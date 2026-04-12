Becali intervine peste Rădoi Patronul FCSB s-a săturat: „Nu are cum să fie pe teren!" » Contre cu Pintilii + cum a reacționat Mirel la conferință
alt-text Publicat: 12.04.2026, ora 09:55
alt-text Actualizat: 12.04.2026, ora 09:55
  • FCSB - Oțelul 4-0. Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei, a criticat dur prestația lui Vlad Chiricheș (36 de ani) din partida de sâmbătă.
  • Finanțatorul FCSB a anunțat că va interveni în alcătuirea echipei, deși i-a promis antrenorului Mirel Rădoi (45 de ani) că nu va face acest lucru.

FCSB a obținut o victorie categorică pe Arena Națională, iar printre titulari s-a aflat și Vlad Chiricheș.

Lui Rădoi i-a ieșit schimbarea  VIDEO Atacantul U21 de la FCSB a marcat cu Oțelul și  s-a dus direct la antrenor: ce a urmat
FCSB - Oțelul 4-0. Gigi Becali: „Chiar dacă mă cert cu el şi nu-l las, Chiricheş nu are cum să fie pe teren”

Gigi Becali l-a criticat dur pe Chiricheș pentru jocul prestat în partida cu Oțelul și a precizat că nu-l va lăsa pe Rădoi să îl folosească pe experimentatul fotbalist în meciurile decisive din barajul pentru Conference League.

„Noi ne-am permis azi (n.r. sâmbătă) să jucăm în zece. Păi dacă nu ai mijlocaş. E bătrân (n.r. Chiricheş). E băiat bun, îi mulţumesc, am făcut lucruri mari împreună.

Pentru fotbal e bătrân. Nu mai merge, mă, tată, mă. Asta trebuie să înţeleagă şi el, şi Mirel, şi toată lumea. Nu mai pot încheieturile, muşchii, rotulele. Nu mai pot fotbal.

Eu spun ce văd. Nu mai poate Chiricheş fotbal. Nu pot să spun despre el că nu vrea, că nu e delăsător, dar nu mai poate.

Pe mine mă interesează un singur joc: barajul. Nici nu ştiam echipa de azi, vorbesc cu Mirel la o săptămână sau două săptămâni.

Să facă ce vrea el, că nu mă interesează. Dar dacă ajungem la baraj şi vrea să joace cu Chiricheş, chiar dacă mă cert cu el şi nu-l las, Chiricheş nu are cum să fie pe teren. E vorba de milioane”, a spus Gigi Becali, conform primasport.ro.

Becali, contre cu Mihai Pintilii: „Normal, nu recunoşti, că ţi-e ruşine de Mirel

Becali a dezvăluit că a vorbit cu Mihai Pintilii, fost antrenor secund la FCSB, despre Chiricheș: „Pinti mi-a spus mie: «Nea Gigi, nu-l mai băga la mijloc, că nu mai poate acolo»”.

Pintilii a intervenit: „Nu, v-am spus că, dacă nu mai vreţi să-l băgaţi la mijloc, puneţi-l fundaş central, că avem nevoie”.

Patronul FCSB a răspuns: „Nu, nu, cuvintele tale au fost aşa: că nu mai poate la mijloc. Exact, punctual, aşa a fost. Poate nu mai ţin minte exact sau poate, normal, nu recunoşti, că ţi-e ruşine de Mirel. Spune-mi bărbăteşte, nu a zis finul Mirel că bărbaţii nu mint?

Ăsta e răspunsul la alea 35 de minute (n.r. - în care echipa nu a jucat bine). Păi dacă o echipă joacă 35 de minute fără un jucător, săracii ce să facă?”.

250.000 de euro
este cota de piață a lui Vlad Chiricheș, conform Transfermarkt

Pintilii a explicat: „Două lucruri să vă spun. Mirel a spus că «bărbaţii spun ce gândesc. Eu sunt bărbat şi o să spun toată viaţa mea ce gândesc, chiar dacă ar fi să mor».

Al doilea, dacă o echipă e obligată să alerge un kilometru în plus fiecare jucător pentru unul, normal că oboseşte. Sau dacă unul, mai ales care e în centru şi care e în centru... nu e normal ca echipa să obosească, dacă aleargă pentru ăla care nu aleargă?”, a spus Pintilii la Prima Sport.

Mihai Pintilii, despre Vlad Chiricheș: „E un jucător super profesionist”

În ciuda criticilor primite de Chiricheș, Mihai Pintilii i-a luat apărarea fostului său coechipier și elev de la FCSB.

„Eu zic doar adevărul, Chiricheș știe cel mai bine. S-a descurcat foarte bine la antrenamente în perioada mea și a lui Elias. Și acum mă gândesc că Rădoi l-a văzut, nu cred că îl bagă doar ca să îi facă în ciudă lui Nea Gigi, nu există, Chiricheș se antrenează foarte bine.

