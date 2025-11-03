- Farul - Csikszereda 3-0. Răzvan Mărincean (16 ani), fotbalist provenit din academia „marinarilor”, a debutat în Superliga.
- Extrema este căpitanul echipei de juniori U17 de la Farul și este internațional de tineret.
Clubul Farul Constanța este cunoscut pentru filosofia de a promova tineri la nivel de seniori.
Farul - Csikszereda 3-0. Răzvan Mărincean a debutat în Superliga la doar 16 ani
În minutul 87 al partidei de zi cu Csikszereda, după accidentarea lui Narek Grigoryan, Ianis Zicu a profitat de avantajul confortabil de pe tabelă, 3-0, și l-a introdus în teren pe Răzvan Paul Mărincean .
În cele 6 minute în care a jucat, extrema în vârstă de 17 ani a atins balonul de 2 ori și a livrat 2 pase reușite.
Mărincean a fost activ și pe plan defensiv, interceptând un balon.
- Cu victoria obținută la Ovidiu, Farul ajunge la egalitate de puncte cu Oțelul, ocupanta ultimei poziții de play-off din Liga 1.
Mărincean e al 67-lea jucător crescut la Academia Hagi care își face debutul în prima ligă:
- născut în 1991: Aurelian Chițu
- născuți în 1992: Romario Benzar, Alin Cârstocea
- născuți în 1993: Cristian Gavra, Alexandru Buzbuchi
- născuți în 1994: Ionuț Puțanu, Gabriel Iancu, Bogdan Țîru, Boban Nikolov, Florin Tănase, Bogdan Mitache
- născuți în 1995: Mihai Bălașa, Ionuț Vînă, Alexandru Mitriță, Alexandru Tîrnovan, Robert Hodorogea
- născuți în 1996: Răzvan Marin, Florin Cioablă, Ciprian Perju, Paul Iacob
- născuți în 1997: Cristian Manea, Dragoș Nedelcu, Arpad Tordai, Alexandru Cicâldău, Alexandru Stoica
- născuți în 1998: Ianis Hagi, Florinel Coman, Carlo Casap, Andrei Ciobanu, Doru Dumitrescu, Virgil Ghiță, Tiberiu Căpușă
- născuți în 1999: Tudor Băluță, Alexandru Mățan, Denis Drăguș, Radu Boboc
- născuți în 2000: Marius Leca, Florin Haită
- născuți în 2001: Alexandru Georgescu
- născuți în 2002: Alexi Pitu, Louis Munteanu, Darius Grosu, Constantin Grameni, Gabriel Buta, Daniel Bîrzu
- născuți în 2003: Ștefan Bodișteanu, Bogdan Lazăr, Luca Andronache, Roberto Mălăele, Gabriel Dănuleasă, Nicolas Popescu, Dan Sîrbu, Ionuț Cojocaru
- născuți în 2004: Eduard Radaslavescu, Emanuel Martinovic, Ștefan Duțu
- născuți în 2005: Andrei Borza, Luca Banu, Adrian Mazilu
- născuți în 2006: Enes Sali, Ionuț Cercel, Luca Băsceanu
- născuți în 2007: Alexandru Stoian, Iustin Doicaru, Cristian Sima
- născuți în 2008: Ianis Avrămescu
- născuți în 2009: Răzvan Mărincean
Răzvan Mărincean este internațional de juniori
Crescut în Academia Gheorghe Hagi, Răzvan Paul Mărincean este căpitanul celor de la Farul U17.
Jucătorul celor de la Farul a fost o prezență constantă în loturile de juniori ale României.
Fotbalistul „marinarilor” a marcat un gol pentru echipa națională, în calificările pentru EURO U17.
Mărincean a semnat al doilea gol din victoria „micilor tricolori” împotriva Azerbaidjanului, din octombrie 2025.
Clasamentul din Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1.
|Rapid
|15
|32
|2.
|Botoșani
|14
|31
|3.
|U Craiova
|15
|29
|4.
|Dinamo
|15
|27
|5.
|Argeș
|15
|27
|6.
|Oțelul
|15
|22
|7.
|Farul
|15
|22
|8.
|FCSB
|15
|19
|9.
|UTA
|15
|19
|10.
|Unirea Slobozia
|15
|18
|11.
|U Cluj
|15
|17
|12.
|Petrolul
|14
|13
|13.
|CFR Cluj
|15
|13
|14.
|Csikszereda
|15
|13
|15.
|Hermannstadt
|15
|10
|16.
|Metaloglobus
|15
|7