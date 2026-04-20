FCSB a câștigat partida cu Farul Constanța, scor 3-2, în etapa a cincea a play-out-ului.

În prima repriză, deși nu au existat multe ocazii de gol, „marinarii” au reușit să puncteze în minutul 43, atunci când Radaslavescu a marcat cu mare șansă, după ce Târnovanu a respins balonul fix în piciorul său.

După pauză, bucureștenii s-au dezlănțuit și au marcat trei goluri în doar 10 minute. Primul, cel din minutul 56, a fost marcat de Joao Paulo, după o execuție superbă din afara careului.

VIDEO Golul marcat de Cisotti și reacția amuzantă a pasatorului Tavi Popescu

Apoi, la șase minute distanță, Cisotti a înscris fără probleme din careu, acolo unde a fost lăsat liber de defensiva Farului, din pasa lui Octavian Popescu, cel care și-a driblat adversarul și a trimis o pasă foarte bună.

Tănase și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor peste alte două minute, atunci când și-a depășit cu lejeritate doi adversari și a șutat spre poartă, tânărul Munteanu fiind neputincios.

Farul a redus din diferență în minutul 72, atunci când Ștefan Târnovanu s-a hazardat și a ieșit mult din poartă. Experimentatul Alibec l-a păcălit pe portarul campioanei și i-a trimis mingea printre picioare, direct în poartă.

Ca urmare a acestui rezultat, FCSB a urcat pe primul loc în play-out, în timp ce Farul rămâne pe locul 13, poziție care duce la barajul de menținere/retrogradare.

Farul Constanța - FCSB 2-3

Au marcat: Radaslavescu (min. 43), Alibec (min. 72) / Joao Paulo (min. 55), Cisotti (min. 62), Tănase (min. 65)

4.128 de spectatori au asistat la partida de la Ovidiu.

Final de meci la Ovidiu!

Min. 87 - Gustavo Marins primește cartonaș galben după ce a comis un fault în apropierea careului.

Min. 80 - Două schimbări la Farul. Gabi Iancu intră în locul lui Radaslavescu, iar Goncear îi ia locul lui Sîrbu.

Min. 77 - Vlad Chiricheș părăsește terenul după ce a acuat probleme medicale, locul său fiind luat de Mihai Lixandru. De asemenea, Radunovic și Ngezana sunt și ei introduși pe teren, în locul lui Olaru, respectiv Cisotti.

Min. 72 - Denis Alibec reduce din diferență după o gafă enormă a lui Târnovanu. Portarul FCSB-ului a ieșit până la linia careului pentru a respinge balonul, dar experimentatul atacant a trimis mingea printre picioarele acestuia, direct în poartă.

Min. 71 - Două noi înlocuiri la Farul. Au ieșit Maftei și Vînă, fiind înlocuiți de Tănasă și Duțu.

Min. 69 - Schimbare la FCSB. Stoian părăsește terenul, în locul său fiind introdus Mihai Toma.

Min. 69 - Denis Alibec este sancționat cu cartonaș galben.

Min. 65 - FCSB marchează pentru a treia oară în zece minute! Florin Tănase a primit mingea în fața careului, și-a depășit doi adversari și a șutat spre poartă, Munteanu fiind neputincios.

Min. 62 - FCSB răstoarnă rezultatul la Ovidiu în doar câteva minute. După o acțiune a lui Octavian Popescu în partea stângă, acesta a centrat perfect în careu, acolo unde Cisotti a fost lăsat singur în fața porții de defensiva Farului. Italianul nu l-a iertat pe Munteanu și și-a dus echipa în avantaj.

Min. 55 - Joao Paulo restabilește egalitatea pe tabelă. După ce apărarea Farului a respins balonul, fotbalistul din Capul Verde a trimis din afara careului, din prima, direct în poarta apărată de Rafael Munteanu.

Min. 56 - Flavius Stoican îl scoate de pe teren pe Ramalho, în locul său fiind introdus pe teren Luca Banu.

Min. 54 - Darius Olaru acuză din nou probleme medicale.

Min. 46 - A început repriza secundă.

Pauză la Ovidiu. „Marinarii” sunt în avantaj minim după primele 45 de minute.

Min. 45 - Partida se va prelungi cu minim trei minute.

Min. 43 - Farul Constanța deschide scorul prin Eduard Radaslavescu. După o centrare din partea dreaptă, Târnovanu a respins balonul fix în gheata lui Radaslavescu, cel care a trimis mingea în plasa porții.

Min. 36 - O nouă accidentare la FCSB. Darius Olaru a alunecat și el în încercarea de a prelua un balon din aer, iar în aceste momente primește îngrijiri medicale.

Min. 30 - Cristi Ganea resimte și el dureri, fiind tratat în aceste momente de echipajul medical.

