Portretul lui Filipe Coelho Noul antrenor al U Craiova , analizat de foștii săi jucători, Cadu și Goncalo Gregorio: „Îi place să riște”

Filipe Coelho, noul antrenor al Universității Craiova, este descris de foștii săi jucători ca un tehnician care preferă fotbalul ofensiv și îi place să lucreze cu jucători cu personalitate.

După demisia lui Mirel Rădoi (44 de ani), Universitatea Craiova a ales un antrenor portughez aflat la prima experiență ca principal la o echipă de primă ligă. Filipe Amaral Rino Coelho, în vârstă de 45 de ani, este noul tehnician al echipei din Bănie.

Antrenorul Craiovei, Filipe Coelho, a lucrat cu Cadu și Goncalo Gregorio

Deși numele său nu este foarte cunoscut în România, Filipe Coelho a acumulat experiență internațională ca asistent al fostului internațional portughez Paulo Bento la naționalele Coreei de Sud (2018-2022) și Emiratelor Arabe Unite (2023-2025).

Cei care au lucrat cu el în Portugalia îl descriu ca pe un antrenor pregătit, cu idei clare și orientat spre fotbal ofensiv.

„Este adeptul fotbalului ofensiv. Îi place să riște”

Goncalo Gregorio (30 de ani), fost atacant la Dinamo, a colaborat cu Filipe Coelho la Casa Pia (Liga a 3-a, 2015–2016) și Leixoes (Liga a 2-a, 2016–2017), l-a caracterizat astfel:

„Este un antrenor modern. Îi place ca echipa lui să înceapă acțiunile cu mingea de la portar, să joace fotbal ofensiv. Este adeptul unui stil de joc atractiv și îi place să riște. Este o persoană bună”.

Atacantul portughez a avut o relație specială cu Filipe Coelho, care l-a antrenat la Academia Estoril Praia încă de la vârsta de 8 ani.

Goncalo Gregorio a jucat pentru Dinamo în sezonul 2023/24

Cadu: „Filipe Coelho este o alegere foarte bună pentru Universitatea Craiova”

Un alt jucător care l-a avut antrenor pe Filipe Coelho este Cadu (43 de ani). Fostul fundaș central și căpitan al echipei CFR Cluj a lucrat cu tehnicianul Universității Craiova la Leixoes în sezonul 2016–2017.

Cadu a declarat pentru GOLAZO.ro: „Am colaborat foarte bine cu Filipe la Leixoes. A fost o reală surpriză pentru mine, atât ca antrenor, cât și ca persoană.

Face antrenamente frumoase, tot timpul cu mingea, vrea ca echipa lui să aibă posesia, îi plac jucătorii cu personalitate, care nu se tem să aibă mingea. Atunci, juca 4-3-3.

Filipe este un antrenor bun și o persoană extraordinară. Sunt convins că este o alegere foarte bună pentru Universitatea Craiova”.

Ricardo Cadu a jucat la CFR Cluj timp de 8 ani, în perioada 2006-2014 FOTO Sport Pictures

Știu că în ultimii ani clubul a investit foarte mult pentru redeveni campioni după foarte multe timp. Nu promit lucruri de genul acesta (n.r. titlul). Tot ce pot să promit este că vom fi focusați, vom da totul pentru a obține toate cele trei puncte în meciul următor, iar la final vom vedea ce va fi Filipe Coelho, antrenor Universitatea Craiova

„Filipe știe fotbal, dar trebuie să aibă și un pic de noroc”

Cadu a continuat prin a explica de ce crede că Filipe Coelho este potrivit pentru Universitatea Craiova și ce avantaje îi pot sprijini debutul în fotbalul românesc.

„Eu cred că va face treabă bună la Craiova, pentru că este un antrenor care știe fotbal, iar Universitatea are o echipă bună.

Faptul că a făcut parte din stafful lui Paulo Bento spune multe despre calitățile lui Filipe de antrenor. Un antrenor de talia lui Paulo Bento vrea să aibă tot timpul pe lângă el colaboratori foarte buni.

Vom vedea cum se adaptează la campionatul României. Nu e ușor să fii antrenor, Filipe trebuie să aibă și un pic de noroc. E un plus pentru Filipe faptul că Mario Felgueiras este director sportiv la club”.

Filipe Coelho este antrenor de 22 de ani

Ca antrenor principal, Filipe Coelho a condus formații din eșaloanele inferioare ale Portugaliei, Leixoes (Liga 2), Casa Pia (Liga 3), Vilafranquense, Fontainhas.

Lusitanul și-a început cariera de antrenor în 2003, la vârsta de 24 de ani, la grupele de copii din cadrul Academiei Estoril Praia.

Până în 2010, Filipe Coelho a activat la nivel juvenil trecând pe la Vitoria Setubal, Clube Atletico e Cultural da Pontinha, Real Sport Clube.

Are licența UEFA PRO

Prima lui experiență la o echipă de seniori s-a produs în 2010, în Angola, ca secund la Recreativo da Caala.

Filipe Coelho a început să urce treptele ca antrenor principal din 2013, când a preluat echipa de amatori Fontainhas, din campionatul regional Lisabona.

Tehnicianul s-a perfecționat și a dobândit licența PRO, care îi permite să antreneze echipe de primă ligă și competiții internaționale.

Mă simt foarte fericit, sunt foarte motivat să fiu parte dintr-o echipă așa de mare cum este Universitatea Craiova. Sper ca împreună să construim ceva cu totul special pentru această echipă, avem nevoie de toți oamenii să fie alături de noi, pentru a fi și mai puternici decât înainte Filipe Coelho, antrenor Universitatea Craiova

