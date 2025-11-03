Debut la 16 ani Juniorul #67 promovat de Farul:  a jucat primul meci la seniori în victoria cu Csikszereda, 3-0 » Este internațional de tineret
Răzvan Mărincean FOTO: Captură - PrimaSport
Superliga

Debut la 16 ani Juniorul #67 promovat de Farul: a jucat primul meci la seniori în victoria cu Csikszereda, 3-0 » Este internațional de tineret

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 03.11.2025, ora 20:06
alt-text Actualizat: 03.11.2025, ora 20:30
  • Farul - Csikszereda 3-0. Răzvan Mărincean (16 ani), fotbalist provenit din academia „marinarilor”, a debutat în Superliga.
  • Extrema este căpitanul echipei de juniori U17 de la Farul și este internațional de tineret.

Clubul Farul Constanța este cunoscut pentru filosofia de a promova tineri la nivel de seniori.

Moment incredibil la Farul - Csikszereda FOTO: Gol anulat pe motiv de ofsaid, petrecut cu 20 de secunde înaintea reușitei » Cât a durat analiza VAR
Citește și
Moment incredibil la Farul - Csikszereda FOTO: Gol anulat pe motiv de ofsaid, petrecut cu 20 de secunde înaintea reușitei » Cât a durat analiza VAR
Citește mai mult
Moment incredibil la Farul - Csikszereda FOTO: Gol anulat pe motiv de ofsaid, petrecut cu 20 de secunde înaintea reușitei » Cât a durat analiza VAR

Farul - Csikszereda 3-0. Răzvan Mărincean a debutat în Superliga la doar 16 ani

În minutul 87 al partidei de zi cu Csikszereda, după accidentarea lui Narek Grigoryan, Ianis Zicu a profitat de avantajul confortabil de pe tabelă, 3-0, și l-a introdus în teren pe Răzvan Paul Mărincean .

În cele 6 minute în care a jucat, extrema în vârstă de 17 ani a atins balonul de 2 ori și a livrat 2 pase reușite.

Mărincean a fost activ și pe plan defensiv, interceptând un balon.

  • Cu victoria obținută la Ovidiu, Farul ajunge la egalitate de puncte cu Oțelul, ocupanta ultimei poziții de play-off din Liga 1.

Mărincean e al 67-lea jucător crescut la Academia Hagi care își face debutul în prima ligă:

  • născut în 1991: Aurelian Chițu
  • născuți în 1992: Romario Benzar, Alin Cârstocea
  • născuți în 1993: Cristian Gavra, Alexandru Buzbuchi
  • născuți în 1994: Ionuț Puțanu, Gabriel Iancu, Bogdan Țîru, Boban Nikolov, Florin Tănase, Bogdan Mitache
  • născuți în 1995: Mihai Bălașa, Ionuț Vînă, Alexandru Mitriță, Alexandru Tîrnovan, Robert Hodorogea
  • născuți în 1996: Răzvan Marin, Florin Cioablă, Ciprian Perju, Paul Iacob
  • născuți în 1997: Cristian Manea, Dragoș Nedelcu, Arpad Tordai, Alexandru Cicâldău, Alexandru Stoica
  • născuți în 1998: Ianis Hagi, Florinel Coman, Carlo Casap, Andrei Ciobanu, Doru Dumitrescu, Virgil Ghiță, Tiberiu Căpușă
  • născuți în 1999: Tudor Băluță, Alexandru Mățan, Denis Drăguș, Radu Boboc
  • născuți în 2000: Marius Leca, Florin Haită
  • născuți în 2001: Alexandru Georgescu
  • născuți în 2002: Alexi Pitu, Louis Munteanu, Darius Grosu, Constantin Grameni, Gabriel Buta, Daniel Bîrzu
  • născuți în 2003: Ștefan Bodișteanu, Bogdan Lazăr, Luca Andronache, Roberto Mălăele, Gabriel Dănuleasă, Nicolas Popescu, Dan Sîrbu, Ionuț Cojocaru
  • născuți în 2004: Eduard Radaslavescu, Emanuel Martinovic, Ștefan Duțu
  • născuți în 2005: Andrei Borza, Luca Banu, Adrian Mazilu
  • născuți în 2006: Enes Sali, Ionuț Cercel, Luca Băsceanu
  • născuți în 2007: Alexandru Stoian, Iustin Doicaru, Cristian Sima
  • născuți în 2008: Ianis Avrămescu
  • născuți în 2009: Răzvan Mărincean

