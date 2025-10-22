S-a izbit cu mașina de stâlp FOTO. Căpitanul unei echipe din România a făcut accident în centrul orașului, după ce a consumat alcool

Marian Ilie (22 de ani), căpitanul echipei Cetatea 1932 Suceava, s-a izbit cu mașina de un stâlp din centrul orașului, fiind sub influența alcoolului.

Accidentul s-a produs duminică, 12 octombrie, în jurul orei 4 dimineața, pe strada Nicolae Bălcescu din municipiul Suceava.

Căpitanul echipei Cetatea Suceava s-a izbit cu mașina de stâlp

Marian Ilie se afla la volanul unui Audi Q3, atunci când a pierdut controlul direcției și s-a izbit de un stâlp. În urma impactului, mașina sa a fost distrusă, conform stirisuceava.net.

În acest moment, căpitanul formației din Liga 3 este cercetat penal pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului.

În urma testului cu aparatul etilotest, Marian Ilie avea 1,03 mg/l alcool pur în aerul expirat. I-au fost prelevate și probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei exacte, conform sursei citate.

Cu o zi înainte, Cetatea Suceava a jucat, în deplasare, cu Viitorul Onești, în cadrul seriei 1 din Liga 3.

Meciul a fost câștigat de gazde, scor 3-2, după un penalty comis chiar de Marian Ilie.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport