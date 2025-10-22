Ce se întâmplă cu Giuleștiul  Președintele de la CS Rapid, despre problemele cu banii și despre stadion: „Vom semna curând actele”
Stadionul Giulești
Ce se întâmplă cu Giuleștiul Președintele de la CS Rapid, despre problemele cu banii și despre stadion: „Vom semna curând actele”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 22.10.2025, ora 23:21
  • Vlad Andronescu (42 de ani), președintele Clubului Sportiv Rapid, a precizat că stadionul Giulești nu va intra sub sechestru, în ciuda datoriilor foarte mari.

Stadionul Giulești se află în proprietatea Clubului Sportiv Rapid. Echipa lui Dan Șucu închiriază arena pentru fiecare meci pe care îl organizează.

Vlad Andronescu, despre stadionul Giulești: „Este exclus ca statul să pună sechestru”

CS Rapid înregistrează datorii uriașe către ANAF: 3.370.000 de lei (aproximativ 700.000 de euro). Aceste probleme financiare ar fi putut afecta echipa patronată de Dan Șucu prin punerea sub sechestru a stadionului.

Cu toate acestea, Vlad Andronescu, președintele CS Rapid, a spus că aceste lucruri nu se vor întâmpla, pentru că datoriile vor fi achitate.

Este exclus ca statul să pună sechestru pe stadion, nici nu s-a pus problema de așa ceva. Nu știu cum a apărut această informație care a fost apoi rostogolită în presă.

Noi avem deja un acord de principiu cu ANAF, pentru o reeșalonare a acestei datorii. Vom semna curând actele și intenționăm să achităm toți acești bani chiar până la finalul acestui an.

A fost o neconcordanță în depunerea unor declarații, dar totul se va rezolva, CS Rapid va plăti și nu vor fi niciun fel de probleme.

Cei de la FC Rapid nu trebuie să-și facă griji, vor putea să joace în continuare în Giulești, ca și până acum", a spus Vlad Andronescu, conform gsp.ro.

Surse din cadrul echipei din Liga 1, FC Rapid, au precizat:

„Era imposibil să se pună sechestru pe stadion. Cum să-i tai unui datornic o sursă prin care poate face bani să plătească o datorie?!

Plus că stadionul este proprietate publică a statului, el e dat doar spre administrare celor de la CS Rapid. Ar fi fost o aberație”, conform sursei citate.

14.047 de locuri
este capacitatea stadionului Giulești

Lista cluburilor care înregistrează datorii la ANAF:

  • CS Rapid: 3.370.004 lei
  • CSM Iaşi 2020: 1.529.106 lei
  • CSM Târgovişte: 1.084.365 lei
  • CSM Baia Mare: 787.771 lei
  • CS Unirea Ungheni: 730.924 lei
  • CS Victoria Cumpăna: 181.688 lei
  • CSC Şelimbăr: 163.039 lei
  • CS Afumaţi: 125.026 lei
  • CS Tunari: 113.728 lei
  • Asociaţia Clubul Sportiv Vediţa Coloneşti: 105.617 lei
  • CSM Făgăraş: 97.393 lei
  • CS Unirea Sântana: 71.097 lei
  • CS Ocna Mureş: 60.230 lei
  • CS Avântul Reghin: 57.411 lei