Răzvan Mărincean este internațional de juniori

Răzvan Mărincean la naționala României. FOTO instagram.com/razzvan.7 Răzvan Mărincean la naționala României. FOTO instagram.com/razzvan.7
Răzvan Mărincean la naționala României. FOTO instagram.com/razzvan.7

Crescut în Academia Gheorghe Hagi, Răzvan Paul Mărincean este căpitanul celor de la Farul U17.

Jucătorul celor de la Farul a fost o prezență constantă în loturile de juniori ale României.

5 selecții
a strâns Răzvan Paul Mărincean în pentru echipa României U17

Fotbalistul „marinarilor” a marcat un gol pentru echipa națională, în calificările pentru EURO U17.

Mărincean a semnat al doilea gol din victoria „micilor tricolori” împotriva Azerbaidjanului, din octombrie 2025.

Clasamentul din Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1.Rapid 1532
2.Botoșani1431
3.U Craiova1529
4.Dinamo 1527
5.Argeș1527
6.Oțelul 1522
7.Farul1522
8.FCSB1519
9.UTA 1519
10.Unirea Slobozia1518
11.U Cluj1517
12.Petrolul 1413
13.CFR Cluj1513
14.Csikszereda1513
15.Hermannstadt1510
16.Metaloglobus 157

Citește și

Proiect important la Hunedoara Primăria a anunțat startul lucrărilor pentru o nouă bază sportivă. Ce facilități va include
Diverse
19:04
Proiect important la Hunedoara Primăria a anunțat startul lucrărilor pentru o nouă bază sportivă. Ce facilități va include
Citește mai mult
Proiect important la Hunedoara Primăria a anunțat startul lucrărilor pentru o nouă bază sportivă. Ce facilități va include
„Fără Kopic aș pleca și eu!” Dezvăluiri din interiorul lui Dinamo, despre situația de la club: „Oamenii merită, la cât investesc”  
Superliga
19:00
„Fără Kopic aș pleca și eu!” Dezvăluiri din interiorul lui Dinamo, despre situația de la club: „Oamenii merită, la cât investesc”
Citește mai mult
„Fără Kopic aș pleca și eu!” Dezvăluiri din interiorul lui Dinamo, despre situația de la club: „Oamenii merită, la cât investesc”  

