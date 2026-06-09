CFR a mai șters o datorie Ardelenii i-au plătit lui Răzvan Zăvăleanu peste 50.000 de euro și au scăpat de un nou proces de insolvență

CFR Cluj a evitat încă un dosar care putea duce la deschiderea procedurii de insolvență.

De această dată, cererea a fost formulată de Napoca Sport SRL, societate deținută de Răzvan Zăvăleanu, administratorul judiciar care a gestionat în trecut insolvența clubului din Gruia.

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Potrivit documentelor consultate de GOLAZO.ro, Napoca Sport SRL a solicitat în luna martie deschiderea procedurii insolvenței împotriva Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA, reclamând existența unor datorii neachitate de mai mult de 60 de zile.

CFR Cluj a achitat firmei lui Răzvan Zăvăleanu restanțe de 56.000 de euro

Firma controlată de Zăvăleanu, specializată în activități ale bazelor sportive, a susținut că are de recuperat sume rezultate dintr-un contract de închiriere încheiat la 1 ianuarie 2024 și dintr-un act adițional al acestuia.

În cererea depusă la Tribunalul Specializat Cluj au fost menționate patru facturi fiscale emise în perioada iulie 2025 - ianuarie 2026, cu o valoare cumulată de aproximativ 280.000 de lei (56.000 de euro):

27.097,91 lei (4 iulie 2025),

27.187,34 lei (30 iulie 2025),

22.482,01 lei (3 septembrie 2025),

203.219,74 lei (16 ianuarie 2026).

CFR Cluj a scăpat de un nou dosar de insolvență

Clubul din Gruia a formulat întâmpinare și contestație împotriva cererii de deschidere a procedurii insolvenței depuse de Napoca Sport SRL.

Litigiul nu a mai ajuns însă să fie analizat pe fond, după ce CFR Cluj a achitat integral debitul reclamat.

La 28 mai 2026, firma lui Răzvan Zăvăleanu a depus o cerere de renunțare la judecată, arătând că datoria a fost stinsă prin plata voluntară efectuată de CFR Cluj.

Prin hotărârea pronunțată în aceeași zi, Tribunalul Specializat Cluj a constatat că Napoca Sport SRL și-a retras acțiunea „urmare a achitării voluntare a debitului datorat” și a dispus închiderea cauzei, luând act de renunțarea la judecarea cererii de deschidere a procedurii insolvenței împotriva CFR Cluj.

Dosarul principal de insolvență are termen pe 17 septembrie

Cazul Napoca Sport nu este singular. Din dosarul principal de insolvență aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj, CFR Cluj a reușit să stingă și alte litigii cu creditori care au solicitat deschiderea procedurii.

Printre creditorii care au renunțat între timp la demersurile împotriva CFR Cluj se numără și impresarul Cătălin Sărmașan.

Astfel, numărul creditorilor care susțin în continuare cererea de insolvență împotriva clubului din Gruia s-a redus față de momentul înregistrării dosarului. Cauza principală a fost amânată pentru 17 septembrie 2026.

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