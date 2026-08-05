Repetă Vinicius „cazul Ronaldo”? Un cunoscut jurnalist, fan Real Madrid, se teme: „Se întâmplă același lucru”
Vinicius (foto: Instagram)
Campionate

Repetă Vinicius „cazul Ronaldo”? Un cunoscut jurnalist, fan Real Madrid, se teme: „Se întâmplă același lucru”

alt-text Ana Matei
alt-text Publicat: 05.08.2026, ora 11:54
alt-text Actualizat: 05.08.2026, ora 12:09
  • Relația dintre Vinicius (26 de ani) și clubul Real Madrid continuă să-i îngrijoreze pe fanii echipei.
  • Deși atacantul brazilian a revenit la pregătirile echipei, părțile nu au ajuns la un acord pentru prelungirea contractului, iar diferențele dintre solicitările jucătorului și oferta clubului alimentează speculațiile privind viitorul său.
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În acest context, jurnalistul Tomas Roncero, fan declarat al lui Real Madrid, a făcut o comparație cu plecarea lui Cristiano Ronaldo de la Real Madrid, susținând că există asemănări evidente între cele două cazuri.

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Cazul Vinicius, paralelă cu al lui Cristiano Ronaldo

În intervenția sa la emisiunea El Larguero de la Cadena SER, Roncero a explicat că Real Madrid s-a confruntat și în trecut cu situații în care fotbaliști importanți au plecat din cauza unor neînțelegeri financiare.

„Am văzut vedete care au plecat de la Real Madrid pentru că nu s-a putut ajunge la un acord financiar. Iar cu Vinicius, unele dintre aceste situații se repetă. Chiar și cifrele sunt aceleași ca în cazul lui Cristiano Ronaldo”, a declarat jurnalistul.

Roncero a amintit că, înainte de transferul la Juventus, Cristiano Ronaldo încasa aproximativ 22 de milioane de euro net pe sezon la Real Madrid, aceeași sumă pe care clubul i-ar propune-o acum lui Vinicius pentru noul contract.

Potrivit jurnalistului, asemănarea merge și mai departe:

„Cristiano cerea 30 de milioane, iar Real Madrid i-a spus propus 25 de milioane sau nimic. Știm că disputele cu Florentino Perez se încheie rareori în favoarea jucătorilor. Cristiano a ales să plece”, a afirmat Roncero.

Vinicius vrea să câștige cât Mbappe

În opinia lui Roncero, scenariul este foarte asemănător în cazul lui Vinicius.

„Interesant este că se întâmplă același lucru și acum. Real Madrid îi oferă lui Vinicius 22 de milioane de euro, iar el cere 30 de milioane, adică atât cât câștigă Mbappe”.

Jurnalistul a adăugat că, din informațiile pe care le deține, Vinicius nu intenționează să plece liber de contract, apreciind modul în care a fost tratat de club de-a lungul anilor.

Contractul lui Vinicius cu Real expiră vara viitoare.

În aceeași emisiune, Predrag Mijatovic (57 de ani), fost fotbalist la Real Madrid, a fost de aceeași părere:

„Știm deja ce i-a oferit Real Madrid și că Vinicius a refuzat. În această perioadă a verii și având în vedere că mai are un an de contract, toată această situație mă face să cred că Vinicius nu prea este dispus să-și reînnoiască înțelegerea.

Poate cere 30 sau 35 de milioane de euro, nu contează. Ajuns în acest moment, mai degrabă analizează și evaluează alte oferte pe care, evident, le are.

Este un fotbalist extraordinar și a avut două sezoane bune. Se vorbește mult despre el.

Arsenal este foarte interesat să-l transfere. Chiar în ultimele zile am primit informații din Anglia conform cărora Arsenal este dispus să facă o ofertă fabuloasă.

Acest lucru ar putea fi interesant pentru Real Madrid, pentru că, dacă jucătorul nu dorește să-și reînnoiască contractul, va trebui să se realizeze un transfer avantajos”.

Arsenal stă la pândă. Îl vrea pe Vinicius

În ultimele săptămâni au apărut speculații privind interesul unor cluburi importante din Europa, însă până în acest moment nu există o confirmare oficială că Vinicius este aproape de despărțirea de Real Madrid.

Arsenal e echipa care speră să dea lovitura și să profite de neînțelegerile dintre Real Madrid și Vinicius.

ESPN a relatat că Arsenal este interesată de starul brazilian și studiază cazul, iar Mikel Arteta le-a dat speranțe fanilor:

„Ei bine, suntem foarte activi pe piața transferurilor, încercând să îmbunătățim și să dezvoltăm echipa. Asta e clar. Ne așteptăm la mișcări în următoarele săptămâni, evident, pentru că vrem să ne îmbunătățim lotul, ca oricare altă echipă.

Nu vom sta pe loc și suntem foarte ambițioși în ceea ce vrem să facem”.

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