Rodri a oprit petrecerea pentru Maria Cel mai emoționant moment al sărbătorii Spaniei, dedicat «prințesei luptătoare» +16 foto
Campionatul Mondial

Rodri a oprit petrecerea pentru Maria Cel mai emoționant moment al sărbătorii Spaniei, dedicat «prințesei luptătoare»

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 21.07.2026, ora 11:15
alt-text Actualizat: 21.07.2026, ora 16:19
  • Într-o seară în care aproape două milioane de oameni au umplut străzile Madridului pentru a celebra al doilea titlu mondial din istoria Spaniei, cel mai emoționant a fost atunci când căpitanul Rodri a cerut liniște și a rostit numele Maria Caamano.
  • Maria, o fetiță de doar 13 ani, a murit în aprilie 2026, din cauza unei forme grave de cancer.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În fața unei mulțimi de suporteri, mijlocașul campioanei mondiale a transmis un mesaj care a emoționat întreaga lume.

A încălcat protocolul pentru Lamine Yamal! FOTO:  Gestul făcut de Regele Felipe al VI-lea la Palatul Zarzuela a stârnit comentarii
Citește și
A încălcat protocolul pentru Lamine Yamal! FOTO: Gestul făcut de Regele Felipe al VI-lea la Palatul Zarzuela a stârnit comentarii
Citește mai mult
A încălcat protocolul pentru Lamine Yamal! FOTO:  Gestul făcut de Regele Felipe al VI-lea la Palatul Zarzuela a stârnit comentarii

Rodri a oprit petrecerea pentru Maria. Cel mai emoționant moment al sărbătorii Spaniei, dedicat «prințesei luptătoare»

Supranumită Princesa Guerrera Futbolera (n.r. - Prințesa Războinică a Fotbalului), Maria a fost comemorată de La Roja.

Unul dintre prezentatori a rostit câteva cuvinte emoționante:

„Acum doi ani, Maria a fost alături de noi. Acum, din cer, va ridica cu siguranță această Cupă Mondială așa cum a făcut-o la Campionatul European”.

Maria, alături de jucători ai Spaniei (foto: Instagram)
Maria, alături de jucători ai Spaniei (foto: Instagram)

Galerie foto (16 imagini)

Maria, alături de jucători ai Spaniei (foto: Instagram) Maria, alături de jucători ai Spaniei (foto: Instagram) Maria, alături de jucători ai Spaniei (foto: Instagram) Maria, alături de jucători ai Spaniei (foto: Instagram) Maria, alături de jucători ai Spaniei (foto: Instagram)
+16 Foto
labels.photo-gallery

Rodri a continuat omagiul, după ce l-a îmbrățișat pe Alex Baena:

„Astăzi am vrut să ne amintim de o persoană foarte specială, Maria, care ne-a părăsit foarte recent. Aplauze puternice pentru Maria, care ne privește de Sus”.

Deși nu a mai fost fizic alături de echipă, Maria a rămas prezentă în fiecare zi a Campionatului Mondial din SUA, Canada și Mexic.

În cantonamentul Spaniei de la Chattanooga, o fotografie cu ea ridicând trofeul EURO 2024 a fost amplasată atât în sala de forță, cât și în holul hotelului, pentru ca jucătorii să o vadă zilnic.

Maria ar fi împlinit 14 ani pe 26 iunie, când Spania a întâlnit Uruguay la CM 2026. În acel meci, Alex Baena i-a dedicat micuței golul său.

„Golul e pentru Maria, a cărei zi de naștere era astăzi. Ea m-a ajutat, de Sus, să înscriu. Când am văzut reluarea golului, m-am gândit că trebuie să-i fi dat o mică lovitură de sus ca să intre”, a spus Baena, emoționându-i pe cei prezenți.

Maria, prezentă la sărbătoarea pentru câștigarea EURO 2024

Maria Caamano a fost prezentă la marea sărbătoare a Spaniei, după succesul de la Euro 2024.

Maria îi cunoscuse pe jucătorii naționalei lui De la Fuente și cu unii dintre ei legase o prietenie.

Alex Baena, jucător la Villarreal pe atunci, a ieșit pe scenă însoțit de fetiță, care era fan a lui Atletico Madrid, iar Alvaro Morata a spus: „Suntem atât de fericiți să te avem aici alături de noi, știi că ți-am spus asta de multe ori.

Până la urmă, suntem doar niște fotbaliști, o spun din nou: ne înveți în fiecare zi, pe mine și pe Alex (n.r. - Baena), ce înseamnă să lupți în viață și ce înseamnă să fii un supererou. Vreau să-ți mulțumesc aici, în fața tuturor, și să faci o poză frumoasă cu trofeul”.

Maria a murit pe 16 aprilie 2026, fiind afectată de sarcomul Ewing, o formă rară, dar foarte agresivă de cancer care se dezvoltă în oase sau în țesuturile moi din jurul acestora și afectează cel mai des copiii, adolescenții și adulții tineri.

