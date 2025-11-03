Violeta Damian (52 de ani), antrenoare de gimnastică, a fost acuzată de violență de către 6 sportivi.

Românca riscă să fie suspendată din activitate pentru 10 ani.

Yohan Lefevre (45 de ani), colegul Violetei Damian de la Cavigal Nice Sports Gymnastique, este acuzat de agresiune sexuală și hărțuire.

Violeta Damian a învățat gimnastica sub îndrumarea Nadiei Comăneci și a fost printre primele antrenoare din România care a plecat în Franța.

Violeta Damian este acuzată de violență la adresa gimnastelor

Violeta Damian și colegul său Yohan Lefevre sunt inculpați într-un dosar intentat de foști sportivi ai acestora.

Românca este cercetată pentru violență, în timp ce colegul ei este acuzat de agresiune sexuală, hărțuire și violență.

Antrenoarea născută în Tecuci este acuzată că a băgat o sportivă în vârstă de 13 ani cu capul în coșul cu cretă, folosită pentru a îmbunătăți aderența la bare. Sportiva în cauză a părăsit clubul în ziua respectivă , potrivit francebleu.fr.

De asemenea, aceeași gimnastă susține că a fost pălmuită și zgâriată de Violeta Damian.

18 luni de închisoare cu suspendare și 10 ani de interdicție din activitatea sportivă este pedeapsa pe care o riscă Violeta Damian

Yohan Lefevre are mai multe capete de acuzare pentru agresiune sexuală

Colegul Violetei Damian, Yohan Lefevre, are mai multe capete de acuzare.

O fostă sportivă a susținut, în instanță, că la vârsta de 14 ani a fost ținta atingerilor nepotrivite ale antrenorului francez și a fost mușcată de gât.

Yohan Lefevre ar fi încercat să o hipnotizeze și i-ar fi șoptit la ureche: «Suntem la plajă… o să vrei să mă săruți. Când vei împlini 18 ani, îmi vei fi supusă».

O altă gimnastă a relatat cum antrenorul a smuls sutienul pe care îl purta sora ei și a început să o maseze pe fesieri , spunându-i: „Dacă te sărut, le vei spune părinților tăi?”.

Un bărbat narcisist, rigid, aflat în negare, cu posibile tendințe de pedofilie dacă acuzațiile sunt dovedite Raportul psihiatric despre Yohan Lefevre

Antrenorul francez riscă să fie suspendat pe viață din cariera de antrenor și poate ispăși o pedeapsă de 2 ani de închisoare cu executare.

