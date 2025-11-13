Portretul lui Filipe Coelho Noul antrenor al U Craiova , analizat de foștii săi jucători, Cadu și Goncalo Gregorio: „Îi place să riște”
Filipe Coelho, antrenor Universitatea Craiova FOTO Sport Pictures
Superliga

Portretul lui Filipe Coelho Noul antrenor al U Craiova, analizat de foștii săi jucători, Cadu și Goncalo Gregorio: „Îi place să riște”

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 13.11.2025, ora 09:00
alt-text Actualizat: 13.11.2025, ora 09:18
  • Filipe Coelho, noul antrenor al Universității Craiova, este descris de foștii săi jucători ca un tehnician care preferă fotbalul ofensiv și îi place să lucreze cu jucători cu personalitate.

După demisia lui Mirel Rădoi (44 de ani), Universitatea Craiova a ales un antrenor portughez aflat la prima experiență ca principal la o echipă de primă ligă. Filipe Amaral Rino Coelho, în vârstă de 45 de ani, este noul tehnician al echipei din Bănie.

„M-a zdrobit” Ladislau Bölöni a dezvăluit un episod secret din 1985:  „Am făcut anumiți pași către Ungaria. Intenția era să dispar total”
Citește și
„M-a zdrobit” Ladislau Bölöni a dezvăluit un episod secret din 1985: „Am făcut anumiți pași către Ungaria. Intenția era să dispar total”
Citește mai mult
„M-a zdrobit” Ladislau Bölöni a dezvăluit un episod secret din 1985:  „Am făcut anumiți pași către Ungaria. Intenția era să dispar total”

Antrenorul Craiovei, Filipe Coelho, a lucrat cu Cadu și Goncalo Gregorio

Deși numele său nu este foarte cunoscut în România, Filipe Coelho a acumulat experiență internațională ca asistent al fostului internațional portughez Paulo Bento la naționalele Coreei de Sud (2018-2022) și Emiratelor Arabe Unite (2023-2025).

Cei care au lucrat cu el în Portugalia îl descriu ca pe un antrenor pregătit, cu idei clare și orientat spre fotbal ofensiv.

„Este adeptul fotbalului ofensiv. Îi place să riște”

Goncalo Gregorio (30 de ani), fost atacant la Dinamo, a colaborat cu Filipe Coelho la Casa Pia (Liga a 3-a, 2015–2016) și Leixoes (Liga a 2-a, 2016–2017), l-a caracterizat astfel:

„Este un antrenor modern. Îi place ca echipa lui să înceapă acțiunile cu mingea de la portar, să joace fotbal ofensiv. Este adeptul unui stil de joc atractiv și îi place să riște. Este o persoană bună”.

Atacantul portughez a avut o relație specială cu Filipe Coelho, care l-a antrenat la Academia Estoril Praia încă de la vârsta de 8 ani.

Goncalo Gregorio a jucat pentru Dinamo în sezonul 2023/24 Goncalo Gregorio a jucat pentru Dinamo în sezonul 2023/24
Goncalo Gregorio a jucat pentru Dinamo în sezonul 2023/24

Cadu: „Filipe Coelho este o alegere foarte bună pentru Universitatea Craiova”

Un alt jucător care l-a avut antrenor pe Filipe Coelho este Cadu (43 de ani). Fostul fundaș central și căpitan al echipei CFR Cluj a lucrat cu tehnicianul Universității Craiova la Leixoes în sezonul 2016–2017.

Cadu a declarat pentru GOLAZO.ro: „Am colaborat foarte bine cu Filipe la Leixoes. A fost o reală surpriză pentru mine, atât ca antrenor, cât și ca persoană.

Face antrenamente frumoase, tot timpul cu mingea, vrea ca echipa lui să aibă posesia, îi plac jucătorii cu personalitate, care nu se tem să aibă mingea. Atunci, juca 4-3-3.

Filipe este un antrenor bun și o persoană extraordinară. Sunt convins că este o alegere foarte bună pentru Universitatea Craiova”.

Ricardo Cadu a jucat la CFR Cluj timp de 8 ani, în perioada 2006-2014 FOTO Sport Pictures Ricardo Cadu a jucat la CFR Cluj timp de 8 ani, în perioada 2006-2014 FOTO Sport Pictures
Ricardo Cadu a jucat la CFR Cluj timp de 8 ani, în perioada 2006-2014 FOTO Sport Pictures
Știu că în ultimii ani clubul a investit foarte mult pentru redeveni campioni după foarte multe timp. Nu promit lucruri de genul acesta (n.r. titlul). Tot ce pot să promit este că vom fi focusați, vom da totul pentru a obține toate cele trei puncte în meciul următor, iar la final vom vedea ce va fi Filipe Coelho, antrenor Universitatea Craiova

„Filipe știe fotbal, dar trebuie să aibă și un pic de noroc”

Cadu a continuat prin a explica de ce crede că Filipe Coelho este potrivit pentru Universitatea Craiova și ce avantaje îi pot sprijini debutul în fotbalul românesc.

