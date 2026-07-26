Transferul deceniului? Arsenal îl vrea pe Vinicius! Planul îndrăzneț al englezilor și suma uriașă cerută de brazilian pentru a rămâne la Real Madrid
Arsenal vrea să-l transfere pe Vinicius. Fotomontaj realizat cu Inteligența Artificială/GOLAZO.ro
Campionate

Transferul deceniului? Arsenal îl vrea pe Vinicius! Planul îndrăzneț al englezilor și suma uriașă cerută de brazilian pentru a rămâne la Real Madrid

alt-text Publicat: 26.07.2026, ora 09:41
alt-text Actualizat: 26.07.2026, ora 09:57
  • Perioada de mercato din această vară devine tot mai interesantă. După ce presa din Spania a scris că Real Madrid a pus ochii pe ivorianul Yan Diomande, acum au apărut informații despre un alt potențial transfer-bombă. Protagonistul: Vinicius Jr.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Un mare club din Premier League îl consideră pe atacantul brazilian drept ținta principală și pregătește o strategie pentru a încerca să-l aducă în Anglia.

Gafă de proporții la Craiova VIDEO+FOTO.   Eroare imensă chiar la debut! Coelho a trebuit să-l schimbe înainte de pauză
Citește și
Gafă de proporții la Craiova VIDEO+FOTO. Eroare imensă chiar la debut! Coelho a trebuit să-l schimbe înainte de pauză
Citește mai mult
Gafă de proporții la Craiova VIDEO+FOTO.   Eroare imensă chiar la debut! Coelho a trebuit să-l schimbe înainte de pauză

Vinicius la Arsenal?

Potrivit publicației spaniole AS, care citează The Athletic, deși cele două cluburi încă nu au început să discute oficial, „tunarii” au făcut deja primii pași, considerând că momentul ar putea fi propice, având în vedere discuțiile privind reînnoirea contractului lui Vinicius cu Real Madrid.

Această mișcare este separată de demersul celor de la Real Madrid pentru Diomande, pentru care ar oferi 100 de milioane de euro, dar există legături clare între cei doi jucători.

Ambii se simt cel mai bine evoluând pe flancul stâng, deși Diomande a jucat în mod regulat și pe flancul drept, și amândoi sunt reprezentați de aceeași agenție.

Potrivit sursei citate, Arsenal consideră că aceasta ar putea fi cea mai bună oportunitate de a-l convinge pe Vinicius să părăsească Spania și să devină transferul de marcă care îi va ajuta pe englezi să câștige prima Ligă a Campionilor.

Clubul londonez ar fi dispus să ia în considerare o tranzacție financiară de amploare dacă s-ar ivi ocazia de a negocia.

140 de milioane de euro
este cota de piață a lui Vinicius, potrivit Transfermarkt

Vinicius vrea un salariu uriaș la Real Madrid

AS scrie că negocierile privind prelungirea contractului brazilianului se desfășoară de câteva luni bune, fără succes. Deși relațiile dintre club și Vinicius rămân pozitive, cele două părți nu au ajuns încă la un acord final.

Principalul obstacol rămâne de natură financiară. Vinicius solicită un salariu net de aproape 30 de milioane de euro pe sezon, asemănător cu cel încasat de Kylian Mbappe, propunere cu care Real Madrid nu a fost de acord până în momentul de față.

Brazilianul va începe sezonul cu un contract care expiră în 2027.

