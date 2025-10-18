Ange Postecoglou, 60 de ani, a rezistat puțin mai mult de o lună la Nottingham Forest. După opt meciuri, out! 0-3 cu Chelsea, ultima sa apariție pe „City Ground”.

Niciun alt antrenor nu a mai fost dat afară atât de repede în istoria Premier League.

În iunie, fusese destituit de Tottenham, după câștigarea Europa League.

Ange Postecoglou nu se simte bine în Premier League. Nu în 2025. Australianul nu va uita acest an. Anul în care a fost demis de două ori în numai cinci luni!

Tocmai când a împlinit 60 de ani a trecut de la o concediere la alta. După Tottenham, Nottingham.

Ușa închisă lui Postecoglou după câștigarea trofeului la Tottenham

Tehnicianul care l-a transferat pe Radu Drăgușin la Spurs, în ianuarie 2024, a fost forțat să părăsească gruparea londoneză deși de-abia realizase o performanță.

În primăvară, pe 21 mai, a câștigat Europa League, 1-0 în finală contra lui Manchester United, primul trofeu al lui Tottenham după 17 ani și prima cupă continentală adusă pe White Hart Lane după 41 de ani.

Sezonul complet ratat în Premier League, locul 17, chiar deasupra zonei retrogradării, l-a condamnat.

Pe 6 iunie, a fost dat afară.

101 meciuri a avut Ange Postecoglou în două stagiuni la Tottenham: 47 de victorii, 15 egaluri, 39 de înfrângeri

Nimeni nu a mai fost concediat atât de repede în Premier

Pe 9 septembrie, s-a întors în Anglia. A acceptat provocarea Nottingham Forest, care tocmai se despărțise de Nuno Espirito Santo, din cauza unui conflict cu patronul grec Evangelos Marinakis.

Postecoglou a crezut că apropierea sa de Marinakis, și el având origine elenă, îl va ajuta în relația cu tumultuosul și controversatul armator.

Marinakis s-a înfuriat sâmbătă pe „City Ground” Foto: Imago

Nu l-a ajutat deloc. După numai 39 de zile, a fost pus pe liber. Niciun alt tehnician numit pe termen lung (nu interimar) nu a mai fost demis atât de repede în istoria Premier League.

Postecoglou la Nottingham: un punct din 15 în campionat

Sâmbătă, trecuseră doar 17 minute de la eșecul cu Chelsea, 0-3 acasă, când Nottingham a anunțat rezilierea contractului său.

„Clubul confirmă că, după o serie de rezultate și prestații dezamăgitoare, Ange Postecoglou a fost concediat cu efect imediat”, au comunicat „pădurarii”.

Chiar și după oficializarea demiterii, Postecoglou a părăsit stadionul zâmbindu-i unui adolescent care voia să facă un selfie Foto: Imago

A prins doar opt meciuri la Nottingham.

Cinci în campionat:

0-3 cu Arsenal (d), 1-1 cu Burnley (d), 0-1 cu Sunderland (a), 0-2 cu Newcastle (d), 0-3 cu Chelsea (a).

Două în Europa League:

2-2 cu Betis Sevilla (d), 2-3 cu Midtjylland (a).

Unu în Cupa Ligii Angliei:

2-3 cu Swansea (d).

În Premier, a obținut un singur punct din 15 și a lăsat echipa la doar un punct deasupra „zonei roșii”. Pe locul 17, la fel ca la Tottenham.

Top 5 antrenori demiși cel mai repede în Premier

1. Ange Postecoglou (Tottenham) - 39 de zile

2. Les Reed (Charlton) - 40

3. Javi Gracia (Leeds) - 69

4. Rene Meulensteen (Fulham) - 75

5. Frank de Boer (Crystal Palace) - 77