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

CALCULE De unde adună voturi Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei. Ce rezultate a avut în București mișcarea pe care o reprezintă
CALCULE De unde adună voturi Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei. Ce rezultate a avut în București mișcarea pe care o reprezintă
CALCULE De unde adună voturi Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei. Ce rezultate a avut în București mișcarea pe care o reprezintă
farul constanta DEBUT csikszereda superliga razvan marincean
Știrile zilei din sport
Lovitură pentru  FCSB Campioana vrea să ia doi jucători de bază ai rivalei CFR Cluj » Reacția patronului roș-albaștrilor
Superliga
03.11
Lovitură pentru FCSB Campioana vrea să ia doi jucători de bază ai rivalei CFR Cluj » Reacția patronului roș-albaștrilor
Citește mai mult
Lovitură pentru  FCSB Campioana vrea să ia doi jucători de bază ai rivalei CFR Cluj » Reacția patronului roș-albaștrilor
„Fără Kopic aș pleca și eu!” Dezvăluiri din interiorul lui Dinamo, despre situația de la club: „Oamenii merită, la cât investesc”  
Superliga
03.11
„Fără Kopic aș pleca și eu!” Dezvăluiri din interiorul lui Dinamo, despre situația de la club: „Oamenii merită, la cât investesc”
Citește mai mult
„Fără Kopic aș pleca și eu!” Dezvăluiri din interiorul lui Dinamo, despre situația de la club: „Oamenii merită, la cât investesc”  
„Este Messi mai bun decât tine?” Cristiano Ronaldo  a răspuns fără ezitare: „Nu vreau să fiu umil”
Campionate
03.11
„Este Messi mai bun decât tine?” Cristiano Ronaldo a răspuns fără ezitare: „Nu vreau să fiu umil”
Citește mai mult
„Este Messi mai bun decât tine?” Cristiano Ronaldo  a răspuns fără ezitare: „Nu vreau să fiu umil”
Caracatița pariurilor ilegale La nivel mondial, peste 70% din totalul pariurilor online sunt ilegale. Cât de mare e piața neagră în România?
Investigatii
03.11
Caracatița pariurilor ilegale La nivel mondial, peste 70% din totalul pariurilor online sunt ilegale. Cât de mare e piața neagră în România?
Citește mai mult
Caracatița pariurilor ilegale La nivel mondial, peste 70% din totalul pariurilor online sunt ilegale. Cât de mare e piața neagră în România?
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:02
15 milioane € în 4 ani Care e bugetul anual pentru funcționarea Arenei Naționale » GOLAZO.ro are detalii despre noile investiții, reparații și situația acoperișului
15 milioane € în 4 ani Care e bugetul anual pentru funcționarea Arenei Naționale » GOLAZO.ro are detalii despre noile investiții, reparații și situația acoperișului
15:13
Dan Udrea Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Dan Udrea Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
15:59
Iftime nu-l lasă pe Grozavu să plece Patronul FC Botoșani, despre dorința antrenorului de a se retrage: „Ce poate să vrea mai mult?”
Iftime nu-l lasă pe Grozavu să plece Patronul FC Botoșani, despre dorința antrenorului de a se retrage: „Ce poate să vrea mai mult?”
14:16
Lucescu a decis Ce se întâmplă cu Drăgușin la meciul cu Bosnia și ce a spus antrenorul lui Tottenham despre națională
Lucescu a decis Ce se întâmplă cu Drăgușin la meciul cu Bosnia și ce a spus antrenorul lui Tottenham despre națională
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Top stiri din sport
Care derby a câștigat audiența TV Dinamo - CFR, U Cluj - FCSB și Craiova - Rapid. Departajarea în rating și cota de piață are nevoie de photo-finish
Media
03.11
Care derby a câștigat audiența TV Dinamo - CFR, U Cluj - FCSB și Craiova - Rapid. Departajarea în rating și cota de piață are nevoie de photo-finish
Citește mai mult
Care derby a câștigat audiența TV Dinamo - CFR, U Cluj - FCSB și Craiova - Rapid. Departajarea în rating și cota de piață are nevoie de photo-finish
U Craiova - Rapid, meciul sezonului? Udrea și Geambașu se contrazic după derby: „Pe teren a fost o singură echipă” / „Cea mai intensă și mai frumoasă partidă”
Superliga
03.11
U Craiova - Rapid, meciul sezonului? Udrea și Geambașu se contrazic după derby: „Pe teren a fost o singură echipă” / „Cea mai intensă și mai frumoasă partidă”
Citește mai mult
U Craiova - Rapid, meciul sezonului? Udrea și Geambașu se contrazic după derby: „Pe teren a fost o singură echipă” / „Cea mai intensă și mai frumoasă partidă”
„Cea mai slabă echipă!” Silvian Cristescu, dezlănțuit la adresa Rapidului: „Cel mai bun jucător de la ei a fost arbitrul”
Superliga
03.11
„Cea mai slabă echipă!” Silvian Cristescu, dezlănțuit la adresa Rapidului: „Cel mai bun jucător de la ei a fost arbitrul”
Citește mai mult
„Cea mai slabă echipă!” Silvian Cristescu, dezlănțuit la adresa Rapidului: „Cel mai bun jucător de la ei a fost arbitrul”
A cedat pe bancă VIDEO+FOTO. Schimbat după ce a ratat un penalty, Dybala a fost surprins plângând în hohote
Campionate
03.11
A cedat pe bancă VIDEO+FOTO. Schimbat după ce a ratat un penalty, Dybala a fost surprins plângând în hohote
Citește mai mult
A cedat pe bancă VIDEO+FOTO. Schimbat după ce a ratat un penalty, Dybala a fost surprins plângând în hohote

Echipe/Competiții

fcsb 63 CFR Cluj 46 dinamo bucuresti 37 rapid 18 Universitatea Craiova 36 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
04.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share