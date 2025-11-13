Meciul care i-a dat aripi lui Dragomir Cât a însemnat pentru atacant gestul lui Lucescu  + Cum l-a ajutat în Cipru jocul său foarte bun cu Austria +22 foto
Vlad Dragomir FOTO Sport Pictures
Stranieri

Meciul care i-a dat aripi lui Dragomir Cât a însemnat pentru atacant gestul lui Lucescu + Cum l-a ajutat în Cipru jocul său foarte bun cu Austria

alt-text Theodor Jumătate , Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 13.11.2025, ora 23:57
  • Vlad Dragomir a început rău preliminariile, selecționerul nu l-a mai chemat în iunie și septembrie, dar l-a readus la lot luna trecută și l-a titularizat cu Austria. Când a făcut cel mai bun meci al carierei.
  • Bosnia - România se joacă sâmbătă, de la ora 21:45, și va fi transmis în direct de Prima TV și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Vlad Dragomir e unul dintre jucătorii-revelație ai lui Mircea Lucescu pe ultima sută de metri a calificărilor.

Va fi aproape sigur titular și contra Bosniei, în meciul de care depinde locul 2 pentru barajul CM 2026.

Culisele renașterii lui Dennis Man GOLAZO.ro a aflat  ce s-a întâmplat la Eindhoven, când extrema naționalei s-a redescoperit
Citește și
Culisele renașterii lui Dennis Man GOLAZO.ro a aflat ce s-a întâmplat la Eindhoven, când extrema naționalei s-a redescoperit
Citește mai mult
Culisele renașterii lui Dennis Man GOLAZO.ro a aflat  ce s-a întâmplat la Eindhoven, când extrema naționalei s-a redescoperit

Dragomir nu i-a plăcut lui Lucescu în martie

Prima impresie a selecționerului nu a fost însă deloc bună.

În primăvară, la startul preliminariilor, Dragomir a rămas rezervă la 0-1 cu Bosnia la București și a intrat spre final la 5-1 în San Marino.

Il Luce nu a părut mulțumit de el. Nu l-a mai convocat nici în vară, la înfrângerea cu Austria, 1-2 la Viena, nici în septembrie, la 2-2 în Cipru, deși era țara unde joacă Vlad la echipa de club, Pafos.

Atunci a argumentat decizia, spunând că e vorba despre o aglomerare pe post: „Face parte din lotul lărgit, dar pe poziția pe care joacă el sunt Răzvan Marin și Șut. Un al treilea jucător ar fi fost prea mult. Mai e și Marius Marin... Dragomir e un băiat bun, dar a jucat mult în spatele atacantului, unde sunt Stanciu, Olaru și Tănase”.

Vlad Dragomir, excelent cu Austria

Evoluțiile din faza principală a Ligii l-au convins pe selecționer, care l-a chemat la revanșa cu Austria. Și nu doar l-a chemat.

Fiind și Răzvan Marin accidentat, Lucescu a început cu Dragomir, o alegere care l-a răsplătit imediat. Vlad a fost printre cei mai buni și am învins Austria, 1-0.

România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (22 imagini)

România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+22 Foto
labels.photo-gallery

Ce crede antrenorul lui Pafos

Întors la Pafos, a fost mereu remarcat, marcând patru etape la rând.

GOLAZO.ro a aflat că antrenorul lui Pafos, spaniolul Juan Carlos Carcedo, le-a spus apropiaților din club care ar fi fost meciul ce i-a aprins sezonul. Chiar acel 1-0 cu Austria.

Mijlocașul a prins încredere maximă. S-a văzut la Pafos.

Pe acest fond, selecționerul așteaptă altă partidă bună la națională. Sâmbătă, la Zenica.

