„Asta a făcut diferența” Alexandru Crețu a identificat principala problemă după ce Craiova a fost demolată de Dinamo: „Au marcat 5 goluri, dar...”

Dinamo - U Craiova 5-1. Alexandru Crețu (34 de ani) a identificat unde s-a produs ruptura în jocul echipei sale, care a dus la o diferență atât de mare pe tabelă.

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Oltenii au părut depășiți total în derby-ul de sâmbătă: gafe, penalty comis și cartonaș roșu încasat.

Cu toate acestea, căpitanul Craiovei pune eșecul doar pe seama atitudinii nepotrivite a echipei.

Dinamo - Craiova 5-1 . Alexandru Crețu: „Atitudinea noastră a făcut diferența”

„E o seară neagră pentru noi. Trebuie să analizăm ce am făcut pentru că nu a fost deloc un meci bun, nu putem să trecem atât de repede peste. Trebuie să ne revenim pentru că urmează un meci important.

Noi știm cum ne antrenăm, merităm să jucăm cu toții (n.r. - legat de modificările efectuate de Coelho în echipa de start). Sunt cumva accidente, astăzi cred că am intrat cam timorați pe teren, asta a fost soarta meciului.

Cred că ne-am surprins noi, nu Dinamo. Felicitări lor, au marcat cinci goluri, dar cred că atitudinea noastră a făcut diferența.

Am înțeles că avem un nou sistem VAR, dar care funcționează la fel de greu. Chiar se iau foarte greu deciziile la VAR, ne așteptăm să funcționeze mai rapid”, a declarat Crețu, potrivit digisport.ro.

Pentru olteni urmează returul dublei cu Levski Sofia, miercuri, de la 20:30, unde aceștia trebuie să răstoarne rezulatul din tur, 0-1, pentru a obține calificarea în turul 3 preliminar din Liga Campionilor.

Apoi, în Liga 1, va primi vizita Petrolului, sâmbătă, de la 21:30.

VIDEO. Gafa lui Ronaldo Webster, din care Dinamo a marcat golul doi

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