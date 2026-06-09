CFR a mai șters o datorie Ardelenii i-au plătit lui Răzvan Zăvăleanu peste 50.000 de euro și au scăpat de un nou proces de insolvență
Răzvan Zăvăleanu este un cunoscut practician în insolvență din România, dar și proprietarul Academiei de Fotbal Viitorul Cluj
Superliga

CFR a mai șters o datorie Ardelenii i-au plătit lui Răzvan Zăvăleanu peste 50.000 de euro și au scăpat de un nou proces de insolvență

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 09.06.2026, ora 15:59
alt-text Actualizat: 09.06.2026, ora 15:59
  • CFR Cluj a evitat încă un dosar care putea duce la deschiderea procedurii de insolvență.
  • De această dată, cererea a fost formulată de Napoca Sport SRL, societate deținută de Răzvan Zăvăleanu, administratorul judiciar care a gestionat în trecut insolvența clubului din Gruia.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Potrivit documentelor consultate de GOLAZO.ro, Napoca Sport SRL a solicitat în luna martie deschiderea procedurii insolvenței împotriva Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA, reclamând existența unor datorii neachitate de mai mult de 60 de zile.

Cine va antrena CFR Cluj? Ioan Varga oferă noi detalii despre tehnicianul care trebuia să înceapă munca ieri: „De unde atâta stres?”
Citește și
Cine va antrena CFR Cluj? Ioan Varga oferă noi detalii despre tehnicianul care trebuia să înceapă munca ieri: „De unde atâta stres?”
Citește mai mult
Cine va antrena CFR Cluj? Ioan Varga oferă noi detalii despre tehnicianul care trebuia să înceapă munca ieri: „De unde atâta stres?”

CFR Cluj a achitat firmei lui Răzvan Zăvăleanu restanțe de 56.000 de euro

Firma controlată de Zăvăleanu, specializată în activități ale bazelor sportive, a susținut că are de recuperat sume rezultate dintr-un contract de închiriere încheiat la 1 ianuarie 2024 și dintr-un act adițional al acestuia.

În cererea depusă la Tribunalul Specializat Cluj au fost menționate patru facturi fiscale emise în perioada iulie 2025 - ianuarie 2026, cu o valoare cumulată de aproximativ 280.000 de lei (56.000 de euro):

  • 27.097,91 lei (4 iulie 2025),
  • 27.187,34 lei (30 iulie 2025),
  • 22.482,01 lei (3 septembrie 2025),
  • 203.219,74 lei (16 ianuarie 2026).

CFR Cluj a scăpat de un nou dosar de insolvență

Clubul din Gruia a formulat întâmpinare și contestație împotriva cererii de deschidere a procedurii insolvenței depuse de Napoca Sport SRL.

Litigiul nu a mai ajuns însă să fie analizat pe fond, după ce CFR Cluj a achitat integral debitul reclamat.

La 28 mai 2026, firma lui Răzvan Zăvăleanu a depus o cerere de renunțare la judecată, arătând că datoria a fost stinsă prin plata voluntară efectuată de CFR Cluj.

Prin hotărârea pronunțată în aceeași zi, Tribunalul Specializat Cluj a constatat că Napoca Sport SRL și-a retras acțiunea „urmare a achitării voluntare a debitului datorat” și a dispus închiderea cauzei, luând act de renunțarea la judecarea cererii de deschidere a procedurii insolvenței împotriva CFR Cluj.

Dosarul principal de insolvență are termen pe 17 septembrie

Cazul Napoca Sport nu este singular. Din dosarul principal de insolvență aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj, CFR Cluj a reușit să stingă și alte litigii cu creditori care au solicitat deschiderea procedurii.

Printre creditorii care au renunțat între timp la demersurile împotriva CFR Cluj se numără și impresarul Cătălin Sărmașan.

Astfel, numărul creditorilor care susțin în continuare cererea de insolvență împotriva clubului din Gruia s-a redus față de momentul înregistrării dosarului. Cauza principală a fost amânată pentru 17 septembrie 2026.

Citește și

Rudă cu un ministru ales de Eugen Tomac Un arbitru de top din Liga 1, care a oficiat jumătate de play-off, are o legătură apropiată cu un posibil viitor ministru
Superliga
13:42
Rudă cu un ministru ales de Eugen Tomac Un arbitru de top din Liga 1, care a oficiat jumătate de play-off, are o legătură apropiată cu un posibil viitor ministru
Citește mai mult
Rudă cu un ministru ales de Eugen Tomac Un arbitru de top din Liga 1, care a oficiat jumătate de play-off, are o legătură apropiată cu un posibil viitor ministru
Procesul Apostu - Horațiu Moldovan DOCUMENTE. Suma cerută de impresar fostului portar al Rapidului » Comisioane din salariu și din transferul la Atletico
Stranieri
09:06
Procesul Apostu - Horațiu Moldovan DOCUMENTE. Suma cerută de impresar fostului portar al Rapidului » Comisioane din salariu și din transferul la Atletico
Citește mai mult
Procesul Apostu - Horațiu Moldovan DOCUMENTE. Suma cerută de impresar fostului portar al Rapidului » Comisioane din salariu și din transferul la Atletico

