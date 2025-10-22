Mihai Stoica (60 de ani), managerul general al celor de la FCSB, a dezvăluit că „roș-albaștrii” doresc să rezolve problemele de lot prin promovarea lui Andrei Dăncuș (16 ani).

Oficialul campioanei României a spus ce variante are Elias Charalambous (45 de ani), pentru postul de fundaș central, în meciul contra celor de la Bologna.

FCSB are probleme serioase în compartimentul defensiv, din cauza accidentărilor: Mihai Popescu, Vlad Chiricheș, Vali Crețu și Joyskim Dawa sunt indisponibili.

Andrei Dăncuș, soluția-surpriză a celor de la FCSB

Întrebat dacă FCSB are de gând să transfere un fundaș central, pentru a rezolva problemele de lot, Mihai Stoica a negat.

„Nu aducem fundaș central de nicăieri. Dacă e liber, e liber din septembrie sau de prin mai-iunie, dacă o luăm așa. Atunci n-ai ce să faci cu el.

Am avut 7 milioane de CV-uri. Dar nu. E foarte posibil să procedăm altfel”, a spus managerul general al campioanei en-titre, la Prima Sport.

Oficialul „roș-albaștrilor” a urmărit meciul echipei de tineret a clubului, din Youth League, câștigat împotriva celor de la NK Lokomotiv Zagreb, 3-2, și a găsit soluția „altfel” pentru defensiva echipei.

„Azi echipa de Youth League a jucat împotriva campioanei Croației, care a folosit jucători născuți în 2006 și 2007, doar doi născuți în 2008.

Noi nu i-am avut pe Toma și Stoian, m-am uitat pe toate echipele care au jucat azi, singura care a avut un jucător născut în 2009 am fost noi.

Andrei Dăncuș a jucat, la 16 ani. A făcut-o foarte bine. E posibil să joace el. E fundaș central. Chiar dacă e riscant, până la urmă ce putem să riscăm, în situația în care suntem? (n.r. Moderator: «Poate câștigați un superfundaș central»). Orice se poate”, a continuat Mihai Stoica.

Mihai Stoica: „Avem doi jucători care au mai jucat poziția aia”

Întrebat despre cine va ocupa postul de fundaș central, Mihai Stoica a transmis: „Eu nu dau echipa. E suficient că... (n.r. - « o dă patronul » , îl completează moderatorul )”.

Pe lângă Siyabonga Ngezana, FCSB are doar două variante disponibile pentru postul de fundaș central: „Avem doi jucători care au mai jucat poziția aia: Lixandru și Baba”.

Daniel Graovac, revenit din accidentare, ar putea evolua în repriza a doua a duelului de pe Arena Națională.

„În a doua (n.r. - repriză) e posibil să-l vedem și pe Graovac, care nu este de 90 de minute, dar a revenit la antrenamente. Face antrenamentele integral”, a spus Mihai Stoica.

Mihai Stoica așteaptă un rezultat favorabil cu Bologna: „Trebuie să ne scoatem”

FCSB pleacă cu șansa a doua în partida contra celor de la Bologna, însă Mihai Stoica speră ca „roș-albaștrii” să se impună.

„Am văzut și cotele. Practic, toată lumea așteaptă un galop de sănătate al celor de la Bologna. Probabil că nici anul trecut nu eram creditați cu prea multe șanse când întâlneam PAOK sau Midtjylland.

Și uite că am făcut surprize. Anul ăsta am făcut surprize neplăcute, dar în același timp am avut și prestații bune și rezultate bune în Europa”, a spus oficialul celor de la FCSB.

Managerul general al campioanei en-titre se așteaptă la un meci spectaculos împotriva celor de la Bologna, iar atmosfera ar fi un factor în plus de motivație pentru elevii lui Elias Charalambous.

„Trebuie să ne scoatem, măcar mâine, mai ales că vor fi, știu eu, în jur de 30.000 de susținători ai noștri, un desant important și din Italia. Sunt premisele unui spectacol de calitate”, a conchis Mihai Stoica.

Meciurile rămase de jucat în Europa League

FCSB are trei puncte după primele două partide din Europa League, grație victoriei cu Go Ahead Eagles, scor 1-0.

23 octombrie: Bologna (acasă)

6 noiembrie: Basel (deplasare)

27 noiembrie: Steaua Roșie Belgrad (deplasare)

11 decembrie: Feyenoord (acasă)

22 ianuarie: Dinamo Zagreb (deplasare)

29 ianuarie: Fenerbahce (acasă)

