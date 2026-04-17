„L-a apreciat o lume întreagă" Florin Tănase, despre Lucescu: „A fost legătura dintre fotbalul românesc și cel internațional" » Ce spune despre Hagi
Florin Tănase
„L-a apreciat o lume întreagă” Florin Tănase, despre Lucescu: „A fost legătura dintre fotbalul românesc și cel internațional” » Ce spune despre Hagi

alt-text Publicat: 17.04.2026, ora 16:56
alt-text Actualizat: 17.04.2026, ora 16:56
  • Florin Tănase (31 de ani) a vorbit despre impactul pe care l-a avut Mircea Lucescu în fotbalul românesc și a oferit o părere despre viitorul selecționer, Gică Hagi.

Jucătorul de la FCSB a fost prezent, joi, la Muzeul Fotbalului, unde a fost expusă colecția personală de tricouri care i-a aparținut lui „Il Luce”.

Florin Tănase: „Mircea Lucescu a fost legătura dintre fotbalul românesc și cel internațional”

Întrebat dacă Mircea Lucescu le-a povestit „tricolorilor” despre colecția de tricouri, mai ales cel vechi al echipei naționale, Tănase a răspuns:

„Ne-a povestit cum a fost când dânsul a făcut acest echipament, când l-a cumpărat. Acum l-am văzut pentru prima oară.

E ceva incredibil, cu ce echipamente jucau la acele vremuri. Acum le-a dus aici să le vadă toată lumea care e interesată de istoria fotbalului.

Am văzut și tricoul lui Pele. E emoționantă această încăpere. El (n.r. - Mircea Lucescu) a fost legătura, să zic așa, dintre fotbalul românesc și fotbalul internațional.

A ținut steagul sus, a fost apreciat de o întreagă lume. Și pe merit, pentru că a făcut lucruri care cu siguranță nu vor mai fi egalate”, a declarat Florin Tănase.

Colecția de tricouri a lui Mircea Lucescu, la Muzeul Fotbalului (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
Colecția de tricouri a lui Mircea Lucescu, la Muzeul Fotbalului (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

Galerie foto (15 imagini)

Colecția de tricouri a lui Mircea Lucescu, la Muzeul Fotbalului (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Colecția de tricouri a lui Mircea Lucescu, la Muzeul Fotbalului (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Colecția de tricouri a lui Mircea Lucescu, la Muzeul Fotbalului (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Colecția de tricouri a lui Mircea Lucescu, la Muzeul Fotbalului (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Colecția de tricouri a lui Mircea Lucescu, la Muzeul Fotbalului (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
+15 Foto
labels.photo-gallery

În plus, Tănase a vorbit și despre Gică Hagi, care urmează să ocupe postul de selecționer al naționalei.

„Da, suntem pregătiți, eu îl cunosc foarte bine pe domnul Hagi, l-am cunoscut când aveam 16 ani, aveam emoții foarte mari, apoi am fost crescut de dânsul.

Sunt fericit pentru că, în primul rând, merita domnul Hagi să fie la echipa națională și, la cât o iubește, cu siguranță va face orice pentru a avea rezultate”, a mai spus Tănase.