Min. 28 - Ramalho, mijlocașul central al Farului, a fost sancționat cu cartonaș galben.

Min. 21 - Prima schimbare la FCSB. Octavian Popescu îi ia locul lui David Miculescu, cel care a părăsit terenul accidentat.

Min. 19 - Aripa dreaptă a campioanei a părăsit terenul, fiind ajutat să meargă de către staff-ul medical. Miculescu nu a mai putut călca pe piciorul stâng.

Min. 18 - David Miculescu a alunecat la mijlocul terenului fără să fie atins de vreun adversar și a căzut pe gazon, cel mai probabil fiind vorba de o accidentare serioasă. „Centralul” le-a făcut imediat semn medicilor că pot intra pe gazon.

Min. 17 - David Miculescu trimite slab pe lângă poarta lui Munteanu. Scorul rămâne în continuare 0-0.

Min. 9 - David Miculescu a șutat spre poartă din partea stângă, dar portarul Farului, Rafael Munteanu, a reușit să respingă cu greu balonul în corner.

Min. 6 - Stoian i-a pasat lui Olaru, cel care rămăsese singur, pe linia careului. Căpitanul FCSB-ului a trimis puternic, dar balonul a trecut peste poartă.

Min. 1 - A început partida. Galeria Farului face show pe micuța arenă de la Ovidiu.

Echipele de start

Farul: Munteanu - Maftei, Dican, Gustavo Marins, Ganea - Vînă, Sîrbu, Diogo Ramalho - Ișfan, Alibec, Radaslavescu

Munteanu - Maftei, Dican, Gustavo Marins, Ganea - Vînă, Sîrbu, Diogo Ramalho - Ișfan, Alibec, Radaslavescu Rezerve : Buzbuchi, Furtado, Duțu, Banu, Iancu, Goncear, Marincean, Tănasă, Markovic, Vojtus, Cojocaru, Constantinescu

: Buzbuchi, Furtado, Duțu, Banu, Iancu, Goncear, Marincean, Tănasă, Markovic, Vojtus, Cojocaru, Constantinescu Antrenor : Flavius Stoican

: Flavius Stoican FCSB: Târnovanu - Crețu, Dawa, M. Popescu, Joao Paulo - Tănase, Chiricheș, Olaru - Miculescu, Stoian, Cisotti

Târnovanu - Crețu, Dawa, M. Popescu, Joao Paulo - Tănase, Chiricheș, Olaru - Miculescu, Stoian, Cisotti Rezerve : Popa, Zima, Duarte, Arad, Lixandru, Toma, Pantea, Ngezana, Radunovic, O. Popescu, Alhassan, Thiam

: Popa, Zima, Duarte, Arad, Lixandru, Toma, Pantea, Ngezana, Radunovic, O. Popescu, Alhassan, Thiam Antrenor : Mirel Rădoi

: Mirel Rădoi Arbitru : Flueran Viorel Nicușor, Asistenți : Vodă Alexandru, Ilinca Cristian Daniel, VAR : Coza Ionuţ, AVAR : Antonie Andrei

: Flueran Viorel Nicușor, : Vodă Alexandru, Ilinca Cristian Daniel, : Coza Ionuţ, : Antonie Andrei Stadion: Complex Sportiv Academia „Gheorghe Hagi” - teren principal (Ovidiu - Constanţa)

Antrenorul de la FCSB l-a trimis pe teren din primul minut pe Vlad Chiricheș, după ce a comentat situația acestuia la conferința dinaintea partidei.

Gigi Becali transmitea la momentul instalării lui Mirel Rădoi că nu va interveni peste deciziile acestuia, însă acum a susținut că va avea în vedere ca Vlad Chiricheș să nu fie în echipă la eventualul baraj pentru Conference League, lucru de neînțeles pentru tehnician.

„N-am discutat cu Chiri (n.r. - Vlad Chiricheș) mare lucru despre asta, pentru că n-a fost prima oară. Și el, și ceilalți sunt obișnuiți cu lucrurile astea. Eu n-am fost obișnuit să vină acea reacție așa devreme, mai mult a trebuit să mă gestionez eu, decât să-l gestionez pe Chiri (n.r. - râde).

E ceva personal, altfel nu văd de ce… După aceea, cumva, eu sunt pus într-o altă situație. Și nu doar eu, orice antrenor ar fi. Dacă îl bagi, ești contra patronului. Dacă nu-l bagi, că a făcut ceva sau nu s-a antrenat bine, o să se interpreteze că am făcut cum a zis patronul și influențezi ceilalți jucători”, declara Rădoi ieri.

Știrea inițială

FCSB ocupă poziția secundă în play-out, cu 30 de puncte, la o lungime distanță de UTA Arad.