Echipa națională, pe conturile oficiale de social media, și-a exprimat condoleanțe pentru moartea „Prințesei Războinice a Fotbalului”, așa cum era cunoscută public, printr-un mesaj emoționant:

„Astăzi, cerul se îmbogățește cu încă o stea.

Una foarte strălucitoare și foarte frumoasă. Cea care ne-a însoțit în cele mai frumoase momente ale noastre, oferindu-ne lumina ei.

Vom continua să luptăm, să câștigăm și să zâmbim. Alături de tine și pentru tine, Maria. Pentru exemplul tău și pentru amintirea ta.

Odihnește-te în pace, micuțo”.

Citește și

Decizia lui Messi Presa din Argentina anunță  prima mutare a superstarului, după finala pierdută la CM 2026
Campionate
09:43
Decizia lui Messi Presa din Argentina anunță prima mutare a superstarului, după finala pierdută la CM 2026
Citește mai mult
Decizia lui Messi Presa din Argentina anunță  prima mutare a superstarului, după finala pierdută la CM 2026
Bătaie mare pe finala CM 2030! Spania vrea cu orice preț ultimul act. Maroc contraatacă cu bijuteria de 115.000 de locuri » Tensiuni între federații
Campionatul Mondial
21:50
Bătaie mare pe finala CM 2030! Spania vrea cu orice preț ultimul act. Maroc contraatacă cu bijuteria de 115.000 de locuri » Tensiuni între federații
Citește mai mult
Bătaie mare pe finala CM 2030! Spania vrea cu orice preț ultimul act. Maroc contraatacă cu bijuteria de 115.000 de locuri » Tensiuni între federații

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Incident fără precedent”: Un agent autonom al OpenAI a evadat și a atacat cu succes o altă companie de inteligență artificială
„Incident fără precedent”: Un agent autonom al OpenAI a evadat și a atacat cu succes o altă companie de inteligență artificială
„Incident fără precedent”: Un agent autonom al OpenAI a evadat și a atacat cu succes o altă companie de inteligență artificială
spania Campioana Mondiala rodri Maria Caamano Munez moment emotionant
Știrile zilei din sport
A semnat cu două echipe! Situație incredibilă: jucătorul se antrenează deja cu FCSB, dar are contract și cu o rivală și riscă să fie suspendat
Superliga
21.07
A semnat cu două echipe! Situație incredibilă: jucătorul se antrenează deja cu FCSB, dar are contract și cu o rivală și riscă să fie suspendat
Citește mai mult
A semnat cu două echipe! Situație incredibilă: jucătorul se antrenează deja cu FCSB, dar are contract și cu o rivală și riscă să fie suspendat
„În top 3 din istorie”  Aspectul care l-a uluit pe Victor Angelescu, la debutul lui Pancu la Rapid: „De 2 ani nu am mai simțit”
Superliga
21.07
„În top 3 din istorie” Aspectul care l-a uluit pe Victor Angelescu, la debutul lui Pancu la Rapid: „De 2 ani nu am mai simțit”
Citește mai mult
„În top 3 din istorie”  Aspectul care l-a uluit pe Victor Angelescu, la debutul lui Pancu la Rapid: „De 2 ani nu am mai simțit”
Singurul care nu i-a sfidat pe spanioli Cine e jucătorul Argentinei care a ignorat gestul colegilor de la premiere
Campionatul Mondial
21.07
Singurul care nu i-a sfidat pe spanioli Cine e jucătorul Argentinei care a ignorat gestul colegilor de la premiere
Citește mai mult
Singurul care nu i-a sfidat pe spanioli Cine e jucătorul Argentinei care a ignorat gestul colegilor de la premiere
Vândut de 20x mai scump! Internaționalul român ar urma să fie transferat în Anglia,  după doar 7 luni în Liga 1! Cifrele mutării
Superliga
21.07
Vândut de 20x mai scump! Internaționalul român ar urma să fie transferat în Anglia, după doar 7 luni în Liga 1! Cifrele mutării
Citește mai mult
Vândut de 20x mai scump! Internaționalul român ar urma să fie transferat în Anglia,  după doar 7 luni în Liga 1! Cifrele mutării
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:08
Când s-ar putea retrage Messi Finala Mondialului nu a fost ultimul său meci pentru Argentina
Când s-ar putea retrage Messi Finala Mondialului nu a fost  ultimul său meci pentru Argentina
11:38
Cine transmite meciurile românilor U Craiova, CFR Cluj, U Cluj și FCSB joacă în cupele europene miercuri și joi. Unde le vezi la TV
Cine transmite meciurile românilor U Craiova, CFR Cluj, U Cluj și FCSB joacă în cupele europene miercuri și joi. Unde le vezi la TV
10:16
Trump, propunere-șoc Îl vrea pe Infantino în cea mai importantă funcție diplomatică din lume: „Numai el putea avea o astfel de idee genială”
Trump, propunere-șoc Îl vrea pe Infantino în cea mai importantă funcție diplomatică din lume: „Numai el putea avea o astfel de idee genială”
10:43
Rapid, monitorizată de FRF Giuleștenii se confruntă cu probleme din cauza fair-play-ului financiar: „Am investit prea mult”
Rapid, monitorizată de FRF Giuleștenii se confruntă cu probleme din cauza fair-play-ului financiar: „Am investit prea mult”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă
Campioana unei mari umanități

Cristian Geambașu: Campioana unei mari umanități

Cristian Geambașu: Campioana unei mari umanități
Noua ordine mondială

Silviu Tudor Samuilă: Noua ordine mondială

Silviu Tudor Samuilă: Noua ordine mondială
Ultima impresie. Contează?

