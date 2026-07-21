Într-o seară în care aproape două milioane de oameni au umplut străzile Madridului pentru a celebra al doilea titlu mondial din istoria Spaniei, cel mai emoționant a fost atunci când căpitanul Rodri a cerut liniște și a rostit numele Maria Caamano.

Maria, o fetiță de doar 13 ani, a murit în aprilie 2026, din cauza unei forme grave de cancer.

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În fața unei mulțimi de suporteri, mijlocașul campioanei mondiale a transmis un mesaj care a emoționat întreaga lume.

Rodri a oprit petrecerea pentru Maria. Cel mai emoționant moment al sărbătorii Spaniei, dedicat «prințesei luptătoare»

Supranumită Princesa Guerrera Futbolera (n.r. - Prințesa Războinică a Fotbalului), Maria a fost comemorată de La Roja.

Unul dintre prezentatori a rostit câteva cuvinte emoționante:

„Acum doi ani, Maria a fost alături de noi. Acum, din cer, va ridica cu siguranță această Cupă Mondială așa cum a făcut-o la Campionatul European”.

Rodri a continuat omagiul, după ce l-a îmbrățișat pe Alex Baena:

„Astăzi am vrut să ne amintim de o persoană foarte specială, Maria, care ne-a părăsit foarte recent. Aplauze puternice pentru Maria, care ne privește de Sus”.

María, aquí no te olvidamos ❤️



El aplauso de la Selección Española y su emotivo recuerdo a la niña fallecida a los 13 años 🥺#DAZNMundial pic.twitter.com/HnHkO1HGUg — DAZN España (@DAZN_ES) July 20, 2026

Deși nu a mai fost fizic alături de echipă, Maria a rămas prezentă în fiecare zi a Campionatului Mondial din SUA, Canada și Mexic.

În cantonamentul Spaniei de la Chattanooga, o fotografie cu ea ridicând trofeul EURO 2024 a fost amplasată atât în sala de forță, cât și în holul hotelului, pentru ca jucătorii să o vadă zilnic.

Maria ar fi împlinit 14 ani pe 26 iunie, când Spania a întâlnit Uruguay la CM 2026. În acel meci, Alex Baena i-a dedicat micuței golul său.

„Golul e pentru Maria, a cărei zi de naștere era astăzi. Ea m-a ajutat, de Sus, să înscriu. Când am văzut reluarea golului, m-am gândit că trebuie să-i fi dat o mică lovitură de sus ca să intre”, a spus Baena, emoționându-i pe cei prezenți.

Maria, prezentă la sărbătoarea pentru câștigarea EURO 2024

Maria Caamano a fost prezentă la marea sărbătoare a Spaniei, după succesul de la Euro 2024.

Maria îi cunoscuse pe jucătorii naționalei lui De la Fuente și cu unii dintre ei legase o prietenie.

Alex Baena, jucător la Villarreal pe atunci, a ieșit pe scenă însoțit de fetiță, care era fan a lui Atletico Madrid, iar Alvaro Morata a spus: „Suntem atât de fericiți să te avem aici alături de noi, știi că ți-am spus asta de multe ori.

Până la urmă, suntem doar niște fotbaliști, o spun din nou: ne înveți în fiecare zi, pe mine și pe Alex (n.r. - Baena), ce înseamnă să lupți în viață și ce înseamnă să fii un supererou. Vreau să-ți mulțumesc aici, în fața tuturor, și să faci o poză frumoasă cu trofeul”.

Maria a murit pe 16 aprilie 2026, fiind afectată de sarcomul Ewing, o formă rară, dar foarte agresivă de cancer care se dezvoltă în oase sau în țesuturile moi din jurul acestora și afectează cel mai des copiii, adolescenții și adulții tineri.

Echipa națională, pe conturile oficiale de social media, și-a exprimat condoleanțe pentru moartea „Prințesei Războinice a Fotbalului”, așa cum era cunoscută public, printr-un mesaj emoționant:

„Astăzi, cerul se îmbogățește cu încă o stea.

Una foarte strălucitoare și foarte frumoasă. Cea care ne-a însoțit în cele mai frumoase momente ale noastre, oferindu-ne lumina ei.

Vom continua să luptăm, să câștigăm și să zâmbim. Alături de tine și pentru tine, Maria. Pentru exemplul tău și pentru amintirea ta.

Odihnește-te în pace, micuțo”.

💫 Hoy el cielo suma una estrella más.



Una muy brillante y muy hermosa. La que nos acompañó en nuestros mejores momentos dándonos su luz.



Seguiremos luchando, ganando y sonriendo. Contigo y por ti, María. Por tu ejemplo y tu memoria.



Descansa en paz, pequeña. pic.twitter.com/l5g4UOa8am — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) April 16, 2026

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