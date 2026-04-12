Becali intervine peste Rădoi Patronul FCSB s-a săturat: „Nu are cum să fie pe teren!” » Contre cu Pintilii + cum a reacționat Mirel la conferință

FCSB - Oțelul 4-0. Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei, a criticat dur prestația lui Vlad Chiricheș (36 de ani) din partida de sâmbătă.

Finanțatorul FCSB a anunțat că va interveni în alcătuirea echipei, deși i-a promis antrenorului Mirel Rădoi (45 de ani) că nu va face acest lucru.

FCSB a obținut o victorie categorică pe Arena Națională, iar printre titulari s-a aflat și Vlad Chiricheș.

Gigi Becali l-a criticat dur pe Chiricheș pentru jocul prestat în partida cu Oțelul și a precizat că nu-l va lăsa pe Rădoi să îl folosească pe experimentatul fotbalist în meciurile decisive din barajul pentru Conference League.

„Noi ne-am permis azi (n.r. sâmbătă) să jucăm în zece. Păi dacă nu ai mijlocaş. E bătrân (n.r. Chiricheş). E băiat bun, îi mulţumesc, am făcut lucruri mari împreună.

Pentru fotbal e bătrân. Nu mai merge, mă, tată, mă. Asta trebuie să înţeleagă şi el, şi Mirel, şi toată lumea. Nu mai pot încheieturile, muşchii, rotulele. Nu mai pot fotbal.

Eu spun ce văd. Nu mai poate Chiricheş fotbal. Nu pot să spun despre el că nu vrea, că nu e delăsător, dar nu mai poate.

Pe mine mă interesează un singur joc: barajul. Nici nu ştiam echipa de azi, vorbesc cu Mirel la o săptămână sau două săptămâni.

Să facă ce vrea el, că nu mă interesează. Dar dacă ajungem la baraj şi vrea să joace cu Chiricheş, chiar dacă mă cert cu el şi nu-l las, Chiricheş nu are cum să fie pe teren . E vorba de milioane”, a spus Gigi Becali, conform primasport.ro.

Becali, contre cu Mihai Pintilii: „Normal, nu recunoşti, că ţi-e ruşine de Mirel”

Becali a dezvăluit că a vorbit cu Mihai Pintilii, fost antrenor secund la FCSB, despre Chiricheș: „Pinti mi-a spus mie: «Nea Gigi, nu-l mai băga la mijloc, că nu mai poate acolo»”.

Pintilii a intervenit: „Nu, v-am spus că, dacă nu mai vreţi să-l băgaţi la mijloc, puneţi-l fundaş central, că avem nevoie”.

Patronul FCSB a răspuns: „Nu, nu, cuvintele tale au fost aşa: că nu mai poate la mijloc. Exact, punctual, aşa a fost. Poate nu mai ţin minte exact sau poate, normal, nu recunoşti, că ţi-e ruşine de Mirel. Spune-mi bărbăteşte, nu a zis finul Mirel că bărbaţii nu mint?

Ăsta e răspunsul la alea 35 de minute (n.r. - în care echipa nu a jucat bine). Păi dacă o echipă joacă 35 de minute fără un jucător, săracii ce să facă?”.

250.000 de euro este cota de piață a lui Vlad Chiricheș, conform Transfermarkt

Pintilii a explicat: „Două lucruri să vă spun. Mirel a spus că «bărbaţii spun ce gândesc. Eu sunt bărbat şi o să spun toată viaţa mea ce gândesc, chiar dacă ar fi să mor».

Al doilea, dacă o echipă e obligată să alerge un kilometru în plus fiecare jucător pentru unul, normal că oboseşte. Sau dacă unul, mai ales care e în centru şi care e în centru... nu e normal ca echipa să obosească, dacă aleargă pentru ăla care nu aleargă?”, a spus Pintilii la Prima Sport.

VIDEO: Golul marcat de Alexandru Stoian cu Oțelul

Mihai Pintilii, despre Vlad Chiricheș: „E un jucător super profesionist”

În ciuda criticilor primite de Chiricheș, Mihai Pintilii i-a luat apărarea fostului său coechipier și elev de la FCSB.

„Eu zic doar adevărul, Chiricheș știe cel mai bine. S-a descurcat foarte bine la antrenamente în perioada mea și a lui Elias. Și acum mă gândesc că Rădoi l-a văzut, nu cred că îl bagă doar ca să îi facă în ciudă lui Nea Gigi, nu există, Chiricheș se antrenează foarte bine.

E un jucător super profesionist și mulți au învățat de la el. Ritmul și intensitatea de la joc sunt diferite față de antrenamente, clar. Nu a fost ăsta un meci după care să faci o analiză pe fiecare jucător. Nea Gigi a zis de mult timp că în opinia lui nu are mijlocaș.

Nu a greșit flagrant sau să facă ceva. Până la baraj mai sunt meciuri, poate își intră în ritm, cine știe cum va arăta peste 3 meciuri”, a mai spus Pintilii la Prima Sport, citat de gsp.ro.

1.081 de minute a adunat Vlad Chiricheș în tricoul celor de la FCSB, în 22 de partide din acest sezon

Reacția lui Mirel Rădoi

La conferința de presă de după meci, lui Mirel Rădoi i s-a spus că Gigi Becali a anunțat că va interveni peste deciziile sale dacă se va hotărî să-l folosească pe Chiricheș în barajul pentru Conference League. Antrenorul FCSB a afirmat:

„Mai avem partida de la Constanța (n.r. cu Farul), acasă cu Petrolul, deci până la baraj cu cine va fi, locul 7 sau 8, iar apoi locul 3, vom vedea până atunci.

Nu aș vrea să trag concluzii de genul acum când am bătut cu 4-0, așa că deocamdată prefer să nu comentez”, a spus Mirel Rădoi, conform digisport.ro.

Clasamentul în play-out

Loc Echipa Meciuri Puncte 7 UTA Arad 4 31 8 FCSB 4 30 9 Botoșani 4 27 10 Oțelul 4 24 11 Farul 4 23 12 Csikszereda 3 20 13 Unirea Slobozia 3 19 14 Petrolul Ploiești 3 19* 15 Hermannstadt 4 18* 16 Metaloglobus 3 10 *️ - beneficiază de rotunjire *️ - beneficiază de rotunjire

