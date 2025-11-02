Mai mult spectacol în Formula 1  Regulamentul ar urma să fie schimbat pentru a face cursele mai palpitante

Începând cu anul 2026, regulamentul din Formula 1 ar urma să sufere câteva modificări privind utilizarea pneurilor și a numărului de opriri.

Multe curse din momentul actual necesită doar o singură oprire pentru ca piloții să ajungă la linia de sosire într-un timp cât mai rapid.

Regulamentul din Formula 1 ar putea suferi schimbări

Începând cu noul sezon, Formula 1 ia în considerare schimbări majore privind opririle din timpul cursei, dar și în ceea ce privește utilizarea pneurilor, potrivit sportbible.com.

De obicei, piloții pornesc cu pneurile mai rapide, apoi le folosesc pe cele mai dure sau folosesc pneurile opuse la start, urmând ca mai apoi să le folosească pe cele moi pentru a recupera timpul pierdut.

Conform uneia dintre propuneri, fiecare pilot ar trebui să utilizeze toate cele trei compoziții de anvelope uscate Pirelli în timpul unei curse, impunând o strategie cu minimum două opriri , conform sursei citate.

O alternativă ar fi impunerea unei limite de kilometraj pentru fiecare anvelopă, care nu ar depăși 45% din distanța totală a cursei.

Comisia de Formula 1, FIA (Federația Internațională de Automobilism) și personalități importante din fiecare dintre cele 11 echipe vor dezbate aceste propuneri.

Max Verstappen: „Cred că două opriri sunt mai bune”

După cursa de la Baku, pilotul de la Red Bull a vorbit despre posibilitatea de a fi introduse obligatoriu minimum două opriri în timpul curselor.

„Ceea ce încercăm să facem este să îmbunătățim spectacolul. Și cred că două opriri sunt mai bune pentru spectacol, deoarece oferă mai multă imprevizibilitate.

Dar nu poți obliga pe nimeni, decât dacă acceptăm că două opriri la boxe sunt prevăzute în regulament”, a declarat Max Verstappen, potrivit autosport.com.

Max Verstappen și-a crescut șansele de a cuceri al cincilea titlu consecutiv de campion mondial în Formula 1.

Pe primul loc în clasamentul piloților din luna aprilie până în prezent, Oscar Piastri nu a terminat pe podium Marele Premiu al Mexicului. Acesta s-a clasat abia pe locul 5, în timp ce Max Verstappen a terminat pe locul 3.

Lando Norris (McLaren) a fost cel care a câștigat MP al Mexicului, fiind urmat de Charles Leclerc (Ferrari).

Astfel, lupta la titlu între Lando Norris, Oscar Piastri și Max Verstappen s-a dinamizat, cu patru Grand Prix-uri înainte de finalul sezonului.

Clasamentul general - piloți

Lando Norris (McLaren) - 357p Oscar Piastri (McLaren) - 356p Max Verstappen (Red Bull) - 321p George Russell (Mercedes) - 258p Charles Leclerc (Ferrari) - 210p

Urmează 4 Mari Premii incendiare care vor decide campionul mondial:

9 noiembrie - MP al Braziliei;

22 noiembrie - MP din Las Vegas (SUA);

30 noiembrie - MP al Qataralui;

7 decembrie - MP din Abu Dhabi (EAU).

