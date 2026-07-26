Transferul deceniului? Arsenal îl vrea pe Vinicius! Planul îndrăzneț al englezilor și suma uriașă cerută de brazilian pentru a rămâne la Real Madrid

Perioada de mercato din această vară devine tot mai interesantă. După ce presa din Spania a scris că Real Madrid a pus ochii pe ivorianul Yan Diomande, acum au apărut informații despre un alt potențial transfer-bombă. Protagonistul: Vinicius Jr.

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Un mare club din Premier League îl consideră pe atacantul brazilian drept ținta principală și pregătește o strategie pentru a încerca să-l aducă în Anglia.

Vinicius la Arsenal?

Potrivit publicației spaniole AS, care citează The Athletic, deși cele două cluburi încă nu au început să discute oficial, „tunarii” au făcut deja primii pași, considerând că momentul ar putea fi propice, având în vedere discuțiile privind reînnoirea contractului lui Vinicius cu Real Madrid.

Această mișcare este separată de demersul celor de la Real Madrid pentru Diomande, pentru care ar oferi 100 de milioane de euro, dar există legături clare între cei doi jucători.

Ambii se simt cel mai bine evoluând pe flancul stâng, deși Diomande a jucat în mod regulat și pe flancul drept, și amândoi sunt reprezentați de aceeași agenție.

Potrivit sursei citate, Arsenal consideră că aceasta ar putea fi cea mai bună oportunitate de a-l convinge pe Vinicius să părăsească Spania și să devină transferul de marcă care îi va ajuta pe englezi să câștige prima Ligă a Campionilor.

Clubul londonez ar fi dispus să ia în considerare o tranzacție financiară de amploare dacă s-ar ivi ocazia de a negocia.

140 de milioane de euro este cota de piață a lui Vinicius, potrivit Transfermarkt

Vinicius vrea un salariu uriaș la Real Madrid

AS scrie că negocierile privind prelungirea contractului brazilianului se desfășoară de câteva luni bune, fără succes. Deși relațiile dintre club și Vinicius rămân pozitive, cele două părți nu au ajuns încă la un acord final.

Principalul obstacol rămâne de natură financiară. Vinicius solicită un salariu net de aproape 30 de milioane de euro pe sezon, asemănător cu cel încasat de Kylian Mbappe, propunere cu care Real Madrid nu a fost de acord până în momentul de față.

Brazilianul va începe sezonul cu un contract care expiră în 2027.

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