VIDEO. Conferința lui Mircea Lucescu după victoria cu Austria

Citește și

„Tricolorii” pe care se bazează Petrescu Tehnicianul, înainte de meciul decisiv cu Bosnia: „Ei pot să facă diferența . Să sperăm la locul 1!”
Nationala
09:25
„Tricolorii” pe care se bazează Petrescu Tehnicianul, înainte de meciul decisiv cu Bosnia: „Ei pot să facă diferența. Să sperăm la locul 1!”
Citește mai mult
„Tricolorii” pe care se bazează Petrescu Tehnicianul, înainte de meciul decisiv cu Bosnia: „Ei pot să facă diferența . Să sperăm la locul 1!”
Portretul lui Filipe Coelho Noul antrenor al U Craiova , analizat de foștii săi jucători, Cadu și Goncalo Gregorio: „Îi place să riște”
Superliga
09:00
Portretul lui Filipe Coelho Noul antrenor al U Craiova, analizat de foștii săi jucători, Cadu și Goncalo Gregorio: „Îi place să riște”
Citește mai mult
Portretul lui Filipe Coelho Noul antrenor al U Craiova , analizat de foștii săi jucători, Cadu și Goncalo Gregorio: „Îi place să riște”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
echipa nationala a romaniei bosnia vlad dragomir Pafos preliminarii cm 2026
Știrile zilei din sport
Copilul care i-a murit în brațe Lacrimile lui Guso în interviul pentru GOLAZO.ro » Amintire devastatoare din războiul bosniac
Special
11:03
Copilul care i-a murit în brațe Lacrimile lui Guso în interviul pentru GOLAZO.ro » Amintire devastatoare din războiul bosniac
Citește mai mult
Copilul care i-a murit în brațe Lacrimile lui Guso în interviul pentru GOLAZO.ro » Amintire devastatoare din războiul bosniac
Cutremur în gimnastică Dezvăluirile fostului antrenor al lotului național: „Atmosferă mizerabilă” + Noi acuzații la adresa Cameliei Voinea
Gimnastica
10:45
Cutremur în gimnastică Dezvăluirile fostului antrenor al lotului național: „Atmosferă mizerabilă” + Noi acuzații la adresa Cameliei Voinea
Citește mai mult
Cutremur în gimnastică Dezvăluirile fostului antrenor al lotului național: „Atmosferă mizerabilă” + Noi acuzații la adresa Cameliei Voinea
FCSB, în top 4 echipe din Europa Campioana României se află printre cluburile cu cele mai multe meciuri jucate într-un an calendaristic
Campionate
10:19
FCSB, în top 4 echipe din Europa Campioana României se află printre cluburile cu cele mai multe meciuri jucate într-un an calendaristic
Citește mai mult
FCSB, în top 4 echipe din Europa Campioana României se află printre cluburile cu cele mai multe meciuri jucate într-un an calendaristic
„E un plus pentru noi”  Mihai Rotaru a confirmat numirea în funcție a fostului antrenor de la FCSB:  „De ce nu?”
Superliga
13.11
„E un plus pentru noi” Mihai Rotaru a confirmat numirea în funcție a fostului antrenor de la FCSB: „De ce nu?”
Citește mai mult
„E un plus pentru noi”  Mihai Rotaru a confirmat numirea în funcție a fostului antrenor de la FCSB:  „De ce nu?”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:12
Dan Udrea despre candidatura surpriză la Primăria Capitalei: „Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă”
Dan Udrea despre candidatura surpriză la Primăria Capitalei: „Pentru tine, București,  Nețoiu intră în treabă , când el, de fapt, doar se află în treabă”
14:55
Octavian Bellu intervine Ce a spus legendarul antrenor despre abuzurile din gimnastică: „S-au depășit niște limite”
Octavian Bellu intervine Ce a spus legendarul antrenor despre abuzurile din gimnastică: „S-au depășit niște limite”
14:00
„Să jucați voi mai bine și Bosnia să câștige!” Avertismentul lui Dzeko. Cum au răspuns căpitanul și selecționerul Bosniei întrebărilor GOLAZO.ro
„Să jucați voi mai bine și Bosnia să câștige!” Avertismentul lui Dzeko . Cum au răspuns căpitanul și selecționerul Bosniei întrebărilor GOLAZO.ro
14:36
„Am ajuns să întreb AI-ul” Patronul FCSB a identificat meciul decisiv în lupta pentru play-off: „Dacă o bați, la revedere!”
„Am ajuns să întreb AI-ul”  Patronul FCSB a identificat meciul decisiv în lupta pentru play-off: „Dacă o bați, la revedere!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Top stiri din sport
Cum s-a votat Victor Angelescu, detalii despre adunarea generală a LPF: „Două cluburi au votat împotrivă, unul s-a abținut”
Superliga
13.11
Cum s-a votat Victor Angelescu, detalii despre adunarea generală a LPF: „Două cluburi au votat împotrivă, unul s-a abținut”
Citește mai mult
Cum s-a votat Victor Angelescu, detalii despre adunarea generală a LPF: „Două cluburi au votat împotrivă, unul s-a abținut”
„Suntem alături de voi!” VIDEO. GOLAZO.ro publică mesajul transmis de militarii români pentru „tricolori” din baza EUFOR de la Sarajevo
Nationala
13.11
„Suntem alături de voi!” VIDEO. GOLAZO.ro publică mesajul transmis de militarii români pentru „tricolori” din baza EUFOR de la Sarajevo
Citește mai mult
„Suntem alături de voi!” VIDEO. GOLAZO.ro publică mesajul transmis de militarii români pentru „tricolori” din baza EUFOR de la Sarajevo
Decor horror la Zenica GOLAZO.ro a intrat pe stadionul care va găzdui Bosnia - România: tribune vechi și ruginite, plante crescute pe trepte | FOTO+VIDEO
Nationala
13.11
Decor horror la Zenica GOLAZO.ro a intrat pe stadionul care va găzdui Bosnia - România: tribune vechi și ruginite, plante crescute pe trepte | FOTO+VIDEO
Citește mai mult
Decor horror la Zenica GOLAZO.ro a intrat pe stadionul care va găzdui Bosnia - România: tribune vechi și ruginite, plante crescute pe trepte | FOTO+VIDEO
Bosniacii, în aceeași peluză cu românii! GOLAZO.ro a aflat care e secretul revoltei ultrașilor din Bosnia. Legătura cu Putin » Alertă pentru suporterii români
Nationala
13.11
Bosniacii, în aceeași peluză cu românii! GOLAZO.ro a aflat care e secretul revoltei ultrașilor din Bosnia. Legătura cu Putin » Alertă pentru suporterii români
Citește mai mult
Bosniacii, în aceeași peluză cu românii! GOLAZO.ro a aflat care e secretul revoltei ultrașilor din Bosnia. Legătura cu Putin » Alertă pentru suporterii români

Echipe/Competiții

fcsb 48 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 16 rapid 11 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti Poli Iasi 1 uta arad 5 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
14.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share