„Eu cred că va face treabă bună la Craiova, pentru că este un antrenor care știe fotbal, iar Universitatea are o echipă bună.

Faptul că a făcut parte din stafful lui Paulo Bento spune multe despre calitățile lui Filipe de antrenor. Un antrenor de talia lui Paulo Bento vrea să aibă tot timpul pe lângă el colaboratori foarte buni.

Vom vedea cum se adaptează la campionatul României. Nu e ușor să fii antrenor, Filipe trebuie să aibă și un pic de noroc. E un plus pentru Filipe faptul că Mario Felgueiras este director sportiv la club”.

VIDEO. Conferința de prezentare a antrenorului Filipe Coelho

Filipe Coelho este antrenor de 22 de ani

Ca antrenor principal, Filipe Coelho a condus formații din eșaloanele inferioare ale Portugaliei, Leixoes (Liga 2), Casa Pia (Liga 3), Vilafranquense, Fontainhas.

Lusitanul și-a început cariera de antrenor în 2003, la vârsta de 24 de ani, la grupele de copii din cadrul Academiei Estoril Praia.

Până în 2010, Filipe Coelho a activat la nivel juvenil trecând pe la Vitoria Setubal, Clube Atletico e Cultural da Pontinha, Real Sport Clube.

Are licența UEFA PRO

Prima lui experiență la o echipă de seniori s-a produs în 2010, în Angola, ca secund la Recreativo da Caala.

Filipe Coelho a început să urce treptele ca antrenor principal din 2013, când a preluat echipa de amatori Fontainhas, din campionatul regional Lisabona.

Tehnicianul s-a perfecționat și a dobândit licența PRO, care îi permite să antreneze echipe de primă ligă și competiții internaționale.

Mă simt foarte fericit, sunt foarte motivat să fiu parte dintr-o echipă așa de mare cum este Universitatea Craiova. Sper ca împreună să construim ceva cu totul special pentru această echipă, avem nevoie de toți oamenii să fie alături de noi, pentru a fi și mai puternici decât înainte Filipe Coelho, antrenor Universitatea Craiova