Citește și

Prunea, derapaj în direct A vrut să îl laude pe Bellaarouch, dar a folosit o expresie controversată: „Maimuța asta...” » Radu Naum a intervenit imediat
Superliga
09:12
Prunea, derapaj în direct A vrut să îl laude pe Bellaarouch, dar a folosit o expresie controversată: „Maimuța asta...” » Radu Naum a intervenit imediat
Citește mai mult
Prunea, derapaj în direct A vrut să îl laude pe Bellaarouch, dar a folosit o expresie controversată: „Maimuța asta...” » Radu Naum a intervenit imediat
„Asta a făcut diferența” Alexandru Crețu a identificat principala problemă după ce Craiova a fost demolată de Dinamo: „Au marcat 5 goluri, dar...”
Superliga
23:55
„Asta a făcut diferența” Alexandru Crețu a identificat principala problemă după ce Craiova a fost demolată de Dinamo: „Au marcat 5 goluri, dar...”
Citește mai mult
„Asta a făcut diferența” Alexandru Crețu a identificat principala problemă după ce Craiova a fost demolată de Dinamo: „Au marcat 5 goluri, dar...”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Premieră la Pro TV: Serialul care aduce echipa ce a lucrat la „Game of Thrones” pe ecranele din România
Premieră la Pro TV: Serialul care aduce echipa ce a lucrat la „Game of Thrones” pe ecranele din România
Premieră la Pro TV: Serialul care aduce echipa ce a lucrat la „Game of Thrones” pe ecranele din România
Real Madrid Premier League arsenal transfer la liga vinicius Yan Diomande
Știrile zilei din sport
Jackpot uriaș VIDEO+FOTO.  Un român e campion mondial la jocul EA FC și a pus mâna pe o avere!
Diverse
26.07
Jackpot uriaș VIDEO+FOTO. Un român e campion mondial la jocul EA FC și a pus mâna pe o avere!
Citește mai mult
Jackpot uriaș VIDEO+FOTO.  Un român e campion mondial la jocul EA FC și a pus mâna pe o avere!
„Sufăr alături de toată lumea”  Andrei Cordea, după memoriul depus la FRF împotriva lui CFR Cluj: „Nu-mi priește”
Superliga
26.07
„Sufăr alături de toată lumea” Andrei Cordea, după memoriul depus la FRF împotriva lui CFR Cluj: „Nu-mi priește”
Citește mai mult
„Sufăr alături de toată lumea”  Andrei Cordea, după memoriul depus la FRF împotriva lui CFR Cluj: „Nu-mi priește”
 Inter, victorie în primul amical  VIDEO: Revenire incredibilă pentru formația lui Cristi Chivu. Diouf, MVP cu două goluri de senzație
Stranieri
26.07
Inter, victorie în primul amical VIDEO: Revenire incredibilă pentru formația lui Cristi Chivu. Diouf, MVP cu două goluri de senzație
Citește mai mult
 Inter, victorie în primul amical  VIDEO: Revenire incredibilă pentru formația lui Cristi Chivu. Diouf, MVP cu două goluri de senzație
FCSB, victorie importantă Roș-albaștrii trec cu ușurință de Csikszereda și au maximum de puncte după două etape în Liga 1
Superliga
26.07
FCSB, victorie importantă Roș-albaștrii trec cu ușurință de Csikszereda și au maximum de puncte după două etape în Liga 1
Citește mai mult
FCSB, victorie importantă Roș-albaștrii trec cu ușurință de Csikszereda și au maximum de puncte după două etape în Liga 1
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:58
„Mihai Stoica nu m-a respectat” Anderson Ceara, „săgeți” lansate după transferul ratat la FCSB: „Am avut oferte mai bune”
„Mihai Stoica nu m-a respectat” Anderson Ceara, „săgeți” lansate după transferul ratat la FCSB: „Am avut oferte mai bune”
23:26
„O fac împotriva noastră” Gigi Becali acuză că gazonul de pe Stadionul Steaua e stricat intenționat: „N-a existat niciodată așa ceva!”
„O fac împotriva noastră” Gigi Becali  acuză că gazonul de pe Stadionul Steaua e stricat intenționat: „N-a existat niciodată așa ceva!”
22:57
„Ăsta e jocul care îmi place mie” Patronul FCSB, impresionat de puștii echipei în partida cu Csikszereda: „El trebuie luat în vedere neapărat”
„Ăsta e jocul care îmi place mie” Patronul FCSB, impresionat de puștii echipei în partida cu Csikszereda: „El trebuie luat în vedere neapărat”
23:03
„N-aveam cum să refuz” Luca Stancu a explicat cum a semnat cu FCSB, deși ajunsese la un acord cu alt club: „Nu mă gândeam niciodată”
„N-aveam cum să refuz”   Luca Stancu a explicat cum a semnat cu FCSB, deși ajunsese la un acord cu alt club: „Nu mă gândeam niciodată”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova
Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!
Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Mondial
Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc
FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu
Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania
Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă
Campioana unei mari umanități

