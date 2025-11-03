Farul - Csikszereda 3-0. Răzvan Mărincean (16 ani), fotbalist provenit din academia „marinarilor”, a debutat în Superliga.

Extrema este căpitanul echipei de juniori U17 de la Farul și este internațional de tineret.

Clubul Farul Constanța este cunoscut pentru filosofia de a promova tineri la nivel de seniori.

Răzvan Mărincean a debutat în Superliga la doar 16 ani

În minutul 87 al partidei de zi cu Csikszereda, după accidentarea lui Narek Grigoryan, Ianis Zicu a profitat de avantajul confortabil de pe tabelă, 3-0, și l-a introdus în teren pe Răzvan Paul Mărincean .

În cele 6 minute în care a jucat, extrema în vârstă de 17 ani a atins balonul de 2 ori și a livrat 2 pase reușite .

Mărincean a fost activ și pe plan defensiv, interceptând un balon.

Cu victoria obținută la Ovidiu, Farul ajunge la egalitate de puncte cu Oțelul, ocupanta ultimei poziții de play-off din Liga 1.

Mărincean e al 67-lea jucător crescut la Academia Hagi care își face debutul în prima ligă:

născut în 1991: Aurelian Chițu

Aurelian Chițu născuți în 1992: Romario Benzar, Alin Cârstocea

Romario Benzar, Alin Cârstocea născuți în 1993: Cristian Gavra, Alexandru Buzbuchi

Cristian Gavra, Alexandru Buzbuchi născuți în 1994: Ionuț Puțanu, Gabriel Iancu, Bogdan Țîru, Boban Nikolov, Florin Tănase, Bogdan Mitache

Ionuț Puțanu, Gabriel Iancu, Bogdan Țîru, Boban Nikolov, Florin Tănase, Bogdan Mitache născuți în 1995: Mihai Bălașa, Ionuț Vînă, Alexandru Mitriță, Alexandru Tîrnovan, Robert Hodorogea

Mihai Bălașa, Ionuț Vînă, Alexandru Mitriță, Alexandru Tîrnovan, Robert Hodorogea născuți în 1996: Răzvan Marin, Florin Cioablă, Ciprian Perju, Paul Iacob

Răzvan Marin, Florin Cioablă, Ciprian Perju, Paul Iacob născuți în 1997: Cristian Manea, Dragoș Nedelcu, Arpad Tordai, Alexandru Cicâldău, Alexandru Stoica

Cristian Manea, Dragoș Nedelcu, Arpad Tordai, Alexandru Cicâldău, Alexandru Stoica născuți în 1998: Ianis Hagi, Florinel Coman, Carlo Casap, Andrei Ciobanu, Doru Dumitrescu, Virgil Ghiță, Tiberiu Căpușă

Ianis Hagi, Florinel Coman, Carlo Casap, Andrei Ciobanu, Doru Dumitrescu, Virgil Ghiță, Tiberiu Căpușă născuți în 1999: Tudor Băluță, Alexandru Mățan, Denis Drăguș, Radu Boboc

Tudor Băluță, Alexandru Mățan, Denis Drăguș, Radu Boboc născuți în 2000: Marius Leca, Florin Haită

Marius Leca, Florin Haită născuți în 2001: Alexandru Georgescu

Alexandru Georgescu născuți în 2002: Alexi Pitu, Louis Munteanu, Darius Grosu, Constantin Grameni, Gabriel Buta, Daniel Bîrzu

Alexi Pitu, Louis Munteanu, Darius Grosu, Constantin Grameni, Gabriel Buta, Daniel Bîrzu născuți în 2003: Ștefan Bodișteanu, Bogdan Lazăr, Luca Andronache, Roberto Mălăele, Gabriel Dănuleasă, Nicolas Popescu, Dan Sîrbu, Ionuț Cojocaru

Ștefan Bodișteanu, Bogdan Lazăr, Luca Andronache, Roberto Mălăele, Gabriel Dănuleasă, Nicolas Popescu, Dan Sîrbu, Ionuț Cojocaru născuți în 2004: Eduard Radaslavescu, Emanuel Martinovic, Ștefan Duțu

Eduard Radaslavescu, Emanuel Martinovic, Ștefan Duțu născuți în 2005: Andrei Borza, Luca Banu, Adrian Mazilu

Andrei Borza, Luca Banu, Adrian Mazilu născuți în 2006: Enes Sali, Ionuț Cercel, Luca Băsceanu

Enes Sali, Ionuț Cercel, Luca Băsceanu născuți în 2007: Alexandru Stoian, Iustin Doicaru, Cristian Sima

Alexandru Stoian, Iustin Doicaru, Cristian Sima născuți în 2008: Ianis Avrămescu

Ianis Avrămescu născuți în 2009: Răzvan Mărincean

Răzvan Mărincean este internațional de juniori

Răzvan Mărincean la naționala României. FOTO instagram.com/razzvan.7

Crescut în Academia Gheorghe Hagi, Răzvan Paul Mărincean este căpitanul celor de la Farul U17.

Jucătorul celor de la Farul a fost o prezență constantă în loturile de juniori ale României.

5 selecții a strâns Răzvan Paul Mărincean în pentru echipa României U17

Fotbalistul „marinarilor” a marcat un gol pentru echipa națională, în calificările pentru EURO U17.

Mărincean a semnat al doilea gol din victoria „micilor tricolori” împotriva Azerbaidjanului, din octombrie 2025.

Clasamentul din Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1. Rapid 15 32 2. Botoșani 14 31 3. U Craiova 15 29 4. Dinamo 15 27 5. Argeș 15 27 6. Oțelul 15 22 7. Farul 15 22 8. FCSB 15 19 9. UTA 15 19 10. Unirea Slobozia 15 18 11. U Cluj 15 17 12. Petrolul 14 13 13. CFR Cluj 15 13 14. Csikszereda 15 13 15. Hermannstadt 15 10 16. Metaloglobus 15 7

