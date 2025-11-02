Mesaj dur pe stadionul MApN Banner-ul afișat de suporterii Stelei la adresa acțiunilor Jandarmeriei, la comemorarea „Colectiv”

Steaua - Dumbrăvița 0-1. Prezenți pe Stadionul Steaua, suporterii gazdelor au afișat un mesaj dur la adresa Jandarmeriei, după acțiunile din ultimele zile.

Formația din Ghencea a pierdut pe teren propriu în etapa #12 a ligii secunde.

Steaua a evoluat, duminică, pe teren propriu în Liga 2, iar suporterii „militarilor” nu au ezitat să taxeze modul în care Jandarmeria a gestionat lucrurile la comemorarea de 10 ani pentru victimele incendiului de la „Colectiv”.

Mesaj dur la adresa Jandarmeriei, pe stadionul MApN

Zilele trecute, pe 30 octombrie, mai mulți oameni au mărșăluit și s-au adunat în fața clubului unde a avut loc incendiul din urmă cu 10 ani.

Ceea ce urma să fie un eveniment comemorativ organizat s-a încheiat cu amendă din partea Jandarmeriei, care a susținut că marșul este ilegal după 23:00, deși organizatorul a transmis că acesta s-a încheiat până în ora 20:00.

Acum, suporterii prezenți în Peluza Sud duminică au taxat dur acțiunea Jandarmeriei prin mesajul afișat:

„Copile, pune mâna pe carte până nu e tardiv / Altfel ajungi să amendezi un marș comemorativ”.

Detaliile întâmplării de joi seară au fost prezentate pe Facebook chiar de către Marian Rădună, organizatorul evenimentului.

Partida de duminică din Ghencea s-a încheiat cu eșecul roș-albaștrilor, care au ratat o lovitură de la 11 metri în minutul 90+6 de Chipirliu.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport