Meciul care i-a dat aripi lui Dragomir Cât a însemnat pentru atacant gestul lui Lucescu + Cum l-a ajutat în Cipru jocul său foarte bun cu Austria

Vlad Dragomir a început rău preliminariile, selecționerul nu l-a mai chemat în iunie și septembrie, dar l-a readus la lot luna trecută și l-a titularizat cu Austria. Când a făcut cel mai bun meci al carierei.

Vlad Dragomir e unul dintre jucătorii-revelație ai lui Mircea Lucescu pe ultima sută de metri a calificărilor.

Va fi aproape sigur titular și contra Bosniei, în meciul de care depinde locul 2 pentru barajul CM 2026.

Dragomir nu i-a plăcut lui Lucescu în martie

Prima impresie a selecționerului nu a fost însă deloc bună.

În primăvară, la startul preliminariilor, Dragomir a rămas rezervă la 0-1 cu Bosnia la București și a intrat spre final la 5-1 în San Marino.

Il Luce nu a părut mulțumit de el. Nu l-a mai convocat nici în vară, la înfrângerea cu Austria, 1-2 la Viena, nici în septembrie, la 2-2 în Cipru, deși era țara unde joacă Vlad la echipa de club, Pafos.

Atunci a argumentat decizia, spunând că e vorba despre o aglomerare pe post: „Face parte din lotul lărgit, dar pe poziția pe care joacă el sunt Răzvan Marin și Șut. Un al treilea jucător ar fi fost prea mult. Mai e și Marius Marin... Dragomir e un băiat bun, dar a jucat mult în spatele atacantului, unde sunt Stanciu, Olaru și Tănase”.

Vlad Dragomir, excelent cu Austria

Evoluțiile din faza principală a Ligii l-au convins pe selecționer, care l-a chemat la revanșa cu Austria. Și nu doar l-a chemat.

Fiind și Răzvan Marin accidentat, Lucescu a început cu Dragomir, o alegere care l-a răsplătit imediat. Vlad a fost printre cei mai buni și am învins Austria, 1-0.

Ce crede antrenorul lui Pafos

Întors la Pafos, a fost mereu remarcat, marcând patru etape la rând.

GOLAZO.ro a aflat că antrenorul lui Pafos, spaniolul Juan Carlos Carcedo, le-a spus apropiaților din club care ar fi fost meciul ce i-a aprins sezonul. Chiar acel 1-0 cu Austria.

Mijlocașul a prins încredere maximă. S-a văzut la Pafos.

Pe acest fond, selecționerul așteaptă altă partidă bună la națională. Sâmbătă, la Zenica.