E un jucător super profesionist și mulți au învățat de la el. Ritmul și intensitatea de la joc sunt diferite față de antrenamente, clar. Nu a fost ăsta un meci după care să faci o analiză pe fiecare jucător. Nea Gigi a zis de mult timp că în opinia lui nu are mijlocaș.

Nu a greșit flagrant sau să facă ceva. Până la baraj mai sunt meciuri, poate își intră în ritm, cine știe cum va arăta peste 3 meciuri”, a mai spus Pintilii la Prima Sport, citat de gsp.ro.

1.081 de minute
a adunat Vlad Chiricheș în tricoul celor de la FCSB, în 22 de partide din acest sezon

Reacția lui Mirel Rădoi

La conferința de presă de după meci, lui Mirel Rădoi i s-a spus că Gigi Becali a anunțat că va interveni peste deciziile sale dacă se va hotărî să-l folosească pe Chiricheș în barajul pentru Conference League. Antrenorul FCSB a afirmat:

„Mai avem partida de la Constanța (n.r. cu Farul), acasă cu Petrolul, deci până la baraj cu cine va fi, locul 7 sau 8, iar apoi locul 3, vom vedea până atunci.

Nu aș vrea să trag concluzii de genul acum când am bătut cu 4-0, așa că deocamdată prefer să nu comentez”, a spus Mirel Rădoi, conform digisport.ro.

Clasamentul în play-out

LocEchipaMeciuriPuncte
7UTA Arad431
8FCSB430
9Botoșani427
10Oțelul424
11Farul423
12Csikszereda320
13Unirea Slobozia319
14Petrolul Ploiești319*
15Hermannstadt418*
16Metaloglobus310
*️ - beneficiază de rotunjire

Lui Rădoi i-a ieșit schimbarea  VIDEO Atacantul U21 de la FCSB a marcat cu Oțelul și  s-a dus direct la antrenor: ce a urmat
„Empatic și apropiat de jucători”  Hakan Calhanoglu a vorbit despre Cristi Chivu și l-a comparat cu Simone Inzaghi 
LIVE Rezultatele la alegerile din Ungaria, în scurt timp, după ce urnele s-au închis. Două sondaje preelectorale sugerează o victorie a lui Péter Magyar, dar partidul lui Viktor Orbán spune ca va avea majoritatea
Răzvan Lucescu, în lacrimi pe aeroport VIDEO. Copleșit din nou de emoții: „Aș avea un sfat pentru voi, dacă îmi pot permite asta”
Chivu, cu o mână pe Scudetto Inter, remontada de senzație cu revelația Como! Tot mai aproape de titlu
Moment sclipitor al lui Cîrjan VIDEO. Alex Pop a înscris în Gruia după o pasă senzațională a căpitanului dinamovist + Ratare uriașă în final
Lucescu, lipit peste Hîldan Dinamoviștii au acoperit chipul „Unicului căpitan” cu poza lui Il Luce, pe tricourile de joc cu CFR. Unde a fost mutat portretul lui Cătălin
„Se vede în joc!” Concluzia la care a ajuns fostul portar al lui Dinamo după încă un meci fără victorie pentru „câini”
Hagi vrea două nume surpriză Regele dorește crearea unui corp tehnic pentru naționale. Pe listă: un fost mare selecționer și un tricolor, locul 3 all-time în topul căpitanilor
N-a știut ce l-a lovit! VIDEO. A înscris într-un mod norocos, dar dureros: „Nu mai puteam să deschid ochii”. Tocmai ratase un penalty
„N-am cum să-l înțeleg pe Cîrjan!” Ionel Dănciulescu, lecții pentru căpitanul lui Dinamo. I-a spus ce trebuia să facă în Gruia
Un om important în succesul lui LUCESCU

Jalnica Barcelona anti-Kovacs

O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Un bărbat în picioare

Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Le grand Monsieur

Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Mircea Lucescu - numărând timpul

Il Luce s-a stins pe teren

A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Latin Mannschaft

Metoda Spalletti

Când victima devine complicele huliganilor

Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Șumi la tenis. Spectacol!

Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Naționala „vegetală”

Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Cei care ne refuză

România, victorie fără emoții  „Tricolorele” au câștigat în Polonia și s-au calificat în Final Four-ul EHF Euro Cup
Becali a rămas fără permis Patronul FCSB a depășit din nou limita de viteză: „De ce să merg cu 40 km/h? M-am luat și de polițiști!”
Adrian Ilie, probleme cu legea  Fostul internațional a condus din nou sub influența alcoolului » Ce pedeapsă a primit
Misterul Bisericii cu Sfinți sau cu Sibile. Monument unic în București, e împodobit cu portrete ale unor preotese păgâne și filozofi antici. Aici a cântat Anton Pann
