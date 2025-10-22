Ce se întâmplă cu Giuleștiul  Președintele de la CS Rapid, despre problemele cu banii și despre stadion: „Vom semna curând actele”

Vlad Andronescu (42 de ani), președintele Clubului Sportiv Rapid, a precizat că stadionul Giulești nu va intra sub sechestru, în ciuda datoriilor foarte mari.

Stadionul Giulești se află în proprietatea Clubului Sportiv Rapid. Echipa lui Dan Șucu închiriază arena pentru fiecare meci pe care îl organizează.

Vlad Andronescu, despre stadionul Giulești: „Este exclus ca statul să pună sechestru”

CS Rapid înregistrează datorii uriașe către ANAF: 3.370.000 de lei (aproximativ 700.000 de euro). Aceste probleme financiare ar fi putut afecta echipa patronată de Dan Șucu prin punerea sub sechestru a stadionului.

Cu toate acestea, Vlad Andronescu, președintele CS Rapid, a spus că aceste lucruri nu se vor întâmpla, pentru că datoriile vor fi achitate.

„ Este exclus ca statul să pună sechestru pe stadion, nici nu s-a pus problema de așa ceva. Nu știu cum a apărut această informație care a fost apoi rostogolită în presă.

Noi avem deja un acord de principiu cu ANAF, pentru o reeșalonare a acestei datorii. Vom semna curând actele și intenționăm să achităm toți acești bani chiar până la finalul acestui an.

A fost o neconcordanță în depunerea unor declarații, dar totul se va rezolva, CS Rapid va plăti și nu vor fi niciun fel de probleme.

Cei de la FC Rapid nu trebuie să-și facă griji, vor putea să joace în continuare în Giulești, ca și până acum", a spus Vlad Andronescu, conform gsp.ro.

Surse din cadrul echipei din Liga 1, FC Rapid, au precizat:

„Era imposibil să se pună sechestru pe stadion. Cum să-i tai unui datornic o sursă prin care poate face bani să plătească o datorie?!

Plus că stadionul este proprietate publică a statului, el e dat doar spre administrare celor de la CS Rapid. Ar fi fost o aberație” , conform sursei citate.

14.047 de locuri este capacitatea stadionului Giulești

Lista cluburilor care înregistrează datorii la ANAF:

CS Rapid: 3.370.004 lei

CSM Iaşi 2020: 1.529.106 lei

CSM Târgovişte: 1.084.365 lei

CSM Baia Mare: 787.771 lei

CS Unirea Ungheni: 730.924 lei

CS Victoria Cumpăna: 181.688 lei

CSC Şelimbăr: 163.039 lei

CS Afumaţi: 125.026 lei

CS Tunari: 113.728 lei

Asociaţia Clubul Sportiv Vediţa Coloneşti: 105.617 lei

CSM Făgăraş: 97.393 lei

CS Unirea Sântana: 71.097 lei

CS Ocna Mureş: 60.230 lei

CS Avântul Reghin: 57.411 lei