Citește și

„Mă uit la cifrele astea. Zero!” Mihai Stoica, replică pentru Victor Angelescu în dezbaterea  Dobre vs. Miculescu: „Nu există comparații”
Superliga
23:05
„Mă uit la cifrele astea. Zero!” Mihai Stoica, replică pentru Victor Angelescu în dezbaterea Dobre vs. Miculescu: „Nu există comparații”
Citește mai mult
„Mă uit la cifrele astea. Zero!” Mihai Stoica, replică pentru Victor Angelescu în dezbaterea  Dobre vs. Miculescu: „Nu există comparații”
Adrian Mutu are două oferte „Briliantul”, gata să revină pe banca tehnică: „Ți-am spus”
Campionate
22:23
Adrian Mutu are două oferte „Briliantul”, gata să revină pe banca tehnică: „Ți-am spus”
Citește mai mult
Adrian Mutu are două oferte „Briliantul”, gata să revină pe banca tehnică: „Ți-am spus”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
portugalia antrenor Universitatea Craiova goncalo gregorio Filipe Coelho
Știrile zilei din sport
Copilul care i-a murit în brațe Lacrimile lui Guso în interviul pentru GOLAZO.ro » Amintire devastatoare din războiul bosniac
Special
11:03
Copilul care i-a murit în brațe Lacrimile lui Guso în interviul pentru GOLAZO.ro » Amintire devastatoare din războiul bosniac
Citește mai mult
Copilul care i-a murit în brațe Lacrimile lui Guso în interviul pentru GOLAZO.ro » Amintire devastatoare din războiul bosniac
Cutremur în gimnastică Dezvăluirile fostului antrenor al lotului național: „Atmosferă mizerabilă” + Noi acuzații la adresa Cameliei Voinea
Gimnastica
10:45
Cutremur în gimnastică Dezvăluirile fostului antrenor al lotului național: „Atmosferă mizerabilă” + Noi acuzații la adresa Cameliei Voinea
Citește mai mult
Cutremur în gimnastică Dezvăluirile fostului antrenor al lotului național: „Atmosferă mizerabilă” + Noi acuzații la adresa Cameliei Voinea
FCSB, în top 4 echipe din Europa Campioana României se află printre cluburile cu cele mai multe meciuri jucate într-un an calendaristic
Campionate
10:19
FCSB, în top 4 echipe din Europa Campioana României se află printre cluburile cu cele mai multe meciuri jucate într-un an calendaristic
Citește mai mult
FCSB, în top 4 echipe din Europa Campioana României se află printre cluburile cu cele mai multe meciuri jucate într-un an calendaristic
„E un plus pentru noi”  Mihai Rotaru a confirmat numirea în funcție a fostului antrenor de la FCSB:  „De ce nu?”
Superliga
13.11
„E un plus pentru noi” Mihai Rotaru a confirmat numirea în funcție a fostului antrenor de la FCSB: „De ce nu?”
Citește mai mult
„E un plus pentru noi”  Mihai Rotaru a confirmat numirea în funcție a fostului antrenor de la FCSB:  „De ce nu?”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:12
Dan Udrea despre candidatura surpriză la Primăria Capitalei: „Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă”
Dan Udrea despre candidatura surpriză la Primăria Capitalei: „Pentru tine, București,  Nețoiu intră în treabă , când el, de fapt, doar se află în treabă”
14:55
Octavian Bellu intervine Ce a spus legendarul antrenor despre abuzurile din gimnastică: „S-au depășit niște limite”
Octavian Bellu intervine Ce a spus legendarul antrenor despre abuzurile din gimnastică: „S-au depășit niște limite”
14:00
„Să jucați voi mai bine și Bosnia să câștige!” Avertismentul lui Dzeko. Cum au răspuns căpitanul și selecționerul Bosniei întrebărilor GOLAZO.ro
„Să jucați voi mai bine și Bosnia să câștige!” Avertismentul lui Dzeko . Cum au răspuns căpitanul și selecționerul Bosniei întrebărilor GOLAZO.ro
14:36
„Am ajuns să întreb AI-ul” Patronul FCSB a identificat meciul decisiv în lupta pentru play-off: „Dacă o bați, la revedere!”
„Am ajuns să întreb AI-ul”  Patronul FCSB a identificat meciul decisiv în lupta pentru play-off: „Dacă o bați, la revedere!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Top stiri din sport
Cum s-a votat Victor Angelescu, detalii despre adunarea generală a LPF: „Două cluburi au votat împotrivă, unul s-a abținut”
Superliga
13.11
Cum s-a votat Victor Angelescu, detalii despre adunarea generală a LPF: „Două cluburi au votat împotrivă, unul s-a abținut”
Citește mai mult
Cum s-a votat Victor Angelescu, detalii despre adunarea generală a LPF: „Două cluburi au votat împotrivă, unul s-a abținut”
„Suntem alături de voi!” VIDEO. GOLAZO.ro publică mesajul transmis de militarii români pentru „tricolori” din baza EUFOR de la Sarajevo
Nationala
13.11
„Suntem alături de voi!” VIDEO. GOLAZO.ro publică mesajul transmis de militarii români pentru „tricolori” din baza EUFOR de la Sarajevo
Citește mai mult
„Suntem alături de voi!” VIDEO. GOLAZO.ro publică mesajul transmis de militarii români pentru „tricolori” din baza EUFOR de la Sarajevo
Decor horror la Zenica GOLAZO.ro a intrat pe stadionul care va găzdui Bosnia - România: tribune vechi și ruginite, plante crescute pe trepte | FOTO+VIDEO
Nationala
13.11
Decor horror la Zenica GOLAZO.ro a intrat pe stadionul care va găzdui Bosnia - România: tribune vechi și ruginite, plante crescute pe trepte | FOTO+VIDEO
Citește mai mult
Decor horror la Zenica GOLAZO.ro a intrat pe stadionul care va găzdui Bosnia - România: tribune vechi și ruginite, plante crescute pe trepte | FOTO+VIDEO
Bosniacii, în aceeași peluză cu românii! GOLAZO.ro a aflat care e secretul revoltei ultrașilor din Bosnia. Legătura cu Putin » Alertă pentru suporterii români
Nationala
13.11
Bosniacii, în aceeași peluză cu românii! GOLAZO.ro a aflat care e secretul revoltei ultrașilor din Bosnia. Legătura cu Putin » Alertă pentru suporterii români
Citește mai mult
Bosniacii, în aceeași peluză cu românii! GOLAZO.ro a aflat care e secretul revoltei ultrașilor din Bosnia. Legătura cu Putin » Alertă pentru suporterii români

Echipe/Competiții

fcsb 48 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 16 rapid 11 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti Poli Iasi 1 uta arad 5 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
14.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share