Cristian Geambașu: Campioana unei mari umanități

Cristian Geambașu: Campioana unei mari umanități
Noua ordine mondială

Silviu Tudor Samuilă: Noua ordine mondială

Silviu Tudor Samuilă: Noua ordine mondială
Ultima impresie. Contează?

Cristian Geambașu: Ultima impresie. Contează?

Cristian Geambașu: Ultima impresie. Contează?
Argentina, ce rușine!

Radu Naum: Argentina, ce rușine!

Radu Naum: Argentina, ce rușine!
Argentina, campioana fără demnitate

Cătălin Țepelin: Argentina, campioana fără demnitate

Cătălin Țepelin: Argentina, campioana fără demnitate
Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!

Cătălin Tolontan: Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!

Cătălin Tolontan: Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!
Situația este albastră

Cristian Geambașu: Situația este albastră

Cristian Geambașu: Situația este albastră
Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?

Dan Udrea: Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?

Dan Udrea: Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?
10 goluri pentru istorie

Cătălin Tolontan: 10 goluri pentru istorie

Cătălin Tolontan: 10 goluri pentru istorie
Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți
Evadarea

Radu Naum: Evadarea

Radu Naum: Evadarea
Trei imagini care explică remontada Argentinei

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei
Top stiri
Suntem sub Feroe sau Andorra! Rezultatele echipelor românești în cupele europene ne aruncă sub „pitici”
Conference League
26.07
Suntem sub Feroe sau Andorra! Rezultatele echipelor românești în cupele europene ne aruncă sub „pitici”
Citește mai mult
Suntem sub Feroe sau Andorra! Rezultatele echipelor românești în cupele europene ne aruncă sub „pitici”
Survivor Becali vrea să scape de el, dar Baciu e forțat să-l folosească în continuare » A marcat cu Csikszereda!
Superliga
26.07
Survivor Becali vrea să scape de el, dar Baciu e forțat să-l folosească în continuare » A marcat cu Csikszereda!
Citește mai mult
Survivor Becali vrea să scape de el, dar Baciu e forțat să-l folosească în continuare » A marcat cu Csikszereda!
Infantino face din nou valuri Șeful FIFA, scrisoare plină de admirație către președintele Federației Argentiniene, după finala CM. Presa britanică: „Fără rușine”
Campionatul Mondial
26.07
Infantino face din nou valuri Șeful FIFA, scrisoare plină de admirație către președintele Federației Argentiniene, după finala CM. Presa britanică: „Fără rușine”
Citește mai mult
Infantino face din nou valuri Șeful FIFA, scrisoare plină de admirație către președintele Federației Argentiniene, după finala CM. Presa britanică: „Fără rușine”
Altă averizare de furtună în București, cod galben în vigoare până diseară. ANM anunță ploi torențiale și vânt puternic
B365
24.07
Altă averizare de furtună în București, cod galben în vigoare până diseară. ANM anunță ploi torențiale și vânt puternic
Citește mai mult
Altă averizare de furtună în București, cod galben în vigoare până diseară. ANM anunță ploi torențiale și vânt puternic

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 25 rapid 26 Universitatea Craiova 33 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Campionatul Mondial
20.07

L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal

Citește mai mult
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share