe metodologii moderne de pregătire.

Cursuri și vizite de specializare pentru staff-ul tehnic al academiei noastre, direct în Spania.

Tabere de vară și activități comune, unde copiii noștri vor avea șansa să lucreze după standardele internaționale ale academiei „Submarinului galben”.

Oportunități de dezvoltare pentru jucători și antrenori, prin integrarea «know-how-ului» (n.r. - cunoștințe practice) Villarreal în procesul de formare de la Arad.

Acest parteneriat este un pas uriaș pentru viitorul fotbalului românesc și pentru dezvoltarea Academiei UTA”, a notat clubul din Arad, pe rețelele de socializare.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport