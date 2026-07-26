Prunea, derapaj în direct A vrut să îl laude pe Bellaarouch, dar a folosit o expresie controversată: „Maimuța asta...” » Radu Naum a intervenit imediat

Florin Prunea (57 de ani) l-a lăudat pe marocanul Alaa Bellaarouch (24 de ani) pentru evoluția din prima repriză a meciului Dinamo - U Craiova, însă a folosit o expresie care are conotații rasiste.

„Câinii” s-au impus cu 5-1 în fața oltenilor, iar faptul că echipa lui Coelho a înscris o singură dată i se datorează și portarului dinamovist.

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Fostul internațional a folosit termenul „maimuță” pentru a evidenția reflexele și mobilitatea portarului marocan, iar moderatorul emisiunii, Radu Naum, i-a cerut imediat să nu mai folosească această expresie.

Florin Prunea, derapaj în direct la adresa lui Bellaarouch: „Maimuța asta zici că-i arc”

„Dinamo a câștigat toate duelurile până acum. Crețu a jucat bine. Nu-l jignesc, dar maimuța asta, în sensul bun, Bellaarouch...

Ați văzut cum este? Zici că este «arc». Dinamo este o echipă atât de concentrată astăzi...”, a spus Florin Prunea, la Digi Sport, conform gsp.ro.

Radu Naum a intervenit imediat și i-a cerut fostului portar să nu mai folosească expresia respectivă: „O să te rog să nu mai folosești termeni d-ăștia”.

Prunea a explicat apoi că intenția sa a fost să facă referire exclusiv la calitățile atletice și la reflexele portarului.

Noi știm în fotbal de ce îi spunem așa, maimuță, pentru reflexe, reacție. Este ceva... Vezi că joacă libero? El este libero la Dinamo, nu doar portar. Florin Prunea, fost portar român

Prezent în studioul Digi Sport, Gică Craioveanu a intervenit, la rândul său: „De la reflexe îi spune așa”.

Bellaarouch a apărat două șuturi periculoase în prima repriză și a contribuit decisiv la avantajul de 2-0 cu care Dinamo a intrat la pauză.

În timpul derby-ului de pe „Arcul de Triumf” au existat și incidente rasiste.

Partida a fost întreruptă pentru câteva momente în minutul 35, după ce atacantul francez Steven Nsimba i-a semnalat arbitrului Istvan Kovacs scandările venite din tribune.

VIDEO. Golul de 5-1 înscris de Dinamo

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