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Surpriza pregătită de Ucraina pentru Rusia. Arma a fost testată cu succes și poate fi gata în curând
Surpriza pregătită de Ucraina pentru Rusia. Arma a fost testată cu succes și poate fi gata în curând
Surpriza pregătită de Ucraina pentru Rusia. Arma a fost testată cu succes și poate fi gata în curând
CFR Cluj insolventa proces razvan zavaleanu
Știrile zilei din sport
„Copilul nu e un instrument de șantaj” Președintele FRG, Ioan Suciu, vorbește despre „cazul Sabrina Voinea” și plecările în SUA ale gimnastelor
Gimnastica
11:40
„Copilul nu e un instrument de șantaj” Președintele FRG, Ioan Suciu, vorbește despre „cazul Sabrina Voinea” și plecările în SUA ale gimnastelor
Citește mai mult
„Copilul nu e un instrument de șantaj” Președintele FRG, Ioan Suciu, vorbește despre „cazul Sabrina Voinea” și plecările în SUA ale gimnastelor
Anderson Ceara, spre FCSB Csikszereda a anunțat despărțirea de mijlocașul brazilian
Superliga
12:06
Anderson Ceara, spre FCSB Csikszereda a anunțat despărțirea de mijlocașul brazilian
Citește mai mult
Anderson Ceara, spre FCSB Csikszereda a anunțat despărțirea de mijlocașul brazilian
SUPERTRANSFER PENTRU OLARU FCSB își pierde căpitanul! Are șanse mari de a juca în Liga Campionilor: transferul se face pentru 3 milioane de euro
Superliga
09:05
SUPERTRANSFER PENTRU OLARU FCSB își pierde căpitanul! Are șanse mari de a juca în Liga Campionilor: transferul se face pentru 3 milioane de euro
Citește mai mult
SUPERTRANSFER PENTRU OLARU FCSB își pierde căpitanul! Are șanse mari de a juca în Liga Campionilor: transferul se face pentru 3 milioane de euro
Drum liber spre Real Madrid Benfica a anunțat  despărțirea de Jose Mourinho + Suma plătită de „galactici” pentru portughez
Campionate
11:33
Drum liber spre Real Madrid Benfica a anunțat despărțirea de Jose Mourinho + Suma plătită de „galactici” pentru portughez
Citește mai mult
Drum liber spre Real Madrid Benfica a anunțat  despărțirea de Jose Mourinho + Suma plătită de „galactici” pentru portughez
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:06
Pe cine vrea FCSB Atacantul dorit de Becali, implicat într-un scandal imens după izbucnirea războiului din Fâșia Gaza
Pe cine vrea FCSB  Atacantul dorit de Becali, implicat într-un scandal imens după izbucnirea războiului din Fâșia Gaza
18:55
Cosac, al patrulea mandat la FRT Rămâne șeful tenisului românesc și își atacă un rival: „Este veșnicul contestatar. Sunt peste 300 de procese”
Cosac, al patrulea mandat la FRT Rămâne șeful tenisului românesc și își atacă un rival: „Este veșnicul contestatar. Sunt peste 300 de procese”
17:29
„Golul acela nu-l uit” Radu Drăgușin dezvăluie care e favorita sa la câștigarea CM 2026 și momentul antologic pe care-l reține din istoria Mondialelor
„Golul acela nu-l uit” Radu Drăgușin dezvăluie care e favorita sa la câștigarea CM 2026 și momentul antologic pe care-l reține din istoria Mondialelor
17:50
Sancțiune dură în Serie A Fanii a două cluburi de tradiție, interziși la meciurile în deplasare din primele 10 etape
Sancțiune dură în Serie A Fanii a două cluburi de tradiție, interziși la meciurile în deplasare din primele 10 etape
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
L-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: L-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>L-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?
Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să <span>nu-l</span> plângă prea tare pe Kopic
Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget
Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească
Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals
Top stiri
Lovitură cruntă pentru CFR FIFA i-a dat câștig de cauză fotbalistului cu două meciuri în Gruia » Despăgubiri de peste 600.000 de euro!
Superliga
11:30
Lovitură cruntă pentru CFR FIFA i-a dat câștig de cauză fotbalistului cu două meciuri în Gruia » Despăgubiri de peste 600.000 de euro!
Citește mai mult
Lovitură cruntă pentru CFR FIFA i-a dat câștig de cauză fotbalistului cu două meciuri în Gruia » Despăgubiri de peste 600.000 de euro!
Când aflăm programul Ligii 1 Decizii de ultimă oră luate de LPF. Ce se va întâmpla cu echipele calificate în cupele europene
Superliga
11:04
Când aflăm programul Ligii 1 Decizii de ultimă oră luate de LPF. Ce se va întâmpla cu echipele calificate în cupele europene
Citește mai mult
Când aflăm programul Ligii 1 Decizii de ultimă oră luate de LPF. Ce se va întâmpla cu echipele calificate în cupele europene
„Era imposibil să rămân” Florentin Petre, prima reacție după  despărțirea de Dinamo + Și-a decis viitorul: „Din toată inima”
Superliga
09:33
„Era imposibil să rămân” Florentin Petre, prima reacție după despărțirea de Dinamo + Și-a decis viitorul: „Din toată inima”
Citește mai mult
„Era imposibil să rămân” Florentin Petre, prima reacție după  despărțirea de Dinamo + Și-a decis viitorul: „Din toată inima”
VIDEO | Motivul pentru care zeci de copaci din Parcul Herăstrău au fost marcați, odată cu începerea lucrărilor la maluri. Specialist: Luăm toate măsurile de protecție
B365
09.06
VIDEO | Motivul pentru care zeci de copaci din Parcul Herăstrău au fost marcați, odată cu începerea lucrărilor la maluri. Specialist: Luăm toate măsurile de protecție
Citește mai mult
VIDEO | Motivul pentru care zeci de copaci din Parcul Herăstrău au fost marcați, odată cu începerea lucrărilor la maluri. Specialist: Luăm toate măsurile de protecție

Echipe/Competiții

fcsb 36 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 32 rapid 4 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
10.06

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share