De cealaltă parte, echipa antrenată de Flavius Stoican se află pe locul 6 în play-out, cu 23 de puncte.

Mirel Rădoi: „ Ne-am uitat la ceea ce a jucat, în trecut, Flavius Stoican”

Rădoi s-a concentrat la ultimele antrenamente atât pe îmbunătățirea jocului echipei sale, cât și pe analiza adversarului, care va evolua sub comanda unui nou antrenor.

„Este o partidă foarte importantă pentru ambele echipe, atât pentru noi, cât și pentru Farul Constanța. E posibil ca presiunea să fie mai mare de partea lor pentru că sunt într-o situație în care chiar au nevoie disperată de cele trei puncte.

Altfel, cu patru etape înainte de terminarea play-out-ului, putem fi la 10 puncte de ei. Cumva, între noi și Botoșani se poate duce această luptă. Deci, ne așteaptă o partidă complicată, cu o echipă foarte bună.

Chiar dacă vechiul antrenor a schimbat patru sisteme de joc în ultimele patru partide, foarte multe lucruri, în detaliu, nu avem despre adversar.

Am încercat săptămâna asta să mergem către caracteristicile jucătorilor și dinamica echipei foarte mult, ca să putem să încercăm să intuim cumva lucrurile care ar putea să apară mâine seară.

Am încercat în această săptămână să ne îmbunătățim lucrurile noastre mai mult decât să vorbim despre adversar.

Ne-am uitat și la ceea ce a jucat în trecut Flavius Stoican la Reșița, 5-4-1. O echipă foarte agresivă, dinamică, dar, indiferent de sistemul pe care îl vor avea mâine și de intențiile pe care le au, atât ofensiv, cât și defensiv.

Cred că, în momentul de față, cel mai important lucru pentru noi e să știm ce avem de făcut”, a spus Mirel Rădoi, la conferința de presă.

Flavius Stoican: „Nu vreau să văd că echipa este temătoare”

Flavius Stoican, care va debuta pe banca Farului în meciul cu FCSB, după plecarea lui Ianis Zicu, a prefațat partida cu echipa campioană.

„Nu putea să fie un debut mai greu, dar și ce frumos va fi dacă va fi unul reușit. Și eu sper că vom face acest lucru, chiar dacă vom juca împotriva campioanei.

Putem să facem o partidă mare, dar important este să avem un început bun, ca joc, dorință și determinare.

Nu vreau să văd că echipa este temătoare, chiar dacă jucăm împotriva unor jucători care au o anumită cotă. Nu trebuie să ne considerăm inferiori și îi simt pe jucători că nu consideră acest lucru. Eu cred că vom arăta bine pe teren și se va vedea la finalul partidei dacă am avut dreptate.

Avem două sisteme pe care le putem juca. Important este să mă decid dacă voi apela la trei fundași centrali, pentru a le da posibilitatea fundașilor laterali să urce cât mai mult. Mai avem și mâine în antrenament și apoi voi lua o hotărâre”, a declarat Flavius Stoican, conform gsp.ro.

Informații interesante despre Farul - FCSB

Opt victorii, patru remize și cinci înfrângeri este palmaresul înregistrat de dobrogeni în sezonul curent pe teren propriu.

Roș-albaștrii au câștigat șase dintre cele 16 deplasări din ediția actuală, iar de alte patru ori au terminat la egalitate.

Constănțenii au învins în două dintre precedentele 10 disputate directe din campionat, interval în care bucureștenii s-au impus de șase ori, iar alte două confruntări s-au terminat la egalitate.

Cea mai recentă întâlnire a avut loc pe 30 noiembrie 2025, Farul - FCSB 1-2, goluri marcate de Ionuț Larie, respectiv Adrian Șut și David Miculescu.

După trei ani, Flavius Stoican revine pe banca tehnică a unei formații din principala competiție internă, Farul fiind a opta echipă pe care o antrenează pe prima scenă (192 jocuri - 62 victorii - 48 remize - 82 înfrângeri).

Partida va fi una specială pentru Darius Olaru, căpitanul bucureștenilor aflându-se în fața meciului cu numărul 300 în SuperLigă (267 ca titular), întrecere în care și-a trecut în cont 57 de goluri (12 din afara carelui mare), 42 pase decisive și a scos 15 penalty-uri, conform lpf.ro.

Clasamentul în play-out

Loc Echipă Meciuri Puncte 7 UTA Arad 5 31 8 FCSB 4 30 9 FC Botoșani 4 27 10 Oțelul Galați 5 27 11 Csikszereda 5 26 12 Petrolul 5 23 13 Farul 4 23 14 Hermannstadt 5 19 15 Unirea Slobozia 5 19 16 Metaloglobus 4 10

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport