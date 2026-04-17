Tatăl lui Kompany, gest în Parlament Cum a sărbătorit părintele antrenorului de la Bayern Munchen calificarea în semifinalele Ligii Campionilor
Foto: IMAGO
Diverse

Tatăl lui Kompany, gest în Parlament Cum a sărbătorit părintele antrenorului de la Bayern Munchen calificarea în semifinalele Ligii Campionilor

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 17.04.2026, ora 17:44
alt-text Actualizat: 17.04.2026, ora 17:45
  • Bayern Munchen, sub comanda lui Vincent Kompany (40 de ani), a trecut de Real Madrid cu scorul de 6-4 la general și s-a calificat în semifinalele Ligii Campionilor.
  • Ce gest a făcut tatăl lui Vincent Kompany la mai puțin de 24 de ore după performanța reușită de fiul său, mai jos în articol.

Vincent Kompany a preluat-o pe Bayern Munchen în vara anului 2024. Formația bavareză are un sezon excelent sub comanda belgianului.

Citește și
20 de ani de fidelitate Un parteneriat care a traversat generații: Timișoreana și Cupa României
Citește mai mult
20 de ani de fidelitate Un parteneriat care a traversat generații: Timișoreana și Cupa României

Tatăl lui Vincent Kompany, cu fularul lui Bayern la gât, în Parlament

Bayern Munchen a învins-o pe Reeal Madrid în ambele manșe din sferturile de finală ale Ligii Campionilor, 2-1 în tur și 4-3 în retur. Manșa secundă a avut loc miercuri.

Joi, la mai puțin de 24 de ore de la calificarea în semifinale obținută de Bayern, Pierre Kompany (77 de ani), tatăl lui Vincent Kompany, a apărut în Parlamentul din Belgia cu fularul echipei bavareze la gât.

Pierre Kompany are motive să fie mândru de fiul său. Sub comanda fostului fundaș, Bayern este lider detașat în Bundesliga, cu 76 de puncte acumulate, la 12 puncte distanță de Borussia Dortmund, care se află pe locul secund.

Formația lui Kompany este în grafic pentru o nouă „triplă” în acest sezon. În afară de calificarea din semifinalele UCL și parcursul excelent din campionat, Bayern se va duela cu Bayer Leverkusen în semifinalele Cupei.

Pierre Kompany a ajuns în Belgia în anul 1975, după ce a fugit din Congo. Inițial, acesta a lucrat ca șofer de taxi, urmând ca mai apoi să devină politician, în anul 2006, scrie bundesliga.com. Este membru al Parlamentului belgian din 2014.

În semifinalele Ligii Campionilor, Bayern Munchen va da peste PSG, campioana Europei. Cele două manșe vor avea loc pe 28 aprilie, respectiv 6 mai.

100 de goluri
a marcat Bayern Munchen în 28 de etape disputate în Bundesliga

Citește și

20 de ani de fidelitate Un parteneriat care a traversat generații: Timișoreana și Cupa României
17:10
20 de ani de fidelitate Un parteneriat care a traversat generații: Timișoreana și Cupa României
Citește mai mult
20 de ani de fidelitate Un parteneriat care a traversat generații: Timișoreana și Cupa României
Nationala
16:56
„L-a apreciat o lume întreagă” Florin Tănase, despre Lucescu: „A fost legătura dintre fotbalul românesc și cel internațional” » Ce spune despre Hagi
Citește mai mult
„L-a apreciat o lume întreagă”  Florin Tănase, despre Lucescu: „A fost legătura dintre fotbalul românesc și cel internațional” » Ce spune despre Hagi

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU. Avertisment de la Prodecanul Facultății de Automatică din București: „Când Uber ajunge să vândă traseele oamenilor care merg la clinici de oncologie”
INTERVIU. Avertisment de la Prodecanul Facultății de Automatică din București: „Când Uber ajunge să vândă traseele oamenilor care merg la clinici de oncologie”
Liga Campionilor bayern munchen parlament vincent kompany
Știrile zilei din sport
Handbal
18.04
Înfrânte la o diferență de un gol! CSM București, înfrângere dramatică cu Esbjerg, în sferturile Ligii Campionilor » Gloria Bistrița, aceeași soartă
Citește mai mult
Înfrânte la o diferență de un gol! CSM București, înfrângere dramatică cu Esbjerg, în sferturile Ligii Campionilor » Gloria Bistrița, aceeași soartă
Tenis
18.04
Sorana Cîrstea a abandonat! Românca, nevoită să se retragă de la Rouen » Era la un meci de finală
Citește mai mult
Sorana Cîrstea a abandonat! Românca, nevoită să se retragă de la Rouen » Era la un meci de finală
Campionate
18.04
„Poți să o spui și în română?” VIDEO. Cristi Chivu l-a provocat pe Walter Zenga și a stârnit râsetele invitaților din emisiune
Citește mai mult
„Poți să o spui și în română?” VIDEO. Cristi Chivu l-a provocat pe Walter Zenga și a stârnit râsetele invitaților din emisiune
Superliga
18.04
Dobre a pierdut banderola! Decizie dură la Rapid: „Era căpitanul echipei, nu mai este”
Citește mai mult
Dobre a pierdut banderola!  Decizie dură la Rapid: „Era căpitanul echipei, nu mai este”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:14
Ce le-a spus Kopic la pauză Antrenorul lui Dinamo a dezvăluit discuția cu jucătorii + a vorbit și despre accidentarea lui Karamoko
00:07
„Nu facem o tragedie”  Cristiano Bergodi nu este afectat de înfrângerea suferită de U Cluj cu Dinamo: „Un meci mai puțin reușit”
00:04
„O perioadă grea pentru mine”  Răspunsul lui Cătălin Cîrjan pentru contestatari: „Am cele mai multe contribuții”
23:48
„Lumea nu știe” Motivul pentru care Alexandru Musi nu dă randamentul așteptat de fanii lui Dinamo: „Nu te lasă să-ți faci jocul 100%”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
Top stiri
Campionate
18.04
„Voiam doar să mor” Fost jucător important din Serie A, cu piciorul amputat: „M-am aplecat să iau o prăjitură căzută lângă pedale”
Citește mai mult
„Voiam doar să mor” Fost jucător important din Serie A, cu piciorul amputat: „M-am aplecat să iau o prăjitură căzută lângă pedale”
Campionate
18.04
De urgență, la spital! Probleme mari pentru fotbalistul de la Real Madrid: a pierdut 6 kg!
Citește mai mult
De urgență, la spital!  Probleme mari pentru fotbalistul de la Real Madrid: a pierdut 6 kg!
Superliga
18.04
A reziliat înainte de meciul cu Rapid Anunț oficial: se desparte de U Craiova! „E mai bine să pleci”
Citește mai mult
A reziliat înainte de meciul cu Rapid Anunț oficial: se desparte de U Craiova! „E mai bine să pleci”
B365
17.04
„Parcul Trump să se numească Maria Cuțarida-Crătunescu”, cer 700 de oameni printr-o petiție. Bucureștenii vor consultări publice privind denumirea spațiilor publice
Citește mai mult
„Parcul Trump să se numească Maria Cuțarida-Crătunescu”, cer 700 de oameni printr-o petiție. Bucureștenii vor consultări publice privind denumirea spațiilor publice

Echipe/Competiții

fcsb 19 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 18 rapid 23 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
19.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share