Cristian Geambașu: Ultima impresie. Contează?

Cristian Geambașu: Ultima impresie. Contează?
Argentina, ce rușine!

Radu Naum: Argentina, ce rușine!

Radu Naum: Argentina, ce rușine!
Argentina, campioana fără demnitate

Cătălin Țepelin: Argentina, campioana fără demnitate

Cătălin Țepelin: Argentina, campioana fără demnitate
Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!

Cătălin Tolontan: Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!

Cătălin Tolontan: Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!
Situația este albastră

Cristian Geambașu: Situația este albastră

Cristian Geambașu: Situația este albastră
Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?

Dan Udrea: Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?

Dan Udrea: Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?
10 goluri pentru istorie

Cătălin Tolontan: 10 goluri pentru istorie

Cătălin Tolontan: 10 goluri pentru istorie
Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți
Evadarea

Radu Naum: Evadarea

Radu Naum: Evadarea
Trei imagini care explică remontada Argentinei

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei
Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!

Dan Udrea: Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!

Dan Udrea: Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!
Infatuații

Cristian Geambașu: Infatuații

Cristian Geambașu: Infatuații
Blestemul Franței

Silviu Tudor Samuilă: Blestemul Franței

Silviu Tudor Samuilă: Blestemul Franței
Cum să ajungă România la Mondial

Cătălin Tolontan: Cum să ajungă România la Mondial

Cătălin Tolontan: Cum să ajungă România la Mondial
Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!

Dan Udrea: Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!

Dan Udrea: Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!
La judecata lui Jude

Cristian Geambașu: La judecata lui Jude

Cristian Geambașu: La judecata lui Jude
Fiecare cu tenisul lui

Cristian Tudor Popescu: Fiecare cu tenisul lui

Cristian Tudor Popescu: Fiecare cu tenisul lui
Top stiri
„Am rezolvat cu fundașul”  Gigi Becali a confirmat transferul lui Dylan Batubinsika » Următoarea țintă pentru FCSB
Superliga
21.07
„Am rezolvat cu fundașul” Gigi Becali a confirmat transferul lui Dylan Batubinsika » Următoarea țintă pentru FCSB
Citește mai mult
„Am rezolvat cu fundașul”  Gigi Becali a confirmat transferul lui Dylan Batubinsika » Următoarea țintă pentru FCSB
Ce s-a întâmplat înainte de finală  FOTO. Argentinienii au fost de nerecunoscut cu Spania, în ultimul act de la CM 2026, după ce le-a spus Messi la vestiare
Campionatul Mondial
21.07
Ce s-a întâmplat înainte de finală FOTO. Argentinienii au fost de nerecunoscut cu Spania, în ultimul act de la CM 2026, după ce le-a spus Messi la vestiare
Citește mai mult
Ce s-a întâmplat înainte de finală  FOTO. Argentinienii au fost de nerecunoscut cu Spania, în ultimul act de la CM 2026, după ce le-a spus Messi la vestiare
Veste imensă pentru CFR Cluj Ioan Varga a plătit datoria de 1,4 milioane de euro: „Este adevărat” » Ardelenii au efectuat deja un nou transfer
Superliga
21.07
Veste imensă pentru CFR Cluj Ioan Varga a plătit datoria de 1,4 milioane de euro: „Este adevărat” » Ardelenii au efectuat deja un nou transfer
Citește mai mult
Veste imensă pentru CFR Cluj Ioan Varga a plătit datoria de 1,4 milioane de euro: „Este adevărat” » Ardelenii au efectuat deja un nou transfer
Fenomenul cultului „God The Mother”, pentru care se recrutează adepți din București. Tinerii sunt abordați pe străzi și invitați la sediul practicanților. Ce se întâmplă acolo
B365
21.07
Fenomenul cultului „God The Mother”, pentru care se recrutează adepți din București. Tinerii sunt abordați pe străzi și invitați la sediul practicanților. Ce se întâmplă acolo
Citește mai mult
Fenomenul cultului „God The Mother”, pentru care se recrutează adepți din București. Tinerii sunt abordați pe străzi și invitați la sediul practicanților. Ce se întâmplă acolo

Echipe/Competiții

fcsb 45 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 12 rapid 21 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 1 uta arad 4 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Campionatul Mondial
20.07

L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal

Citește mai mult
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share