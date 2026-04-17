Tatăl lui Kompany, gest în Parlament Cum a sărbătorit părintele antrenorului de la Bayern Munchen calificarea în semifinalele Ligii Campionilor

Bayern Munchen, sub comanda lui Vincent Kompany (40 de ani), a trecut de Real Madrid cu scorul de 6-4 la general și s-a calificat în semifinalele Ligii Campionilor.

Ce gest a făcut tatăl lui Vincent Kompany la mai puțin de 24 de ore după performanța reușită de fiul său, mai jos în articol.

Vincent Kompany a preluat-o pe Bayern Munchen în vara anului 2024. Formația bavareză are un sezon excelent sub comanda belgianului.

Tatăl lui Vincent Kompany, cu fularul lui Bayern la gât, în Parlament

Bayern Munchen a învins-o pe Reeal Madrid în ambele manșe din sferturile de finală ale Ligii Campionilor, 2-1 în tur și 4-3 în retur. Manșa secundă a avut loc miercuri.

Joi, la mai puțin de 24 de ore de la calificarea în semifinale obținută de Bayern, Pierre Kompany (77 de ani), tatăl lui Vincent Kompany, a apărut în Parlamentul din Belgia cu fularul echipei bavareze la gât.

Pierre Kompany are motive să fie mândru de fiul său. Sub comanda fostului fundaș, Bayern este lider detașat în Bundesliga, cu 76 de puncte acumulate, la 12 puncte distanță de Borussia Dortmund, care se află pe locul secund.

Formația lui Kompany este în grafic pentru o nouă „triplă” în acest sezon. În afară de calificarea din semifinalele UCL și parcursul excelent din campionat, Bayern se va duela cu Bayer Leverkusen în semifinalele Cupei.

Pierre Kompany a ajuns în Belgia în anul 1975, după ce a fugit din Congo. Inițial, acesta a lucrat ca șofer de taxi, urmând ca mai apoi să devină politician, în anul 2006, scrie bundesliga.com. Este membru al Parlamentului belgian din 2014.

În semifinalele Ligii Campionilor, Bayern Munchen va da peste PSG, campioana Europei. Cele două manșe vor avea loc pe 28 aprilie, respectiv 6 mai.

100 de goluri a marcat Bayern Munchen în 28 de etape disputate în Bundesliga

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport